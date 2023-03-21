DGS sınavı ne zaman 2023? DGS başvuru tarihi ne zaman? (ÖSYM takvimi)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

DGS 2023 sınav tarihi ve başvuru günleri belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan takvimde DGS ile ilgili ayrıntılar adayları meraklandırdı. DGS 2023 ne zaman, hangi ayda, hangi tarihte yapılacak? İşte 2023 yılında DGS sınavına hazırlanan öğrencilerin bilmesi gerekenler...DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak.DGS başvuruları 26 Mayıs - 5 Haziran 2023 tarihleri arasında alınacak.Geç başvuru günü ise 13 Haziran 2023 olarak belirlendi.DGS 2023 sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.Bu yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.KPSS ortaöğretim/ön lisans için 2 yılda bir yapılmaktadır!Ön lisans ve Ortaöğretim (Lise) KPSS sınavları sadece çift yıllarda yapılır. Örneğin; 2018, 2020, 2022, 2024 gibi yıllar da sınav uygulanır. Sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli sayılır.2023-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT), 2. Oturum (AYT) ve 3. Oturum (YDT) tarihleri 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanmıştı. Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti.Edinilen bilgiye göre; ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı. Sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Yeni sınav takvimiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, MSÜ sınav başvuruları 13 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında alınacak.Milli Savunma Üniversitesi sınavı ise 26 Mart 2023'de düzenlenecek.ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, akademik kariyer hedefi olan adayların katılacağı ALES sınavları bir yılda 3 kez düzenlenmektedir. ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Yeni yılın ilk ALES oturumu 16 Nisan, ikincisi 20 Ağustos ve son sınav 19 Kasım 2023'de yapılacak.