DMR Unlu Mamuller Simit Sarayı halka arz ne zaman, kimin? | DMR Unlu Mamuller halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi, caiz mi?

Dmr Unlu Mamulleri Simit Sarayı halka arz ne zaman? sorusu büyük bir heyecanla araştırılıyor. Halka arz furyasının başladığı Borsa İstanbul'da Gıpta, Tarkim, Hatsan, Reeder, Adra GYO gibi büyük şirketlerin ardından simit devi Dmr Unlu Mamulleri Simit Sarayı da halka arz oluyor. Yatırımcıların heyecanla beklediği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Eylül sabahı onay verdiği Dmr Unlu Mamulleri böylece talep toplayacağını açıkladı. Peki Simit Sarayı hangi bankalarda var, kaç lot verir?Dmr Unlu Mamulleri Simit Sarayı halka arzı henüz belli değil. Simitleriyle nam salan dev şirketin Eylül ayı içerisinde talep toplaması ve süreci sonlandırarak işlem görmeye başlaması bekleniyor. Eşit dağıtım yapan Simit Sarayı halka arz sürecinin ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem göreceğini duyurdu. Dmr Unlu Mamullerin halka arz tarihleri netleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz...Simit Sarayı halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı, onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan Borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile belli olacaktır. Detaylar açıklandığında içerik güncellenecektir.SPK'nın onay verdiği Simit Sarayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla alınabilecek. Simit Sarayı 75.000.000 lot verir.DMR kişi başı kaç lot düşeceği halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla belli olacak. 10,24 Liradan halka arz olacak şirketin hisselerini almak için Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşları faaliyet göstereceği belli oldu.Halka Arz Şekli- Sermaye Artırımı : 75.000.000 LotFonun Kullanım Yeri- %30 Mevcut üretim tesisinde yapılacak makine ve ekipman yatırımlarının finansmanı.- %40 Mağazacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi.- %30 İşletme sermayesi.