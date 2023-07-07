DEPREMZEDELERE 500 BİN TL HİBE DESTEĞİ 2023: Kendi evini yapacak depremzelere kredi desteği

Kendi evini yapacak depremzelere 500 bin TL hibe desteği detayları belli oldu. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için hazırlanan 'Yerinde Dönüşüm' destek paketinin detayları belli oldu. Kendi yapılarını inşa etmek isteyen depremzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL nakdi yardım sağlanacak. Ayrıca 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli faizsiz kredi de verilecek. Başvurular 15 Temmuz tarihinde başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki detayları açıkladı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından deprem bölgesindeki illere yönelik 'Yerinde Dönüşüm' kapsamında destek sağlayacaklarını açıkladı. Bakan Özhaseki'nin duyurduğu plana göre, afetzedelere kendi yapısını yerinde inşa etmeleri için hibe ve kredi imkanları sunulacak.Yerinde dönüşümün, deprem bölgesindeki şehirlerin yeniden canlanmasına katkı sağlayacağını belirten Özhaseki, 4 kırmızı çizgiyi koruyacaklarını vurguladı. Bu çizgiler, fay kırıkları üzerinde yapılaşmaya izin verilmemesi, zeminde sıvılaşma olan bölgelerde yapılaşmanın engellenmesi, dere yataklarına yapı yapılmasının yasaklanması ve mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde sıfır toleransın sürdürülmesi olarak belirlendi.Deprem bölgesindeki konutların hızla yeniden inşa edilebilmesi için hibe ve kredi desteği sunulacak. Özhaseki, vatandaşların bir araya gelerek konut veya iş yeri yapmak istediğinde, bu birlikteliği destekleyeceklerini belirtti. Ortak bir hesap açarak konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL nakdi yardım yapılacak. Ayrıca, konutlar için 500 bin TL ile 800 bin TL, iş yerleri için de 250 bin TL ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi imkanı sağlanacak.Krediler, 2 yıl ödemesiz ve 10 yıl vadeli olarak verilecek. Faizsiz kredi imkanı, deprem bölgesindeki konutların hızla inşa edilmesine katkı sağlayacak. Depremzedeler, 15 Temmuz tarihinden itibaren 'Yapım ve Dönüşüm Ofisleri'ne başvurarak hibe ve kredi imkanlarından faydalanabilecekler.Özhaseki, yerinde dönüşüm sürecinde müteahhitlere ve arsa sahiplerine destek olmak için tip sözleşmelerin hazırlanacağını ve sözleşmelere belirli yaptırımların ekleneceğini ifade etti. Depremzedeler, açılacak olan 'Yapım ve Dönüşüm Ofisleri'nden inşaat ruhsatı alarak kendi evlerini yapmaya başlayabilecekler. Bu süreçte kontrolün Bakanlık tarafından yapılacağı ve vatandaşların haklarının korunacağı vurgulandı.Depremzedelerin mağdur olmaması ve deprem bölgesindeki şehirlerin hızla yeniden yapılandırılması amacıyla başlatılan 'Yerinde Dönüşüm' projesi, hibe ve kredi destekleriyle güçlendirilerek deprem riskinin azaltılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.