DGS sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM DGS sınav sonuçları)

2024 DGS sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) bugün itibarıyla sorgunabilecek.



DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI



30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.



DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.



Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.



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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.



Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.



Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

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