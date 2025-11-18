Haber Tarihi: 18 Kasım 2025 17:10 - Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 17:10

Dizi Siteleri Neden Açılmıyor? Kapatıldı mı? İşte Cloudflare Kaynaklı Erişim Krizi

18 Kasım Salı günü öğle saatlerinden itibaren internette birçok popüler uygulamada ve web sitesinde erişim problemi yaşandı. Özellikle dizi ve film sitelerine girmeye çalışan kullanıcılar, sitelerin açılmaması üzerine "Dizi siteleri kapatıldı mı?" endişesine kapıldı. İşte yaşanan küresel sorunun dizi sitelerini nasıl etkilediğinin detayları...

Dizi Siteleri Neden Açılmıyor? Kapatıldı mı? İşte Cloudflare Kaynaklı Erişim Krizi
Bugün saat 14.30 civarında başlayan ve tüm internet kullanıcılarını etkileyen büyük bir teknik aksaklık, keyifli bir mola vermek isteyenleri de vurdu. X (Twitter), YouTube ve ChatGPT gibi büyük platformlarda yaşanan sorunların benzeri, popüler dizi ve film izleme sitelerinde de yaşandı. Kullanıcılar, sitelerin yüklenmemesi, videoların başlamaması ya da beyaz ekranla karşılaşması üzerine sitelerin kapatıldığı yönünde spekülasyonlara başladı.

🛑 Küresel Aksaklık: Cloudflare Çökmesi Dizi Keyfini Kesti
Dizi sitelerine erişimdeki problemin kaynağı, sitelere özel bir kapatılma kararı değil, internet altyapısının merkezinde yer alan Cloudflare hizmetlerinde meydana gelen küresel bir arıza oldu.

Cloudflare Etkisi:

Dizi ve film sitelerinin büyük bir kısmı, yoğun trafik yükünü yönetmek, hızlı içerik dağıtımı sağlamak ve siber saldırılara karşı korunmak için Cloudflare altyapısını kullanır.

18 Kasım'da Cloudflare sunucularında yaşanan büyük teknik çökme, bu altyapıyı kullanan dizi sitelerinin de hizmet dışı kalmasına neden oldu.

Kullanıcılar, sitelerden "INTERNAL SERVER ERROR" (İç Sunucu Hatası) gibi teknik hata mesajları aldılar.

Dizi Siteleri Kapatıldı mı İddiaları
Dizi ve film siteleri zaman zaman yasal süreçler nedeniyle erişime engellense de, bugün yaşanan sorunun nedeni tamamen tekniktir.

Sorun Küresel: Bugün yaşanan problem, X, ChatGPT ve YouTube gibi platformları da aynı anda etkilemiştir. Bu durum, sorunun kaynağının, sadece dizi sitelerine yönelik yerel bir karar olmadığını, küresel ve teknik bir altyapı arızası olduğunu kanıtlamaktadır.

Hata Kodu: Kullanıcıların gördüğü hata kodları, sunucuların aşırı yüklenme veya teknik arıza nedeniyle isteklere cevap veremediğini gösteren tipik bir altyapı problemidir.

Cloudflare, sorunu gidermek için yoğun bir çalışma başlattığını duyurdu. Teknik aksaklıklar giderildikçe, dizi siteleri de dahil olmak üzere Cloudflare kullanan tüm platformlara erişimin normale dönmesi beklenmektedir.
