Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da kaç para kazanacak? Ronaldo'nun maaşı ne kadar?

Manchester United'dan sonraki durağı merakla beklenen Cristiano Ronaldo resmen Al-Nassrlı oldu.Suudi Arabistan kulübünden yapılan açıklamada Cristiano Ronaldo'yla sözleşme imzalandığı duyuruldu. Portekizli süperstarın Al-Nassr'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edilirken oyuncunun sezon başına 75 milyon euro kazanması bekleniyor. Ronaldo'nun ticari anlaşmalarla birlikte yıllık gelirinin ise 200 milyon euroyu bulması bekleniyor.Cristiano Ronaldo imzanın ardından yaptığı açıklamada, "" sözlerini kullandı.Al Nassr kulübünden yapılan açıklamada ise, "" denildi.Portekizli süperstar Al-Nassr'da eski Beşiktaşlı Talisca ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra eski Fenerbahçeli Luis Gustavo ile takım arkadaşı olacak.Portekizli yıldız 7 numaralı formasıyla pozunu verdi.