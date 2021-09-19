Danny Welbeck, Çağlar Söyüncü'yü üzdü

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton, Leicester City'yi ağırladı. Falmer Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Brighton 2-1 kazandı.



Brighton'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Neal Paumay (P) ve 50. dakikada Danny Welbeck kaydetti. Leicester City'nin tek golü ise 61. dakikada Jamie Vardy'den geldi.



Leicester City'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.



Bu maçla birlikte Brighton 5 haftada 4. galibiyetini almış oldu ve 12 puanla 3. sıraya yerleşti. Ligde 2 galibiyeti bulunan Leicester City de 3. mağlubiyetini ve 6 puanla 12. sırada yer aldı.























