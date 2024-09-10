Haber Tarihi: 10 Eylül 2024 10:35 - Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 10:35

DGS sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM DGS sınav sonuçları)

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları açıklandı. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavı sonrasında, sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden görüntülenebilecek. 2024 DGS sınavı sonrasında, öğrenciler gözlerini tercih işlemlerinin başlayacağı tarihe çevirdi. İşte, 2024 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı.

DGS sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM DGS sınav sonuçları)
Abone Ol
2024 DGS sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) bugün itibarıyla sorgunabilecek.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Calvo, Türkiye'ye dönüyor Hatayspor Calvo, Türkiye'ye dönüyor
Rıza Çalımbay antrenmanda farkını gösterdi Futbol Rıza Çalımbay antrenmanda farkını gösterdi
Özhan Pulat, Hatayspor'a veda etti Futbol Özhan Pulat, Hatayspor'a veda etti
Sivasspor'dan Emre Mor açıklaması Sivasspor Sivasspor'dan Emre Mor açıklaması
İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2024-2025 Gündem İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2024-2025
Samsun'da hesaplar galibiyet üzerine Samsunspor Samsun'da hesaplar galibiyet üzerine
Oktay Ercan'dan Boluspor için açıklama Futbol Oktay Ercan'dan Boluspor için açıklama
Fenerbahçe'den gurbetçi hamlesi: Umut Tohumcu Fenerbahçe Fenerbahçe'den gurbetçi hamlesi: Umut Tohumcu
Altay'ın 264 günlük hasreti bitti TFF 2. Lig Altay'ın 264 günlük hasreti bitti
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Yabancı kuralı için kritik gün!
2
Mehmet Ali Güler: "Galatasaray, Fenerbahçe yalan"
3
Fenerbahçe'ye Medina'dan sonra bir Tangocu daha; Ordonez!
4
İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'nun gecesi!
5
Beşiktaş'ta Sadio Mane ısrarı!
6
Fenerbahçe'de şampiyonluk için 127 milyon euroluk dev planlama!
7
Beşiktaş'ta Yusuf Yazıcı sürprizi!

SON HABERLER

yukarı ok