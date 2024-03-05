Haber Tarihi: 05 Mart 2024 17:51 - Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 17:51

Dune 2 ne zaman, konusu nedir? Dune 2 fragmanı izle

Bu yıl seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan birçok yapım bulunuyor. Merakla beklenen filmlerden biri de Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2. Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert'ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi için geri sayım başladı. İşte filmden yayınlanan yeni görseller ve filme dair merak edilenler...

Dune 2 ne zaman, konusu nedir? Dune 2 fragmanı izle
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Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve'ün oturduğu, "Dune: Çöl Gezegeni"nin devam filmi Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenmiş ve filmin 15 Mart 2024'te vizyon gireceği açıklanmıştı. Ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan filmin vizyon tarihi yine değişti.

DUNE 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Başrollerinde Timothee Chalamat ile Zendaya'nın yer aldığı Dune 2 filmi, 1 Mart 2024'te izleyiciyle buluşacak.

DUNE 2 KADROSU

İlk filmde olduğu gibi ikinci filmde de Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling ve Stephen McKinley Henderson de yer alacak.

YENİ İSİMLER DAHİL OLDU

Frank Herbert'in aynı adlı klasik bilimkurgu kitabından uyarlanan filmde Austin Butler, Léa Seydoux, Souheila Yacoub, Florence Pugh da dahil oldu.

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM 2 KONUSU

Filmde Paul, Harkonnen ailesinin saldırısından kurtulduktan sonra, Fremenlerle birlikte yaşamaya başlar. Fremenlerin yardımıyla, Arrakis'in kontrolüne yeniden sahip olmak ve evrenin kaderini değiştirmek için mücadele eder.

İKİ FİLM ARASINDAKİ FARKI AÇIKLADI

İlk film ile ikinci film arasındaki farkı açıklayan yönetmen Villeneuve, "Birinci film daha çok düşünsel tondaydı. Ancak devam filmi, aksiyon dolu, destansı bir savaş filmi. Çok daha yoğun olacak" dedi. İkinci filmde görsel açıdan da büyük değişiklikler yapıldığını ifade eden ünlü yönetmen, "Tekrar hissi istemiyordum. Her şey yeni" ifadelerini kullandı.

Filmin başrolünde yer alan Timothée Chalamet ise karakteri hakkında "İlk filmde Paul bir öğrenciydi. Paul Atrides'in bir lider haline geldiğini görüyoruz" dedi.

"İLK FİLMDEN DAHA İYİ

Dune'un başrollerinden Rebecca Ferguson ise "Devam filminin ilk filmden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu filmi henüz görmeden söylüyorum. Okuduklarımdan, gördüklerimden ve çekimlerden yola çıkarak bunu söylüyorum. Kum tepelerinde koşmak… Bu sıradışı tepelerde çok küçük hissettim. Toprak Ana'yla karşılaştırıldığında ne kadar da küçük kalıyoruz. Bunu çok sevdim" dedi.

OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ

2021 yılında vizyona giren ilk Dune film, Oscar Ödülleri'nde 6 adaylık kazandı.
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