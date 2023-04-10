Haber Tarihi: 10 Nisan 2023 10:33 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 10:33

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAM LİSTE 2023: İstanbul, Adana, Ankara, İzmir ve tüm illerin CHP milletvekili adayları listesi

İstanbul, Adana, Ankara, İzmir ve tüm illerin CHP milletvekili adayları listesi belli oldu. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. CHP Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekili adayları listesi belli oldu. Peki, CHP Milletvekili adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan CHP adayları listesi

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAM LİSTE 2023: İstanbul, Adana, Ankara, İzmir ve tüm illerin CHP milletvekili adayları listesi
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CHP'de milletvekili mesaisi sona erdi. Yeni sisteme göre tüm partiler milletvekili çalışmalarını gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonrasında CHP 2023 Milletvekili Aday listesi de belli oldu. Peki, il il CHP Milletvekili adayları kimler?

AKP Milletvekili Adayları Listesi 2023 - TIKLAYINIZ
CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 

CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin CHP'den milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak. CHP'de çok sayıda ildeki milletvekili aday adayı listesi de belli oldu

İllere göre aday listeleri şöyle:

ADANA
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu

ADIYAMAN
1. Abdurrahman Tutdere
2. Kenan Doğan
3. Adnan Ağır
4. Ömer Turan
5. Songül Varki Yıldırım

AFYONKARAHİSAR
1. Burcu Köksal
2. Fatih Aydın
3. Abidin Yağcı
4. Ali Arıkan
5. İbrahim Kadıoğlu
6. Anıl Halis Akar

AĞRI
1. İbrahim Varol
2. Abdurrahman Polat
3. Ertuğrul Eryılmaz
4. Zekiye Altay

AMASYA
1. Reşat Karagöz
2. Arif Yılmaz
3. Zeynep Ateş


ANKARA BİRİNCİ BÖLGE
1. Gamze Taşçıer
2. Deniz Demir
3. Okan Konuralp
4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)
5. Aliye Timisi Ersever
6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7. Deniz Çakır
8. Kemal Akkurt
9. Aysun Palalı Köktaş
10. Elif Topkaya Sevinç
11. Hüseyin Can Güner
12. Aycan Günday Koçtürk
13. Armağan Erdoğan

ANKARA İKİNCİ BÖLGE
1. Murat Emir
2. İdris Şahin (DEVA Partisi)
3. Semra Dinçer
4. İrem Yaman (İYİ Parti)
5. Orkun Kamber
6. Ali Rıza Erbay
7.Erdal Kiziroğlu
8. Özkan Aktan
9. Funda Cengiz
10.Erol Tosun
11. Nursel Öcal

ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE
1. Tekin Bingöl
2. Umut Akdoğan
3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)
4. Aylin Yaman
5. Ahmet Ersen Özsoy
6. Mehmet Akyürek
7. Mehtap Yücel
8. Mehmet Yula
9. Zeynep Esra Özdemir
10. Ömer Yılmaz
11. Elmas Kübra Karaca
12. Hasan Cem Yılmaz

ANTALYA
1. Sururi Corabatur
2. Cavit Arı
3. Aliye Coşar
4. Mustafa Erdem
5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
7. Murat Özçelik
8. Ercüment Taşdemir
9. Nilüfer Defeci
10. Vahap Tuncer
11. Sibel Gezen
12. Ramiz Atakan
13. Emrah Yurtlak
14. Zehra Milli
15. Hatice Kübra Turan
16. Müge Gezginci Uysal
17. Mehmet Gök

ARDAHAN
1. Özgür Erdem İncesu
2. Özel Özen

ARTVİN
1. Uğur Bayraktutan
2. Oğuz Kurdoğlu

AYDIN
1. Bülent Tezcan
2. HüseyinYıldız
3. Süleyman Bülbül
4. Evrim Karakoz
5. Nilüfer Ünüvar
6. Gamze Yolcu Metin
7. Ziya Yılmaz
8. Nebahat Oskay Ürün

BALIKESİR
1. Ensar Aytekin
2. Serkan Sarı
3. Burak Dalgın
4. Seval Bozkurt
5. Selim Panç
6. Fatma Salı Karabacakoğlu
7. Dilek Yalçın
8. Gülizar Yıldız
9. Muharrem

BARTIN
1. Aysu Bankoğlu
2. Ceyda Sargın

BATMAN
1.Hüseyin Yaşar
2. Dicle Arslan
3.Orhan Ekmen
4. Abdullah Polat
5. Menduh Atak

BİLECİK
Yaşar Tüzün
Vedat Kazıcı

BİNGÖL
Serdar Atalay
Mehmet Canlı
İlhami Gelen

BOLU
Türker Ateş
Mehmet Burak
Zuhal Işın

BURDUR
İzzet Akbulut
Hülya Gümüş
Süleyman Erman

BURSA BİRİNCİ BÖLGE
Kayıhan Pala
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Mehmet Atmaca
İsmet Karaca
Jülide Akköprü
Alpaslan Yıldız
Engin Tamer
Serkan Öztürk
Özgür Yıldız
Canan Akın Erdem

BURSA İKİNCİ BÖLGE
Hasan Öztürk
Cemalettin Kani
Orhan Sarıbal
Erkan Dönmez
Şahin Sevinç
Funda Türkcoş Pekiner
Ender Teke
Huriye Canan Çelik Tunar
Mehmet Önder
Seda Bozdağ Güzelkaya

ÇANAKKALE
İsmet Güneşhan
Özgür Ceylan
Yeşim Karadağ
Tuğberk Güzel

ÇANKIRI
Liste Çıkarılmadı.

ÇORUM
Mehmet Tahtasız
Bekir Özsaçmacı
Burçin Solmaz Polat
Seyit Ahmet Güher

DENİZLİ
Gülizar Biçer Karaca
Şeref Arpacı
Sema Silkin Ün
Adil Demir
Sedat Demirci
İlhan Özcan
Ayşe Hazer

DİYARBAKIR
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Ali İhsan Merdanoğlu
Abdurrahman Ergin
Cevdet Nasıranlı
İsmail Akyıl
Gönül Özel
Laleş Ertuğrul Uysal
Esra Arslan
Mahir Yılmaz
Mehmet Ali Özmen
Zeynep Deniz Erk
Özlem Kaya

DÜZCE
Talih Özcan
Hatice Aslıhan Akbal Tüysüz
Jale Uzunhasan

EDİRNE
Ediz Ün
Ahmet Baran Yazgan
Ufuk Kanışkan
Ahmet Erken

ELAZIĞ
Gürsel Erol
Abdullah Akın
Ahmet Yıldız
Alım Özdemir
Azat Alınak

ERZİNCAN
Mustafa Sarıgül
Ufuk Aktaş

ERZURUM
Ayhan Koç
Murat Ozan
Celal Zunguldak
Serhat Can Eş
Erdinç Okanlı

ESKİŞEHİR
İslam Tekmanlı
Utku Çakırözer
Jale Nur Süllü
İbrahim Arslan
Abdülkadir Adar
İpek Çelik
Aysu Bahar Gürlek

GİRESUN
Elvan Işık Gezmiş
Reşat Nuri Özdemir
Fikri Bilge
Hakan Adanır

GÜMÜŞHANE
Liste Çıkarılmadı.

GAZİANTEP
1. Hasan Öztürkmen
2. Melih Meriç
3. Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi)
4. Reis Reisoğlu
5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz
6. Erdal Geçit
7. Selim Karahan
8. Müslüm Şahinsoy
9. Hasan Gül
10. Mehmet İslam (Saadet Partisi)
11. Ahmet İdris İnal
12. Fatma Müge Düşün
13. Gökhan Çeliktürk
14. Vicdan Aktaş

HAKKARİ

Nazım Demir
Adnan Hatipoğlu
Sabır Diri

HATAY
1. Mehmet Güzelmansur
2. Nermin Yıldırım Kara
3. Servet Mullaoğlu
4. Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)
5. Hikmet Hatunoğlu
6. Rahmi Vardı
7. Gökhan Özer
8. Bekir Atahan
9. Cemiyet Kışlaoğlu
10. Tamer Apiş
11. Filiz Haksöz

IĞDIR
Yusuf Aslan
İsmail Sarıboğa

ISPARTA
Hikmet Yalım Halıcı
Mehmet Tamer Cantekin
Hüseyin Yıldızhan
Hatice Yıldız

İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE
1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA)
8. Hasan Karal (DEVA)
9. Cemal Enginyurt (DP)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Özcan Baripoğlu
14. Sevgi Kılıç
15. Olgun Çelik
16. Doğan Çakmak
17. Kenan Otlu
18. Efendi Argunşah
19. Murat Kantekin
20. Aysemin Gülmez
21. Ahmet Can Yılmaz
22. Ebru Zor
23. Erdoğan Erden
24. Füsun Sökmez
25. Necla Erdem
26. Bülent Kulkuloğlu
27. Güllü Saran
28. Yücel Oto
29. Nejdet Ay
30. Elife Gamze Öztürk
31.Hakan Bekar
32.Dursun Can Kırtorun
33.Murat Gökhan Ofluoğlu
34.Hale Dilek Tosun
35. Abdullah Onur Bildirici

İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Arus
17. Muharrem Naci Temiz
18.Sevim Yalınkılıç
19. Gözde Fil
20. Bülent Ütebay
21. Mehmet Süleyman Türker
22. Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı
23. Ali Arman
24. Bedia Büyükgebiz
25. Özgür Nemutlu
26. Ezgi Pekşan
27. Refik Ersin Eroğlu

İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Medeni Yılmaz (DEVA)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Fevzi Donat
16. Utku Caner Çaykara
17. Hüseyin Remzi Gökbulak
18.Bayramali Çeşmeci
19.Recep Karakoç
20. Burak Yıldırım
21. Eda Kurt
22. Kazım Özeren
23. Margarit Dikme
24. Mehtap Albayrak
25.Nazlı Akyüz
26. Özlem Dokuyucu
27. Sinan Karahan
28. Sinem Özcan
29. Süleyman Şafak
30. Cemal Doğan
31. Hüseyin Arda Engizek
32.Turgut Koç
33. Server Gökmen
34. Ender Unutan Ersözlü
35. Neşe Kıyık
36. Yaren Karaca
İZMİR BİRİNCİ BÖLGE
1. Yüksel Taşkın
2. Ahmet Tuncay Özkan
3. Sevda Erdan Kılıç
4. Murat Bakan
5. Ednan Arslan
6. Seda Kaya (DEVA Partisi)
7. Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)
8. Devrim Barış Çelik
9. Sefer İpekli
10. Güldem Atabay
11. Şahbal Aras
12. Fulya Akçay
13. Mehmet Şahin Fırat
14. Birgül Değirmenci

İZMİR İKİNCİ BÖLGE
1. Gökçe Gökçen
2. Rıfat Nalbantoğlu
3. Rahmi Aşkın Türeli
4. Mahir Polat
5. Salih Uzun (Demokrat Parti)
6. Deniz Yücel
7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
8. Hüseyin Sezer
9. Esin Doğan Metin
11. Altan İnanç
12. Emine Helin İnan Kınay
13. Ayten Gülsever
14. Nurşen Balcı
15.Burak Kotan

KAHRAMANMARAŞ
1. Ali Öztunç
2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)
3. Mehmet Bağlar
4. Ejder Kaygusuz
5. Naile İşlek
6. Tufan Yanar
7. Aziz Cem Güner
8. Çağatay Atasay

KARABÜK
1. Cevdet Akçay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ

KARS
1. İnan Akgün Alp
2. Onur Uludaşdemir
3. Evren Yerdelen

KASTAMONU
1. Hasan Baltacı
2. Kadir Yalçın
3. Ziver Kaplan

KIRIKKALE
1. Ahmet Önal
2. Ömer Eldemir
3. Ümit Duman

KARAMAN
1. İsmail Atakan Ünver
2. Yusuf Baştuğ
3. Hasan Ehliz

KAYSERİ
1. Aşkın Genç
2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)
3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)
4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)
5. Ümit Özer
6. Özgen Aydıncak
7. Ali Çetinkaya
8. Onur Sergen Doğan
9. İbrahim Kağan
10. Niyazi Ünalmış

KIRKLARELİ
1. Vecdi Gündoğdu
2. Fahri Özkan
3. Hatice Gül Bingöl

KIRŞEHİR
Metin İlhan
Şeref Baran Genç

KİLİS
Mehmet Akif Perker
Hurşit Çetin

KÜTAHYA
Ali Fazıl Kasap
Ahmet Sunar
Güler Ezgi Doğan Turan
Haşim Ertekin
Kerem Erkul

KONYA
1. Barış Bektaş
2. Hasan Ekici
3. Gençosman Killik
4. Halil Ercan
5. Kamil Bülbül Okuyucu
6. Galip Polat
7. Ayşe Alkım Gökçe
8. Mürsel Ayrancı
9. Ezgi Bilge Aslan
10. Şerife Tunç
11. Mehmet Pirzade
12. Dursun Kaplan
13. Rıdvan Şenyurt
14. Tevfik Fikret İlgen
15. Veysel Gönülal

MALATYA
1. Veli Ağbaba
2. Enver Kiraz
3. Battal Kanbay

MANİSA
1- Özgür Özel
2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen
4- Selma Aliye Kavaf (DEVA Partisi)
5- Semih Balaban

MERSİN
1. Ali Mahir Başarır
2. Gülcan Kış
3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)
4. Talat Dinçer
5. Hasan Ufuk Çakır
6. Emre Yılmaz
7. Nürsen Yücesoy Temizkan
8. Leyla Serin Kırık
9. Ahmet Yorgun
10. Mehmet Gültekin Uğur
11. Şerife Arıcı
12. Güven Kocabıyık
13. Neslihan Çelebi

MUĞLA
1. Cumhur Uzun
2. Gizem Özcan
3. Süreyya Öneş Derici
4. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)
5. Mehmet Demir
6. Fatma Gebeş Çimen
7. Salih Büyükdöverlioğlu

MARDİN
Mehmet Sait Çelebi
Şükrü Karaboğa
Nurettin Kılıç
İbrahim Taşdelen
Nilgün Bayraktar
Ömer Durak

NEVŞEHİR
Faruk Sarıaslan
Mehmet Değirmenci
Eda Doğan

NİĞDE
Ömer Fethi Gürer
Sevgi Özbek
Ozan Sakarya

ORDU
1. Seyit Torun
2. Mustafa Adıgüzel
3. Ahmet Tokluoğlu
4. Cengiz Okur
5. Nilgün Yılmaz

OSMANİYE
1. Asu Kaya
2. Ünal Köksal
3. Mehmet Dövüşçü

RİZE
1. Tahsin Ocaklı
2. Köksal Toptan (İYİ Parti)
3. Mehmet Yıldız (Saadet Partisi)

SAKARYA
1. Ayça Taşkent
2. Ecevit Keleş
3. Kamil Özkan
4. Azize Ceroğlu
5. Emel Akçil
6. Gündüz Gençcan
7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)

SAMSUN
1. Murat Çan
2. Mehmet Karaman
3. Mustafa Yeşilyurt
4. Nazan Güneysu
5. Mehmet Özdağ
6. Suat Yıldız
7. Neşe Kangüleç
8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır
9. Özler Yılmaz

SİNOP
Barış Karadeniz
Şevket Terkan

SİVAS
Ulaş Karasu
Serdar İnce
Servecan Kaya
Lütfi Görkem
Bahattin Yavuz

SİİRT
Umut Dayanan
Deniz Acar
Mehmet Zakir

ŞIRNAK
Nizar Ökten
Botan Cizreli
Abdullah Kaya
Ayşe Bilin

ŞANLIURFA
1. Mahmut Tanal
2. Müslüm Cengizhan Akalın
3. Ahmet Tüysüz (DEVA Partisi)
4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
5. İbrahim Direk
6. Süleyman Gök
7. Ali Fethi Gürler
8. Abdullah Direk
9. Müslüm Şikak
10. Adnan Tüysüz
11. Abdulkadir Çetin

TEKİRDAĞ
Faik Öztrak
İlhami Özcan Aygun
Cem Avşar
Nurten Yontar
Mustafa Ülkem
İsmail Doğaroğlu
Sema Kırkoyun Kinet
İsmail Çelebi

TOKAT
Kadim Durmaz
Duran Kum
Ayhan Karabekiroğlu
Mehmet Ali Kocaoğlu
Cem Çıtak

TRABZON
Sibel Suiçmez
Ahmet Kaya
Murat Özçilingir
Musa Hacıoğlu
İlker Akıncı
Mustafa Erdi Çakır

TUNCELİ
Hüsniye Karakoyun

UŞAK
Ali Karaoba
İsmet Akın
Sevinç Yazgan

VAN
1. Seracettin Bedirhanoğlu
2. Ercan Çiçek
3. Yılmaz Kılıç
4. Burak Çıtak
5. Aslı Arvas
6. Cafer Gürsel
7. Meral Ayhan
8. Aziz Örek

YALOVA
Tahsin Becan
Mehmet Gürel
Yasemin Fazlaca

ZONGULDAK
1. Deniz Yavuzyılmaz
2. Eylem Ertuğ Ertuğrul
3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA Partisi)
4. Merve Kır
5. Cemalaettin Sağtekin

 
SEÇİM ÇEVRESİ ADAY
SIRA NO		 ADI SOYADI
ADANA 1 AYYÜCE TÜRKEŞ
ADANA 2 BİLAL BİLİCİ
ADANA 3 GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU
ADANA 4 MEHMET SERTAÇ DURAK
ADANA 5 ŞULE  GÖK TÜDEŞ
ADANA 6 REMZİ OĞUZ YILMAZ
ADANA 7 BURAK YİĞENOĞLU
ADANA 8 İSA AYANOĞLU
ADANA 9 BAHADIR CEYHANLI
ADANA 10 ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ
ADANA 11 NİHAL AĞCA
ADANA 12 ERKAN CAN
ADANA 13 ERCAN ATALAY
ADANA 14 SİNEM ULUDAMAR
ADANA 15 HÜLYA AKKÖZ
ADIYAMAN 1    
ADIYAMAN 2    
ADIYAMAN 3    
ADIYAMAN 4    
ADIYAMAN 5    
AFYONKARAHİSAR 1 HAKAN ŞEREF OLGUN
AFYONKARAHİSAR 2 MUSTAFA ENİS ARABACI
AFYONKARAHİSAR 3 SAFFET ACAR
AFYONKARAHİSAR 4 OKŞAN ULUSOY EFE
AFYONKARAHİSAR 5 GÖNÜL AR GÜNGÖR
AFYONKARAHİSAR 6 İBRAHİM ACAR
AĞRI 1 ÖZHAN KOÇİNTAR
AĞRI 2 METİN AYDEMİR
AĞRI 3 KENAN KAÇMAZ
AĞRI 4 ÇAĞDAŞ ÇELİK
AMASYA 1 İBRAHİM MERMER
AMASYA 2 MEHMET KİP
AMASYA 3 HİKMET RUŞEN MENEKŞE
ANKARA-1 1 KORAY AYDIN
ANKARA-1 2 AHMET EŞREF  FAKIBABA
ANKARA-1 3 KEVSER OFLUOĞLU
ANKARA-1 4 YETKİN  ÖZTÜRK
ANKARA-1 5 MİNE BAŞ
ANKARA-1 6 BURÇİN ÇİÇEK
ANKARA-1 7 METEHAN ERDEM
ANKARA-1 8 OSMAN TOPAL
ANKARA-1 9 ONUR HONDOROĞLU
ANKARA-1 10 ECE ÖZEN AKAN
ANKARA-1 11 AHMET  ALTIPARMAK
ANKARA-1 12 AHMET  ERENOĞLU
ANKARA-1 13 MUHAMMET  ECEL
ANKARA-2 1 ADNAN BEKER
ANKARA-2 2 SEDAT AKSAKALLI
ANKARA-2 3 UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ
ANKARA-2 4 FATMA ÖZKAN
ANKARA-2 5 MUHARREM BEŞİR
ANKARA-2 6 RAMAZAN DEĞERLİ
ANKARA-2 7 ERDOĞAN YILDIRIM
ANKARA-2 8 FATMA GÜLÜMSER BİROL
ANKARA-2 9 NADİR ÇETİNKAYA
ANKARA-2 10 ÖZCAN DAĞGEÇ
ANKARA-2 11 ELMAS YAĞMUR
ANKARA-3 1 YÜKSEL ARSLAN
ANKARA-3 2 KÜRŞAD ZORLU
ANKARA-3 3 FATİH KOCA
ANKARA-3 4 SEVİN ÇAĞLAYAN
ANKARA-3 5 TAMER KAYAALP
ANKARA-3 6 SERDAR SARGIN
ANKARA-3 7 MEHMET ARSLAN
ANKARA-3 8 KADRİYE ÜNLER
ANKARA-3 9 BERNA ŞAHİN
ANKARA-3 10 SEVGİ YALAV
ANKARA-3 11 MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK
ANKARA-3 12 MEHTAP  DEMİRHAN ÖZDEMİR
ANTALYA 1 UĞUR  POYRAZ
ANTALYA 2 AYKUT KAYA
ANTALYA 3 ALİ ADNAN KAYA
ANTALYA 4 AYŞEN KURT
ANTALYA 5 SERKAN TETİK
ANTALYA 6 İLHAMİ  OKUDAN
ANTALYA 7 MEHMET BAŞARAN
ANTALYA 8 NESRİN ÜNAL
ANTALYA 9 MUSA ERTUĞAN
ANTALYA 10 MESUT YILMAZ
ANTALYA 11 DURMUŞ KAPLAN
ANTALYA 12 ARİF KOCABIYIK
ANTALYA 13 BAŞAK KARATAŞ
ANTALYA 14 DURMUŞ ALİ ARSLAN
ANTALYA 15 NEŞE  TOKER
ANTALYA 16 LEVENT  ÖZDEMİR
ANTALYA 17 HATİCE AVCI
ARTVİN 1 HAMZA GEZMİŞ
ARTVİN 2 HÜSEYİN IŞIK
AYDIN 1 ÖMER KARAKAŞ
AYDIN 2 AHMET ERTÜRK
AYDIN 3 TUĞÇE  CANPOLAT YILMAZ
AYDIN 4 ERHAN ALGAN
AYDIN 5 SEMRA  YÜCEL
AYDIN 6 FEVZİ KÖSE
AYDIN 7 CEMAL SARI
AYDIN 8 PINAR ÖNCER
BALIKESİR 1 TURHAN ÇÖMEZ
BALIKESİR 2 ÖZLEM URAL
BALIKESİR 3 NEDİM TUNA
BALIKESİR 4 KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
BALIKESİR 5 NİLGÜN BAŞARAN
BALIKESİR 6 MUSTAFA LEMİ AYTEKİN
BALIKESİR 7 METİN ÖZGÜR
BALIKESİR 8 KEMAL GİRGİN
BALIKESİR 9 MEHMET ÇALIK
BİLECİK 1 HALİL AYDOĞDU
BİLECİK 2 EREN GÜVEN
BİNGÖL 1 HASAN  KIZILBOĞA
BİNGÖL 2 SEMA  TANİN
BİNGÖL 3 AHMET ARPA
BİTLİS 1 EDİP SAFTER GAYDALI
BİTLİS 2 LEVENT  NASIR
BİTLİS 3 MAŞALLAH ASLAN
BOLU 1 AHMET  ÖRNEKBAŞ
BOLU 2 İRFAN BAYAR
BOLU 3 SUAT ORHAN
BURDUR 1 FARUK ERKAN
BURDUR 2 SAFA SÖNMEZ
BURDUR 3 MEHMET YAVAŞ
BURSA-1 1 YÜKSEL SELÇUK  TÜRKOĞLU
BURSA-1 2 SEVİNÇ ATABAY
BURSA-1 3 YÜKSEL YILMAZ
BURSA-1 4 ŞEYDA ŞAHİN
BURSA-1 5 YAHYA BAHADIR
BURSA-1 6 BİRGÜL  YILDIZ GÜNAY
BURSA-1 7 RESÜL KAPLAN
BURSA-1 8 ÖZGÜR ŞİMŞEK
BURSA-1 9 EVREN ŞAHİN
BURSA-1 10 FEYZA TEMEL
BURSA-2 1 HASAN TOKTAŞ
BURSA-2 2 İBRAHİM ALAGÖZ
BURSA-2 3 ORHAN ÖZER
BURSA-2 4 SERMİN CAN ÖZENSOY
BURSA-2 5 ERDAL AY
BURSA-2 6 HATİCE DENİZ
BURSA-2 7 ZAFER MİLLİ
BURSA-2 8 OSMAN ATALAY AKMAN
BURSA-2 9 ENVER YENİÇERİ
BURSA-2 10 DİLEK DURAK
ÇANAKKALE 1 RIDVAN UZ
ÇANAKKALE 2 CENGİZ YALÇIN
ÇANAKKALE 3 ZİŞAN ÖZAYDIN
ÇANAKKALE 4 MEVLÜT İNANÇ
ÇANKIRI 1 MEHMET ALİ KARAMEMİŞ
ÇANKIRI 2 OYA YAKIN
ÇORUM 1    
ÇORUM 2    
ÇORUM 3    
ÇORUM 4    
DENİZLİ 1 YASİN ÖZTÜRK
DENİZLİ 2 İBRAHİM ŞENEL
DENİZLİ 3 KADİR TATIK
DENİZLİ 4 ŞEBNEM  BABABALIM YAĞCI
DENİZLİ 5 UĞUR  ÇİZMECİOĞLU
DENİZLİ 6 VEYSEL KARAÇOR
DENİZLİ 7 NAZLI YAŞATÜRK
DİYARBAKIR 1 VEJDİN ENSARİOĞLU
DİYARBAKIR 2 MUSTAFA ŞENAY CANORUÇ
DİYARBAKIR 3 ERDAL YILMAZ
DİYARBAKIR 4 HÜSEYİN  GÜRAN
DİYARBAKIR 5 SEÇİL AKIN
DİYARBAKIR 6 MEHMET EMİN EKİN
DİYARBAKIR 7 AHMET BAŞARİ
DİYARBAKIR 8 KENAN KAYA
DİYARBAKIR 9 EMRULLAH ÇERİ
DİYARBAKIR 10 YAKUP ÖZKAYA
DİYARBAKIR 11 NAZIM KAYA
DİYARBAKIR 12 ERKAN YILMAZ
EDİRNE 1 MEHMET AKALIN
EDİRNE 2 DİLEK KIRMIZI
EDİRNE 3 HASAN HAKAN ŞAHİN
EDİRNE 4 HÜSEYİN ERKİN
ELAZIĞ 1 İRFAN SÖNMEZ
ELAZIĞ 2 YÜKSEL ERCAN
ELAZIĞ 3 ABDULKERİM EFLATUN
ELAZIĞ 4 ŞENAY ALADAĞ DEMİREL
ELAZIĞ 5 NAHİT BAYKARA
ERZİNCAN 1    
ERZİNCAN 2    
ERZURUM 1 ZEKAİ KAYA
ERZURUM 2 MELİH KIRKPINAR
ERZURUM 3 FATMA CANAN UÇAR
ERZURUM 4 FATİH ARAS
ERZURUM 5 FATİH KARATAŞ
ERZURUM 6 ESRA AKPINAR
ESKİŞEHİR 1 İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
ESKİŞEHİR 2 ÖZLEM AYRANCI
ESKİŞEHİR 3 MELİH AYDIN
ESKİŞEHİR 4 ÖMER İBRAHİM SAYIN
ESKİŞEHİR 5 HAKAN KAYMAK
ESKİŞEHİR 6 YAĞMUR GÜRSÖĞÜT
GAZİANTEP 1 MEHMET MUSTAFA GÜRBAN
GAZİANTEP 2 MEHMET AY
GAZİANTEP 3 MEHMET  ÖZBERK
GAZİANTEP 4 MEDİNE İLAY YILDIRIM
GAZİANTEP 5 MUSTAFA ALTUNBAŞ
GAZİANTEP 6 MEHMET MURAT YAPRAK
GAZİANTEP 7 MESUT NİZİPLİOĞLU
GAZİANTEP 8 SEMA  ALBAYRAM
GAZİANTEP 9 MEHMET ALİ YILDIRIM
GAZİANTEP 10 TİBET EKİNCİ
GAZİANTEP 11 OKTAY İYİSARAÇ
GAZİANTEP 12 NERMİN TUZCU
GAZİANTEP 13 HASAN ALPDOĞAN
GAZİANTEP 14 ABUBEKİR TEK
GİRESUN 1 ÜNZİLE YÜKSEL
GİRESUN 2 HAKAN BEKTAŞ
GİRESUN 3 KAYA YILDIZ
GİRESUN 4 MUSTAFA DİZDAR
GÜMÜŞHANE 1 MUZAFFER ALTIPARMAK
GÜMÜŞHANE 2 BEDRİ AĞAÇ
HAKKARİ 1    
HAKKARİ 2    
HAKKARİ 3    
HATAY 1 ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN
HATAY 2 GÖKHAN ZAN
HATAY 3 GÜLÜMSER  CEYLAN KÖLE
HATAY 4 SARPER DAVUT
HATAY 5 İLYAS UYGUR
HATAY 6 MEHMET OĞUZ  TURAN
HATAY 7 AYLİN ANIL ARSLAN
HATAY 8 OSMAN AĞCA
HATAY 9 ÇAĞATAY KARAMANOĞLU
HATAY 10 MUHAMMET MUSTAFA  BALCI
HATAY 11 TUNA EBRU  ÖZDEMİR
ISPARTA 1 AYLİN CESUR
ISPARTA 2 TİMUÇİN KODAMAN
ISPARTA 3 İSMET YILMAZ
ISPARTA 4 FARUK TORUN
MERSİN 1 BURHANETTİN KOCAMAZ
MERSİN 2 AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU
MERSİN 3 ALİ ER
MERSİN 4 ESRA KAHRAMAN 
MERSİN 5 ÖZER  ÖZEL
MERSİN 6 MEHMET TURGUT
MERSİN 7 YÜKSEL ÇELİK
MERSİN 8 ESİN ERKOÇ
MERSİN 9 ALİ RIZA ÖZDENİZ
MERSİN 10 MEHMET TÜRE
MERSİN 11 MEHMET YUNUS  SEVEN
MERSİN 12 MUSTAFA ATEŞ
MERSİN 13 HİLAL USTA
İSTANBUL-1 1 NİMET ÖZDEMİR
İSTANBUL-1 2 BURAK AKBURAK
İSTANBUL-1 3 MUSTAFA CİHAN PAÇACI
İSTANBUL-1 4 BAVER  MİROĞLU
İSTANBUL-1 5 DURSUN  ÇOLAK
İSTANBUL-1 6 TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
İSTANBUL-1 7 ALİ  COŞKUN
İSTANBUL-1 8 EMİNE  KÜÇÜKALİ
İSTANBUL-1 9 RAŞİT EMİR SÜER
İSTANBUL-1 10 MURAT KARAMAN
İSTANBUL-1 11 VEDAT BAYRAM
İSTANBUL-1 12 YÜCEL COŞKUN
İSTANBUL-1 13 OĞUZHAN HASAR
İSTANBUL-1 14 HATİCE DİLRUBA  OĞULCUKLU
İSTANBUL-1 15 CEVAT SARAÇ
İSTANBUL-1 16 YÜCEL AYDIN
İSTANBUL-1 17 MERAL ALEMDAR
İSTANBUL-1 18 AHMET ÇELEBİ
İSTANBUL-1 19 AHMET SELÇUK CAN
İSTANBUL-1 20 İHSAN ÖNDER ALBAYRAK
İSTANBUL-1 21 AYSEL KIRALİ
İSTANBUL-1 22 HÜLYA ARICI
İSTANBUL-1 23 UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ
İSTANBUL-1 24 BARIŞ TAVLAŞOĞLU
İSTANBUL-1 25 KADİR KÜRŞAT ARSLAN
İSTANBUL-1 26 BÜLENT  ASLAN
İSTANBUL-1 27 RAMAZAN UĞURAL
İSTANBUL-1 28 MEHMET  ERİŞEN
İSTANBUL-1 29 ARİF TEVETOĞLU
İSTANBUL-1 30 AYŞE KIRAÇ
İSTANBUL-1 31 ERDAL DEMİR
İSTANBUL-1 32 SEDAT GÜRKAN
İSTANBUL-1 33 SEVİM DEMİR
İSTANBUL-1 34 CELAL MAHMUT SOLAK
İSTANBUL-1 35 NAZLI YURDUSEVEN
İSTANBUL-2 1 MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
İSTANBUL-2 2 SALİM  ENSARİOĞLU
İSTANBUL-2 3 BAHATTİN BAHADIR ERDEM
İSTANBUL-2 4 ECE  GÜNER
İSTANBUL-2 5 HATİCE CEREN  YILMAZ
İSTANBUL-2 6 HATİCE  KAYALI
İSTANBUL-2 7 MÜJDAT ÖZTÜRK
İSTANBUL-2 8 MUSTAFA YAZICI
İSTANBUL-2 9 ABDULLAH ŞALCI
İSTANBUL-2 10 ALİ  ÇELİK
İSTANBUL-2 11 FİSUN MEHLİKA TOCA
İSTANBUL-2 12 İSMET KOÇAK
İSTANBUL-2 13 ALİ  AKGÜN
İSTANBUL-2 14 ERİŞ  CESUR
İSTANBUL-2 15 BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI
İSTANBUL-2 16 ERHAN ÖZKAN
İSTANBUL-2 17 BİLAL UZUN
İSTANBUL-2 18 GÖKHAN KARGI
İSTANBUL-2 19 HASAN HOŞBEN
İSTANBUL-2 20 RAİF GÜLER
İSTANBUL-2 21 ASLIHAN ELİBOL
İSTANBUL-2 22 YILMAZ DAĞDELEN
İSTANBUL-2 23 MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER
İSTANBUL-2 24 NAZLI ASPAY ŞENER
İSTANBUL-2 25 AFFAN MAHMUT  KEÇECİ
İSTANBUL-2 26 ARZU  BAŞKAN
İSTANBUL-2 27 ÖMER LÜTFİ  ÖZENÇ
İSTANBUL-3 1 ERSİN  BEYAZ
İSTANBUL-3 2 SEYİTHAN İZSİZ
İSTANBUL-3 3 AYŞE SİBEL  YANIKÖMEROĞLU
İSTANBUL-3 4 ŞÜKRÜ KULEYİN
İSTANBUL-3 5 CELAL   KARAPINAR
İSTANBUL-3 6 HAMZA YURTSEVER
İSTANBUL-3 7 ALİ  KIDIK
İSTANBUL-3 8 MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
İSTANBUL-3 9 METİN BOZKURT
İSTANBUL-3 10 FEVZİ FATİH OĞUZ
İSTANBUL-3 11 ETHEM BAYKAL
İSTANBUL-3 12 ÜLKÜ AYAYDIN
İSTANBUL-3 13 DOĞAN AVCI
İSTANBUL-3 14 ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU
İSTANBUL-3 15 AYHAN BÖLÜKBAŞI
İSTANBUL-3 16 METE KOCA
İSTANBUL-3 17 SURURİ KARABAL
İSTANBUL-3 18 NAZMİYE İZGİN
İSTANBUL-3 19 SEVİNÇ GÜMÜŞ
İSTANBUL-3 20 MEHMET ALİ  UYKUR
İSTANBUL-3 21 ZEKİ BULGAN
İSTANBUL-3 22 ARZU  ÖNŞEN
İSTANBUL-3 23 ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY
İSTANBUL-3 24 HÜRANA GÜNGÖR
İSTANBUL-3 25 MELİHA APAYDIN
İSTANBUL-3 26 ARZU  ŞİMŞEK
İSTANBUL-3 27 BUSE ALBAYRAK
İSTANBUL-3 28 MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ
İSTANBUL-3 29 ATAKAN ÖZKAN
İSTANBUL-3 30 HASAN KAYA
İSTANBUL-3 31 ŞEREF  TAMTÜRK
İSTANBUL-3 32 ASİYE KÜÇÜKYILMAZ
İSTANBUL-3 33 BURAK  USTALI
İSTANBUL-3 34 KÜRŞAT ÖZER
İSTANBUL-3 35 SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN
İSTANBUL-3 36 FİLİZ ÇELİK
İZMİR-1 1 DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
İZMİR-1 2 ÜMİT  ÖZLALE
İZMİR-1 3 ÖZTÜRK KESKİN
İZMİR-1 4 ÜLKÜ DOĞAN
İZMİR-1 5 ALİ TOPÇU
İZMİR-1 6 FİGEN YILDIRIM
İZMİR-1 7 LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY
İZMİR-1 8 İSMAİL AYBARS AKSOY
İZMİR-1 9 ASLAN SEZGİN
İZMİR-1 10 GİZEM ALBAŞ
İZMİR-1 11 KAAN ALTINDAĞ
İZMİR-1 12 MURAT ÇAKAR
İZMİR-1 13 HASAN YILDIZ
İZMİR-1 14 GÜLŞAH SAKAR
İZMİR-2 1 HÜSMEN KIRKPINAR
İZMİR-2 2 YİĞİT KARAKIŞ
İZMİR-2 3 ARZU YILDIRIM
İZMİR-2 4 TAMER CÜCÜ
İZMİR-2 5 DİNÇER IŞIKTAŞ
İZMİR-2 6 MÜJDE HARPUT APAK
İZMİR-2 7 MÜMİN YALÇINKAYA
İZMİR-2 8 YELİZ ÇULHA
İZMİR-2 9 BÜLENT UYGUR
İZMİR-2 10 MİRAN BACGEROĞLU
İZMİR-2 11 MUSTAFA NURİ DENİZ
İZMİR-2 12 NAZLI BUKET KARASU
İZMİR-2 13 MEHMET HALİS  KÖSE
İZMİR-2 14 MEHMET EMİN CANTÜRK
KARS 1 ALPASLAN YÜCE
KARS 2 AYTAÇ ERMAN KESGİN
KARS 3 AYŞE  TARLAK YILMAZ
KASTAMONU 1 AHMET KATAR
KASTAMONU 2 METİN  ATEŞ
KASTAMONU 3 MUSTAFA GÜVENÇ
KAYSERİ 1 DURSUN ATAŞ
KAYSERİ 2 ABDULLAH İLKER  SUNGUR
KAYSERİ 3 HÜSEYİN CENGİZ GÜRBÜZ
KAYSERİ 4 BETÜL  TOSUN
KAYSERİ 5 KAZIM YÜCEL
KAYSERİ 6 SERAP DURMUŞ
KAYSERİ 7 SÜLEYMAN BOZKURT
KAYSERİ 8 MEHMET SEBATİ ATAMAN
KAYSERİ 9 SEDAT KILINÇ
KAYSERİ 10 BELGÜZAR  KILIÇ
KIRKLARELİ 1 TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU
KIRKLARELİ 2 SİBEL PİŞKİN
KIRKLARELİ 3 HİLMİ  KAHRAMAN
KIRŞEHİR 1 TURAN YILDIRIM
KIRŞEHİR 2 ASAF KAYAOĞLU
KOCAELİ 1 LÜTFÜ TÜRKKAN
KOCAELİ 2 ŞANBAZ YILDIZ
KOCAELİ 3 MEHMET KAMİL ŞİRİN
KOCAELİ 4 PELİN FİLİZ COŞTUR
KOCAELİ 5 NESLİ GÖKÇE KONDU ÇAĞLAYAN
KOCAELİ 6 ALİPAŞA NAİPOĞLU
KOCAELİ 7 ABDULKADİR  ERBAĞCI
KOCAELİ 8 YÜKSEL ERCAN
KOCAELİ 9 ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK
KOCAELİ 10 HASAN SIR
KOCAELİ 11 SEDA BÜYÜKKARA
KOCAELİ 12 GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI
KOCAELİ 13 AŞKIN  ÖZÖN
KOCAELİ 14 SAVAŞ  EMİNOĞLU
KONYA 1 ÜNAL KARAMAN
KONYA 2 FAHRETTİN  YOKUŞ
KONYA 3 SELİN TOZOĞLU
KONYA 4 OSMAN FEDAİ
KONYA 5 SÜLEYMAN ŞENOL
KONYA 6 YAŞAR YAMAN
KONYA 7 TOLUNAY ÖZÇELİK
KONYA 8 ESRA TOTAN
KONYA 9 NURİ ÜNALAN
KONYA 10 ERHAN GÖKMEN
KONYA 11 HASAN HÜSEYİN HADİMLİ
KONYA 12 ADNAN AYYILDIZ
KONYA 13 İSMAİL AFŞAR
KONYA 14 İBRAHİM ÇALIŞKAN
KONYA 15 SEMA VADİ
KÜTAHYA 1 ORHAN ÖZATİK
KÜTAHYA 2 SEYDİ KARAKUŞ
KÜTAHYA 3 EROL ERTÜRK
KÜTAHYA 4 NURCAN DUYGU
KÜTAHYA 5 TANSU COŞKUN
MALATYA 1 ŞEYHMUS GÖÇMEZ
MALATYA 2 ATİLLA ŞAHİN
MALATYA 3 ELİF APOHAN
MALATYA 4 SELÇUK HAN
MALATYA 5 METİN KAPIDERE
MALATYA 6 MENİJE NUR  ÖZCAN
MANİSA 1 ŞENOL SUNAT
MANİSA 2 HASAN ERYILMAZ
MANİSA 3 FİLİZ TUĞÇE  AYRANCI İPLİKÇİ
MANİSA 4 MEHMET  KOÇ
MANİSA 5 GÜRHAN  ÖZCAN
MANİSA 6 ORKUN ŞIKTAŞLI
MANİSA 7 ASLI ÖZ
MANİSA 8 KAZIM ÖZSOY
MANİSA 9 BİRGÜL BOZKURT
MANİSA 10 MEHMET  DOĞAN
KAHRAMANMARAŞ 1 AHMET ÇABUKEL
KAHRAMANMARAŞ 2 NESLİHAN  KOCA NERGİZ
KAHRAMANMARAŞ 3 ZİYA DUMLUPINAR
KAHRAMANMARAŞ 4 BURAK  SERT
KAHRAMANMARAŞ 5 ŞEYMA  AYTEMİZ ARSLANTÜRK
KAHRAMANMARAŞ 6 İRFAN MERT  YIKAN
KAHRAMANMARAŞ 7 EMİNE LEBLEBİCİ
KAHRAMANMARAŞ 8 SERDAL KURTOĞLU
MARDİN 1 ENVER ABEŞ
MARDİN 2 SONGÜL SADİOĞLU
MARDİN 3 ABDULLAH KARAKEÇİ
MARDİN 4 ABDULMUTALİP IRMAK
MARDİN 5 ŞEYHMUS MUSAOĞLU
MARDİN 6 AZİZ ARDA UĞUR
MUĞLA 1 METİN ERGUN
MUĞLA 2 BEHÇET SAATCI
MUĞLA 3 MEHMET TOSUN
MUĞLA 4 GÜLGÜN ÇOLAKOĞLU
MUĞLA 5 AYFER  İLHAN ÖÇER
MUĞLA 6 TULGAY HASAR
MUĞLA 7 ÖMER KAYA
MUŞ 1 MÜMTAZ YAVUZ
MUŞ 2 UMUT DENİZ GÜNEYSU
MUŞ 3 EFEKAN KEMALOĞLU
NEVŞEHİR 1 RASİM ARI
NEVŞEHİR 2 MESUT ERDOĞAN
NEVŞEHİR 3 AYŞE GÖL MIHÇI
NİĞDE 1 MÜMİN İNAN
NİĞDE 2 OLGUN EYTEMİŞ
NİĞDE 3 FETDAH GÜLTEKİN
ORDU 1 İDRİS NAİM ŞAHİN
ORDU 2 ONUR ŞAHİN
ORDU 3 ÇİĞDEM ÇELENK KARAKAYA
ORDU 4 MURAT VARDAL
ORDU 5 EBRU AVCI BAŞARAN
ORDU 6 FEYZA NUR  YALÇIN ÖNER
RİZE 1    
RİZE 2    
RİZE 3    
SAKARYA 1 ÜMİT DİKBAYIR
SAKARYA 2 SELÇUK KILIÇASLAN
SAKARYA 3 ARZU AKÇALIŞKAN
SAKARYA 4 EDİZ SERDİP DOKUMACI
SAKARYA 5 DUYGU  ÇETİNKAYA ACAR
SAKARYA 6 YUNUS AYDEMİR
SAKARYA 7 ALPER ALPAY
SAKARYA 8 HAKAN BAYKAL
SAMSUN 1 ERHAN USTA
SAMSUN 2 İMREN NİLAY TÜFEKÇİ
SAMSUN 3 AHMET KARKUCAK
SAMSUN 4 YUNUS GÜN
SAMSUN 5 BİRSEN ÖZTÜRK
SAMSUN 6 HALİL İBRAHİM  YALGIN
SAMSUN 7 EFE AYDIN
SAMSUN 8 UFUK GÜLŞEN
SAMSUN 9 KAZIM CAN ŞEN
SİİRT 1 İLHAN YİĞİT
SİİRT 2 SERVET TARDUŞ
SİİRT 3 ABDULMECİT  NAS
SİNOP 1 YILMAZ ŞANLAN
SİNOP 2 BAKİ TAŞKIRAN
SİVAS 1 CELAL DAĞGEZ
SİVAS 2 AHMET BOZDOĞAN
SİVAS 3 SERAP BOZPOLAT AYAN
SİVAS 4 MERVE YILDIZ YARAY
SİVAS 5 TOLGA SAY
TEKİRDAĞ 1 SELCAN HAMŞIOĞLU
TEKİRDAĞ 2 SERTAÇ ALKAYA
TEKİRDAĞ 3 HAZIM TAMER DODURKA
TEKİRDAĞ 4 ZEKİ UZUN
TEKİRDAĞ 5 AYNUR ÇEŞMELİLER
TEKİRDAĞ 6 ŞERAFETDİN TERZİ
TEKİRDAĞ 7 MEHMET İLKER ATASEVER
TEKİRDAĞ 8 CEM CAVCAR
TOKAT 1 FATİH DEMİRKOL
TOKAT 2 MURAT TOYCAN SELÇUK
TOKAT 3 ALİ KARACA
TOKAT 4 ŞADAN İPKİN
TOKAT 5 MUHAMMET ALPEREN  ELDEMİR
TRABZON 1 YAVUZ AYDIN
TRABZON 2 ASLAN GÜNER
TRABZON 3 SERPİL AKÇAY
TRABZON 4 TAHSİN AKYÜZ
TRABZON 5 AKIN ÇELİK
TRABZON 6 BÜLENT ARSLAN
TUNCELİ 1 ROZAN ALİ FAYIK
ŞANLIURFA 1 EMİN YETİM
ŞANLIURFA 2 MUHAMMET ALİ ARUSOĞLU
ŞANLIURFA 3 MUSA MANGAL
ŞANLIURFA 4 MAHMUT SUBAŞI
ŞANLIURFA 5 CEM KARAKEÇİLİ
ŞANLIURFA 6 MEHMET ŞAHİN GÜLEL
ŞANLIURFA 7 MEHMET EMİN GÜVENÇ
ŞANLIURFA 8 MUSTAFA DİRİER
ŞANLIURFA 9 HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN
ŞANLIURFA 10 GÜLCAN CENGİZ
ŞANLIURFA 11 MEHMET  HAMCAN
ŞANLIURFA 12 MEHMET YILDIRIM
ŞANLIURFA 13 ÖMER FARUK AİŞEOĞLU
ŞANLIURFA 14 İHSAN KAYA
UŞAK 1 MUHAMMET  GÜR
UŞAK 2 DALYAN ÖZDEMİR
UŞAK 3 TOLGA PİRİNÇCİ
VAN 1    
VAN 2    
VAN 3    
VAN 4    
VAN 5    
VAN 6    
VAN 7    
VAN 8    
YOZGAT 1 LÜTFULLAH KAYALAR
YOZGAT 2 ALİ  KEVEN
YOZGAT 3 İSMAİL YILMAZ
YOZGAT 4 NAFİYE  BALÇIK
ZONGULDAK 1 EVRİM BALBALOĞLU
ZONGULDAK 2 TOLGA GÖREN
ZONGULDAK 3 MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU
ZONGULDAK 4 MUSTAFA ADİL ÖZKAN
ZONGULDAK 5 RENDA  OKAY
AKSARAY 1 TURAN YALDIR
AKSARAY 2 ALİ ABBAS ERTÜRK
AKSARAY 3 NACİYE AKKUŞ TÜRK
AKSARAY 4 GÜRSEL KESKİN
BAYBURT 1 KARABEY KADRİ KARAOĞLU
KARAMAN 1 ATİLA ZORLU
KARAMAN 2 ZİHNİ KOCAERKEK
KARAMAN 3 FADİME HARMANİZİ
KIRIKKALE 1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK
KIRIKKALE 2 ORHAN KILIÇ
KIRIKKALE 3 SEVİM  PEHLİVANLI ÖZBEK
BATMAN 1    
BATMAN 2    
BATMAN 3    
BATMAN 4    
BATMAN 5    
ŞIRNAK 1 ADİL ÖZÇINAR
ŞIRNAK 2 NURETTİN İLÇİ
ŞIRNAK 3 OSMAN FERFOOĞLU
ŞIRNAK 4 DOĞUKAN YAYCI
BARTIN 1    
BARTIN 2    
ARDAHAN 1 AYTEKİN KAYA
ARDAHAN 2 NABİRE REÇBER
IĞDIR 1 KEREM AKBULUT
IĞDIR 2 TAMER BAŞARAN
YALOVA 1 AYHAN KÜÇÜK
YALOVA 2 ERSİN  AKYÜZ
YALOVA 3 ELİF  AKYOL TOSUN
KARABÜK 1 KÜBRA DURSUN
KARABÜK 2 İSMAİL YALAV
KARABÜK 3 OZAN CANYURT
KİLİS 1 MUSTAFA ARAZ
KİLİS 2 MUSTAFA POLAT
OSMANİYE 1 ELİF LOĞOĞLU
OSMANİYE 2 MEHMET DEMİR
OSMANİYE 3 ADEM KIDIK
OSMANİYE 4 FATİH KILINÇ
DÜZCE 1    
DÜZCE 2    
DÜZCE 3    
 
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