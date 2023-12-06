Dünya Türk Kahvesi Günü Sözleri (5 Aralık 2023)

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Gününüz Kutlu Olsun!



Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.





Bugün, 500 yıllık kültürümüz Türk Kahvemiz'in Günü. Türk Kahvesi gününüz kutlu olsun



Bazı kahveler uzaklara bakılarak içilir. Kahve kokusu, hasret kokar bazen. Yudumunda bolca özlem. Telvesinde bolca gözyaşı vardır.

Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü! En keyifli sohbetlerin, en güzel toplanmaların baş tacıdır Türk kahvesi. Türk Kahvesi gününüz kutlu olsun



Beni kimsenin tanımadığı bir yer arıyordum, bir kahve içip düşünmek için. (Cesare Pavese)

Kokusuyla, tadıyla, kırk yıllık hatırıyla… 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun



Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum. (T. S. Eliot)

Yıllardır kahve keyfinize eşlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü Kutlu Olsun.



Hayat bir kahve fincan gibidir bazen acı bazen tatlı olur. Önemli olan kahvenin tadı değil onu kiminle içtiğinizdir.



Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

Türk Kahvesi 01-08 Aralık 2013 tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen ve 155 ülke temsilcisinin katıldığı UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 8. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda "Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği" ile UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne alındı. O günden bu yana da 5 Aralık tarihi Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor.

Türk kahvesi her ne kadar yüz yıllardır bir Türk kültürünün içinde olsa da aslında Kuzey Afrika kökenli bir içecek. Bu tadı acı ancak lezzeti güzel kahvenin 16. yüzyıl ortalarında Arap Yarımadası'ndan geldiği biliniyor.

Aralık ayının ilk haftasına denk gelen Türk Kahvesi Günü için geri sayım başladı. Geleneğimizde yer alan Türk kahvesinin tarihçesi Osmanlı Devleti'ne dayanmaktadır. Bugünü sosyal medyada kutlamak isteyenler Dünya Türk Kahvesi sözleri, mesajlarını araştırıyor. Peki Türk Kahvesi Günü ne zaman? En güzel, kısa, uzun, resimli 2023 Türk Kahvesi Günü kutlama mesajı ve sözleri...