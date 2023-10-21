CHP Kurultayı ne zaman? 2023 CHP Kurultayı adayları

38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. CHP'de gerçekleşecek olan genel başkan seçimi için 2 aday belli oldu. Peki, CHP kurultayı ne zaman yapılacak?CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay tarihi belli oldu.Buna göre; Toplantıda 38. olağan kurultayın, MYK'nın önerdiği gibi, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmasına yönelik karar çıktı.Özgür Özel: Manisa milletvekili ve CHP TBMM Grup BaşkanıÖrsan Kunter Öymen: 2003-2008 tarihlerinde parti meclisi üyesi.CHP'de il kongreleri de devam ediyor. Şu ana kadar 33 ilde kongre süreci tamamlandı. Ankara'da hafta sonu yapılan kongrede Ümit Erkol il başkanı seçildi.196 delegeye sahip İstanbul'da ise il kongresi 8 Ekim'de yapılacak. Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ile Cemal Canpolat adaylıklarını açıkladı.İl kongreleri 15 Ekim'e kadar sürecek.