Dev final: Real Madrid - Pachuca

FIFA Kıtalararası Kupa final mücadelesinde Real Madrid, Pachuca ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com ve Ajanslar, Fotoğraf; Imago
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Dev final: Real Madrid - Pachuca
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18 Aralık 2024 13:30
fIFA Kıtalararası Kupa Finali'nde İspanyol devi Real Madrid ile Meksika ekibi Pachuca karşı karşıya gelecek

Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak mücadele Lusail Stadyumu'nda bugün saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Kıtalararası Kupası Final maçı öncesinde eflatun-beyazlılarda Carvajal, Mendy, Alaba, Militao gibi isimlerin sakatlıkları bulunuyor. Ancelotti'nin hücum hattında Endrick, Brahim Diaz, Arda Güler, Rodrygo, Vinicius Junior, Bellingham gibi alternatifleri bulunuyor.

Milli oyuncu Arda Güler son olarak takımının Rayo Vallecano ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. Arda Güler'in FIFA Kıtalararası Kupa Finali'nde Pachuca karşısında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Valverde, Modric, Arda Güler, Vinicius Junior, Mbappe.

Pachuca: Moreno, Gonzalez, Cabral, Rodríguez, Arroyo, Pedraza, Idrissi, Arturo Gonzalez, Bautista, Montiel, Rondon



MBAPPE OYNAYABİLECEK

Real Madrid'de final mücadelesi öncesinde konuşan Ancelotti, Mbappe'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Fransız oyuncunun takımıyla birlikte antrenmana katıldığını aktaran Ancelotti, oyuncunun kendini iyi hissettiğini vurgularken oyuncunun mücadelede oynayabilecek durumda olduğunu ifade etti.

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