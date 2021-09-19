Danny Welbeck, Çağlar Söyüncü'yü üzdü

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Danny Welbeck, Çağlar Söyüncü'yü üzdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Eylül 2021 17:55
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton, Leicester City'yi ağırladı. Falmer Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Brighton 2-1 kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Neal Paumay (P) ve 50. dakikada Danny Welbeck kaydetti. Leicester City'nin tek golü ise 61. dakikada Jamie Vardy'den geldi.

Leicester City'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

Bu maçla birlikte Brighton 5 haftada 4. galibiyetini almış oldu ve 12 puanla 3. sıraya yerleşti. Ligde 2 galibiyeti bulunan Leicester City de 3. mağlubiyetini ve 6 puanla 12. sırada yer aldı.

 

 

 

 

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.