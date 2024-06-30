Haber Tarihi: 30 Haziran 2024 09:59 - Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2024 09:59

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları için geri sayım başladı. Öğrenciler " DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" merak ediliyor. 16 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS ile ilgili olarak en çok sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Akademik anlamda 2 yılık üniversite okuyan öğrenciler eğitim hayatlarını 4 yıla çıkartmak için girdikleri sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Konu ile ilgili olarak detaylı bilgi haberimizde...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024
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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuçları açıklandı mı?  DGS sonuçları için geri sayım başladı. Öğrenciler " DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" merak ediliyor.  Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, iki yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların sorguladığı konular arasında yer alıyor. Bu yıl 30 haziran tarihinde yapılan 2024 DGS sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar gözlerini ÖSYM sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM 2024-DGS sonuçları Ağustos tarihinde açıklayacak.

Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

DGS SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;


a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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