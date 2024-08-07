Dul ve yetim maaş farkları ne zaman yatacak? 2024

Dul ve yetim maaşları, emekli maaş zammı oranına göre belirleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak emeklilere ilave %5 artış yapılacağını duyurmuştu. Bu artıştan dul ve yetim aylığı ödemesi alanlarda faydalanabilecek. 2024 yılında dul ve yetim maaşları toplam yüzde 42.60 oranında artacak. Hisse oranına göre vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda %70 ödeme yapılıyor. Çocuk olması durumunda ise eşe %50 hisse oranına çocuğa ise yetim maaşı olarak %25 ödeme yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dul ve yetim maaşı fark ödemelerinin yatacağı tarihi duyurdu. Peki Dul ve yetim maaş farkı ne zaman yatacak? İşte, ödeme tarihleri..

SGK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre " Dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır."

A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.481.769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 Milyar TL'dir.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI DA ÖDENECEK!



5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü ödemeleri de olanların Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenecek.