DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 9 ŞUBAT 2023

Türkiye, depremin yaralarını sarmaya devam ederken her geçen saat ile beraber depremin bilançosu da artıyor. Önce 7,7; daha sonra ise 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremler birçok ilde yıkıma neden oldu. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını, yıkılan bina sayısının 5 bin 775 olduğunu bildirdi. Enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yetkililer tarafından yapılan açıklamalar depremin bilançosunu gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, il bazında vefat, yaralı ve yıkılan bina sayısını açıkladı.13:51 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta konuştu: Ölü sayısı 8 bin 574'e, yaralı sayısı 49 bin 133'e, yıkılan bina sayısı da 6 bin 44'e çıktı.11:30 Can kaybı sayısı 7 bin 108'e çıktı. Yaralı sayısı 40 bin 910.11:18 SGK açıklamasına göre Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerde ikameti bulunanlar, raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemeleri bir defaya mahsus reçetesiz temin edebilecek.10:54 Can kaybı sayısı 6 bin 954'e yükseldi. Yaralı sayısıysa 38 bin 224.09:45 Hatay'da bulunan Diken muhabirleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın otobüsünün bölgede görüldüğünü aktardı. Otobüsün arkasındaki konvoyda KGM'ye ait iş makineleri de var.09:33 AFAD, depremde can kaybı sayısının 6 bin 234'e yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısı 37 bin 11.07:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ve diğer barolara kayıtlı olup deprem bölgesinde yakınları bulunan avukatların adli süreçlerdeki tüm sürelerinin 6 Şubat'tan itibaren 15 gün uzatıldığını duyurdu.04:02 Elektrik olmayan Hatay'da kurtarma çalışmaları gece karanlığında kısıtlı aydınlatmalarla yapılıyor.Gün boyunca Kahramanmaraş merkezli depremler ile ilgili gelişmeleri size canlı sayfamızdan aktarıyoruz.AFAD'ın son açıklamasına göre 11 ilde toplam ölü sayısı 6 bin 234 ve 37 bin 11 yaralı varYaralıların bir kısmı deprem bölgesinden İstanbul'a sevk ediliyorAdalet Bakanı Bozdağ: Adli süreçlerdeki süreleri 15 gün uzattıkOHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlandıDeutsche Telekom: Almanya - Türkiye görüşmeleri bir hafta boyunca ücretsizCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün depremin vurduğu bölgeyi ziyaret edecek.Hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ağabeyi Ahmet Taş ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeyi ziyaret edeceğini söyledi.Taş ailesine başsağlığı dileyen Erdoğan, "Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi, şehitler sınıfına dahil eder. Tabii Hanımefendi de aynı şekilde bu şehadet şerbetini içti. Bütün Taş ailesine en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün depremin merkezi Kahramanmaraş'a ardından da Pazarcık ilçesine geçmesi bekleniyor.