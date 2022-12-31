Haber Tarihi: 31 Aralık 2022 14:44 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 14:44

Ebru Şahin kimdir, kimle evli, kaç yaşında, hangi dizide oynadı

Ebru Şahin, O Ses Türkiye 2023 Özel Yılbaşı programına renk katacak. Peki, Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı? İşte, Ebru Şahin hayatı

Ebru Şahin kimdir, kimle evli, kaç yaşında, hangi dizide oynadı
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O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Ebru Şahin oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Ebru Şahin'in hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.
EBRU ŞAHİN KİMDİR?


Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.

Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi. Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çizdi.

İşte Ebru Şahin'in oynadığı diziler:
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


2017 Savaşçı

2017-2018 İstanbullu Gelin

2018 Yasak Elma


2019-2021 Hercai

2021-2022 Destan

2022 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

Centilmen (Yakında gösterilecek)

 

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