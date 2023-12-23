Haber Tarihi: 23 Aralık 2023 16:24 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 16:24

CHP Van belediye başkanı adayları 2023/2024

2024 CHP Van belediye başkanı adayları belli oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, yerel seçim takvimi ve belediye başkan adaylığı kriterleri belirlendi. Peki, CHP Van belediye başkanı adayları kimler olacak?

CHP Van belediye başkanı adayları 2023/2024
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2024 CHP Van belediye başkanı adayları yavaş yavaş netleşiyor. Olağan Kurultay süreci sonrası genel başkan dahil parti yönetiminin sil baştan yenilendiği CHP'de, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için çalışmalar hızlandı. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanan MYK'da aday belirleme süreci ve seçim takvimi netleştirildi.
Toplantıda alınan karar doğrultusunda Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Gül Çiftçi ve Ensar Aytekin imzasıyla, il ve ilçe başkanlıklarına izlenecek sürece ilişkin bir genelge gönderildi. Peki, CHP Van belediye başkanı aday adayları kimler olacak?

CHP VAN BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI 2024

CHP Van belediye başkanı adayları yapılacak "memnuniyet anketi" ile örgütün görüşü ve eğilim yoklaması sonrasında belirlenecek.

CHP MYK toplantısında, yerel seçim takvimi ve belediye başkan adaylığı kriterleri belirlendi.

81 İL VE TÜM İLÇELERDE ADAY ÇIKARACAKLAR

CHP MYK toplantısında 81 il ile tüm ilçe ve beldelerde aday çıkarması kararlaştırıldı. Ancak diğer partilerle seçim iş birliği yapılabilecek yerlerde, bu karar gözden geçirilecek ve esnetilebilecek.

Başvuru ücretleri büyükşehirler için 50 bin lira, nüfusu 500 binin üzerindeki yerler için 30 bin lira, nüfusu 5 binin altındaki beldeler için ise 3 bin lira olarak belirlendi.


ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

Tüzük değişikliğini, seçim takvimindeki sıkışıklık gerekçesiyle yerel seçim sonrasına bırakan CHP yönetimi, belediye başkan adaylarını belirlemede farklı kriterleri dikkate alacak.

Seçimlere kısa süre kalması nedeniyle, sadece partinin çok güçlü olduğu sınırlı yerlerde, "hakim denetiminde ön seçim" yapılabileceği belirtiliyor. Ancak partide ağırlıklı eğilim, adayların eğilim yoklaması ile belirlenmesi yönünde.

BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ İÇİN KADIN VE GENÇ KONTENJANI

CHP'de belediye başkan adaylığı için kadın başvuru sayısının önümüzdeki seçimlerde daha da artacağı beklentisi dile getiriliyor.

Partide, belediye meclisi üyeliklerinde ise cinsiyet ve genç kotası uygulayacak. Belediye Meclisi Üyesi adaylarının üçte biri kadınlardan, dörtte biri de gençlerden oluşacak.
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