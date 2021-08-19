DeAndre Yedlin: "Turu geçeceğiz"

Galatasaray'ın Randers ile 1-1 berabere kaldığı maçın sonrasında Yedlin konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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DeAndre Yedlin: 'Turu geçeceğiz'
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19 Ağustos 2021 22:11
Galatasaray'ın ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin, Randers ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

2. maçta daha iyi olmaları gerektiğini söyleyen Yedlin, "Deplasmanda 1-1 kötü değil. 2. maçta daha etkili, daha kararlı olmalıyız. Zaten Türkiye'nin en büyük taraftarları önünde oynayacağız, turu geçeceğiz" dedi.

Turu geçebileceklerini söyleyen sağ bek, "Fırsatlar yakaladım. Belki orta yaparak değerlendirebilirdim. Defansif ve ofansif biraz daha kararlı, biraz daha tempomuzu arttırarak oynarsak taraftarımızla güzel bir sona ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.


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