CHP İstanbul belediye başkanı aday adayları 2024

2024 CHP İstanbul belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. Olağan Kurultay süreci sonrası genel başkan dahil parti yönetiminin sil baştan yenilendiği CHP'de, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için çalışmalar hızlandı. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanan MYK'da aday belirleme süreci ve seçim takvimi netleştirildi.Toplantıda alınan karar doğrultusunda Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Gül Çiftçi ve Ensar Aytekin imzasıyla, il ve ilçe başkanlıklarına izlenecek sürece ilişkin bir genelge gönderildi. Peki, CHP İstanbul belediye başkanı aday adayları kimler olacak?CHP İstanbul belediye başkanı adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.CHP MYK toplantısında, yerel seçim takvimi ve belediye başkan adaylığı kriterleri belirlendi.CHP; İstanbul, Ankara ve Aydın dışındaki belediye başkanlarını "memnuniyet anketi" ile örgütün görüşü ve eğilim yoklaması ile belirleyecek.CHP MYK toplantısında 81 il ile tüm ilçe ve beldelerde aday çıkarması kararlaştırıldı. Ancak diğer partilerle seçim iş birliği yapılabilecek yerlerde, bu karar gözden geçirilecek ve esnetilebilecek.Başvuru ücretleri büyükşehirler için 50 bin lira, nüfusu 500 binin üzerindeki yerler için 30 bin lira, nüfusu 5 binin altındaki beldeler için ise 3 bin lira olarak belirlendi.