e-YDS ne zaman açıklanır, açıklanıyor? e-YDS 2023/1 sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Adaylara 80 soru için 180 dakika süre verildi. Sınava katılım gösteren adaylar, "e-YDS sonuçları ne zaman açıklanıyor mı, e-YDS sonuçları nasıl nereden öğrenilir?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...ÖSYM tarafından 28 Ocak tarihinde yapılacak olan e-YDS sınavı için sınav giriş belgeleri açıklandı. İşte sorgulama ekranı.2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/1), 4 ilde yapıldı. Sınava yaklaşık 5 bin aday katıldı. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da düzenlenen sınavda, toplam 47 salon kullanıldı.