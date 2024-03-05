Dune 2 ne zaman, konusu nedir? Dune 2 fragmanı izle

Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve'ün oturduğu, "Dune: Çöl Gezegeni"nin devam filmi Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenmiş ve filmin 15 Mart 2024'te vizyon gireceği açıklanmıştı. Ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan filmin vizyon tarihi yine değişti.

Başrollerinde Timothee Chalamat ile Zendaya'nın yer aldığı Dune 2 filmi, 1 Mart 2024'te izleyiciyle buluşacak.

İlk filmde olduğu gibi ikinci filmde de Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling ve Stephen McKinley Henderson de yer alacak.

Frank Herbert'in aynı adlı klasik bilimkurgu kitabından uyarlanan filmde Austin Butler, Léa Seydoux, Souheila Yacoub, Florence Pugh da dahil oldu.

Filmde Paul, Harkonnen ailesinin saldırısından kurtulduktan sonra, Fremenlerle birlikte yaşamaya başlar. Fremenlerin yardımıyla, Arrakis'in kontrolüne yeniden sahip olmak ve evrenin kaderini değiştirmek için mücadele eder.

İlk film ile ikinci film arasındaki farkı açıklayan yönetmen Villeneuve, "Birinci film daha çok düşünsel tondaydı. Ancak devam filmi, aksiyon dolu, destansı bir savaş filmi. Çok daha yoğun olacak" dedi. İkinci filmde görsel açıdan da büyük değişiklikler yapıldığını ifade eden ünlü yönetmen, "Tekrar hissi istemiyordum. Her şey yeni" ifadelerini kullandı.

Filmin başrolünde yer alan Timothée Chalamet ise karakteri hakkında "İlk filmde Paul bir öğrenciydi. Paul Atrides'in bir lider haline geldiğini görüyoruz" dedi.

Dune'un başrollerinden Rebecca Ferguson ise "Devam filminin ilk filmden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu filmi henüz görmeden söylüyorum. Okuduklarımdan, gördüklerimden ve çekimlerden yola çıkarak bunu söylüyorum. Kum tepelerinde koşmak… Bu sıradışı tepelerde çok küçük hissettim. Toprak Ana'yla karşılaştırıldığında ne kadar da küçük kalıyoruz. Bunu çok sevdim" dedi.

2021 yılında vizyona giren ilk Dune film, Oscar Ödülleri'nde 6 adaylık kazandı.