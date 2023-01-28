Haber Tarihi: 28 Ocak 2023 17:35 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 17:35

e-YDS ne zaman açıklanır, açıklanıyor? e-YDS 2023/1 sonuçları ne zaman açıklanıyor?

e-YDS 2023/1 sonuçları ne zaman açıklanacağı takip ediliyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-e-YDS) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava girecek adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden ulaşabilecek. Peki, e-YDS ne zaman açıklanır, açıklanıyor? e-YDS 2023/1 sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte detaylar...

e-YDS ne zaman açıklanır, açıklanıyor? e-YDS 2023/1 sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Abone Ol
Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Adaylara 80 soru için 180 dakika süre verildi. Sınava katılım gösteren adaylar, "e-YDS sonuçları ne zaman açıklanıyor mı, e-YDS sonuçları nasıl nereden öğrenilir?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.  İşte detaylar...

E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ÖSYM tarafından 28 Ocak tarihinde yapılacak olan e-YDS sınavı için sınav giriş belgeleri açıklandı. İşte sorgulama ekranı.

e-YDS HANGİ İLLERDE YAPILDI?

2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/1), 4 ilde yapıldı. Sınava yaklaşık 5 bin aday katıldı. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da düzenlenen sınavda, toplam 47 salon kullanıldı.

e- YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Gaziantep FK galibiyeti hatırladı Gaziantep FK Gaziantep FK galibiyeti hatırladı
Başakşehir, Caner Erkin ile imzaladı! Transferler Başakşehir, Caner Erkin ile imzaladı!
Trabzonspor'un kabusu devam ediyor! Trabzonspor Trabzonspor'un kabusu devam ediyor!
Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber! Beşiktaş Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber!
e-YDS ne zaman açıklanır, açıklanıyor? e-YDS 2023/1 sonuçları ne zaman açıklanıyor? Gündem e-YDS ne zaman açıklanır, açıklanıyor? e-YDS 2023/1 sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Rıza Çalımbay: 'Oyun bize umut verdi' Sivasspor Rıza Çalımbay: "Oyun bize umut verdi"
Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanında Kasımpaşa Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanında
Kadın futbolda Hatayspor'un hedefi seriyi sürdürmek Futbol Kadın futbolda Hatayspor'un hedefi seriyi sürdürmek
Barış Esen neden ayrıldı? Barış Esen Bloomberg HT'de neden yok? Gündem Barış Esen neden ayrıldı? Barış Esen Bloomberg HT'de neden yok?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Kulüpler Birliği'nde Ali Koç'a tepki iddiası!
2
Giresunspor - Galatasaray: İlk 11'ler
3
MHK Başkanı Sabri Çelik istifa etti!
4
PSG'den Mauro Icardi açıklaması
5
MHK'nin yeni başkanı Lale Orta!
6
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den İlhan Palut'a suçlamalar
7
Fenerbahçe, Zajc'ın alternatifini buldu

SON HABERLER

yukarı ok