Haber Tarihi: 21 Ekim 2023 16:18 - Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 16:18

CHP Kurultayı ne zaman? 2023 CHP Kurultayı adayları

CHP'de yaklaşık yaklaşık bir ay süren il kongrelerinin tamamlanmasının ardından gözler 38. Olağan Kurultay'a çevrildi. CHP genel başkan seçimi için yapılacak olan kurultayın tarihi ve seçim için aday olanlar merak ediliyor. 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı için tarih açıklandı. Peki, CHP kurultayı ne zaman yapılacak?

CHP Kurultayı ne zaman? 2023 CHP Kurultayı adayları
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38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. CHP'de gerçekleşecek olan genel başkan seçimi için 2 aday belli oldu. Peki, CHP kurultayı ne zaman yapılacak?
CHP KURULTAYI NE ZAMAN?

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay tarihi belli oldu.

Buna göre; Toplantıda 38. olağan kurultayın, MYK'nın önerdiği gibi, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmasına yönelik karar çıktı.

ADAYLIĞINI İLAN EDENLER

Özgür Özel: Manisa milletvekili ve CHP TBMM Grup Başkanı

Örsan Kunter Öymen: 2003-2008 tarihlerinde parti meclisi üyesi.

İl KONGRELERİ

CHP'de il kongreleri de devam ediyor. Şu ana kadar 33 ilde kongre süreci tamamlandı. Ankara'da hafta sonu yapılan kongrede Ümit Erkol il başkanı seçildi.


196 delegeye sahip İstanbul'da ise il kongresi 8 Ekim'de yapılacak. Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ile Cemal Canpolat adaylıklarını açıkladı.

İl kongreleri 15 Ekim'e kadar sürecek.

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