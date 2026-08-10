Çilek Nasıl Temizlenir?

Yaz aylarının en sevilen meyvesi olan çilek çocuklar tarafından da büyük ilgi görmektedir. Hem lezzeti hem de güçlü bir antioksidan olması sebebi ile bağışıklığı güçlendiren çilek yavaş yavaş manavların raflarında yerlerini almaya başladı. Yapısından dolayı ve direkt olarak toprağın üzerinde yetişmesi nedeniyle diğer meyvelere göre daha fazla mikrop ve yabancı madde barındırabilen çilekler kansere yakalanma oranını da büyük oranda azaltmaktadır.Öncelikle bir bıçak yardımı ile çileğin üzerinde bulunan sap ve yaprakların temizlenmesi gerekir. Bu aşamada çileğin ezilen kısımları da temizlenebilir. Çilek hassas bir meyve olduğundan dolayı ezik kısmın çürük olup olmadığı bilinemeyeceğinden uzmanlar tarafından bu kısımların kesilmesi tavsiye edilmektedir.Sap, yaprak ve ezik kısımlardan temizlenen çilekler derin bir kabın içerisine alınarak kap tamamen su ile doldurulur. Bu aşamada büyük bir kap tercih edilmesi oldukça önemlidir. 5-10 dakika kadar suda bekletilen çilekler suyun yüzeyine çıkarken çileklerin üzerinde bulunan topraklar suyun dibine çökecektir.Toprakların dibe çöktüğüne emin olunduktan sonra kabın sarsılmamasına dikkat edilerek su boşaltılır ve bir kaç kez üzerine su eklenerek boşaltma işlemi tekrarlanır. Bu işlem çileklerin topraktan arındırıldığına emin olunana kadar tekrarlanabilir.Topraktan tamamen arındırılmış olan çileklerin üzerine tekrar su eklenir. Çileğinizin miktarına göre belirleyeceğiniz miktarda limon sıkılır. Limon çileklerin üzerinde bulunan bakterilerin öldürülmesine yardımcı olacaktır. Bir süre limon su ile bekletilen çilekler akan suyun altında ovularak son kez sudan geçirilir. Suların rahatlıkla süzüleceği bir süzgeç veya temiz bir bezin üzerinde bırakılır.Çileklerin uzun süre muhafaza edilmesi isteniyorsa suları tamamen süzdürülmüş olan çilekler hava geçirmeyen bir kabın altına peçete seriletek saklanmalıdır.