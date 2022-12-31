Ebru Şahin kimdir, kimle evli, kaç yaşında, hangi dizide oynadı

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Ebru Şahin oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Ebru Şahin'in hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi. Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çizdi.2017 Savaşçı2017-2018 İstanbullu Gelin2018 Yasak Elma2019-2021 Hercai2021-2022 Destan2022 O Ses Türkiye Yılbaşı ÖzelCentilmen (Yakında gösterilecek)