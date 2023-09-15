Haber Tarihi: 15 Eylül 2023 11:18 - Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 11:18

DMR Unlu Mamuller Simit Sarayı halka arz ne zaman, kimin? | DMR Unlu Mamuller halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi, caiz mi?

DMR Unlu Mamuller Simit Sarayı halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bülteni yayımlandı. SPK'nın haftalık bülteninde Simit Sarayı'nın üretim şirketi DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ'nin halka arz başvurusuna onay verildiği yer aldı. Simit Saray'ın halka arz olacağı tarih merak ediliyor. Peki DMR Unlu Mamuller Simit Sarayı halka arz ne zaman, kimin? | DMR Unlu Mamuller halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi, caiz mi?

DMR Unlu Mamuller Simit Sarayı halka arz ne zaman, kimin? | DMR Unlu Mamuller halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi, caiz mi?
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Dmr Unlu Mamulleri Simit Sarayı halka arz ne zaman? sorusu büyük bir heyecanla araştırılıyor. Halka arz furyasının başladığı Borsa İstanbul'da Gıpta, Tarkim, Hatsan, Reeder, Adra GYO gibi büyük şirketlerin ardından simit devi Dmr Unlu Mamulleri Simit Sarayı da halka arz oluyor. Yatırımcıların heyecanla beklediği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Eylül sabahı onay verdiği Dmr Unlu Mamulleri böylece talep toplayacağını açıkladı. Peki Simit Sarayı hangi bankalarda var, kaç lot verir? 
DMR UNLU MAMULLERİ SİMİT SARAYI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Dmr Unlu Mamulleri Simit Sarayı halka arzı henüz belli değil. Simitleriyle nam salan dev şirketin Eylül ayı içerisinde talep toplaması ve süreci sonlandırarak işlem görmeye başlaması bekleniyor. Eşit dağıtım yapan Simit Sarayı halka arz sürecinin ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem göreceğini duyurdu. Dmr Unlu Mamullerin halka arz tarihleri netleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz...
DMR Unlu Mamuller halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi, caiz mi?

Simit Sarayı halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı, onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan Borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile belli olacaktır. Detaylar açıklandığında içerik güncellenecektir.

SİMİT SARAYI HANGİ BANKALARDA VAR, KAÇ LOT VERİR?

SPK'nın onay verdiği Simit Sarayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla alınabilecek. Simit Sarayı 75.000.000 lot verir.

DMR KİŞİ BAŞI KAÇ LOT DÜŞER?

DMR kişi başı kaç lot düşeceği halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla belli olacak. 10,24 Liradan halka arz olacak şirketin hisselerini almak için Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşları faaliyet göstereceği belli oldu.

Halka Arz Şekli

- Sermaye Artırımı : 75.000.000 Lot

Fonun Kullanım Yeri

- %30 Mevcut üretim tesisinde yapılacak makine ve ekipman yatırımlarının finansmanı.
- %40 Mağazacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi.
- %30 İşletme sermayesi.


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