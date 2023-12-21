Haber Tarihi: 21 Aralık 2023 22:43 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 22:45

CHP belediye başkan adayları tam listesi 2023/2024

CHP belediye başkanı adayları isim listesi belli oldu. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için CHP belediye başkan adayları belli olmaya başladı. Aralarında İstanbul, Ankara, Bolu ve Bursa gibi Büyükşehir belediye başkanı adayı yanı sıra çok sayıda il ve ilçenin de CHP belediye başkan adayları belirlendi. CHP belediye başkan adayları listesine göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Bursa'da Mustafa Bozbey, Bolu'da Tanju Özcan aday olacak. Yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binden fazla başvurunun yapıldığı CHP'de, 125 seçim bölgesinde belediye başkan adayları açıklandı. İşte 2023/2024 CHP belediye başkanı adayları isim listesi

CHP belediye başkan adayları tam listesi 2023/2024
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Son olarak 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra, 2024 yılında yeni bir yerel seçim yapılacak olması nedeniyle partilerin adayları belli olmaya başladı. Yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binin üzerinde başvuru alan CHP, dördü büyükşehir belediye başkan adayı olmak üzere, 226 seçim çevresinde adaylar belirlendi.

CHP sözcüsü Deniz Yücel CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. CHP'nin adayları belli oldu. 126 aday açıklandı.


CHP'nin yerel seçimler için aday gösterdiği isimler:

6 ilin belediye başkan adayı:

  • Bolu Belediye başkan adayı Tanju Özcan,
  • Bayburt Belediye başkan adayı Kubilay Erel,
  • Elazığ Belediye başkan adayı Coşkun Çağlar,
  • Gümüşhane Belediye başkan adayı Bedri Ağaç,
  • Karaman Belediye başkan adayı Recep Sertçelik,
  • Nevşehir Belediye başkan adayı Mehmet Bilgin

İlçe belediye başkan adayları

Adıyaman

  • Gerger ilçesinde Nazim Kaya
  • Sincik ilçesinde Ramazan Şahin
Afyonkarahisar

  • Emirdağ ilçesi Barış Can,
  • Başmakçı ilçesi Selçuk Gönüllü
  • Dazkırı ilçesi İsmail Taylan
  • İhsaniye ilçesi Tunay Türkmen
Aksaray

  • Güzelyurt ilçesi Ramazan Pala
Amasya

  • Göynücek ilçesi Musa Atılgan,
  • Hamamözü ilçesi Handan Candemir Ay
  • Suluova ilçesi Vedat Gülek
  • Taşova ilçesi Ömer Özalp
  • Merzifon ilçesi Alp Kargı
Ardahan

  • Posof ilçesi Erdem Demirci
  • Hanak ilçesi Ayhan Büyükkaya
Artvin

  • Borçka ilçesi Ercan Orhan
  • Murgul ilçesi Mehmet Yıldırım
Bilecik


  • Pazaryeri ilçesi Ali Şahinoğlu
  • İnhisar ilçesi Cafer Gürel
  • Söğüt ilçesi Yusuf Sert
Bitlis

  • Hizan ilçesi Cezail Aktaş
Bolu

  • Göynük ilçesi Ali Oral
  • Seben ilçesi Uygar Oturakdaş
Burdur

  • Çeltikçi ilçesi Mehmet Şengil
  • Bucak ilçesi Hülya Gümüş
  • Çavdır ilçesi Ali Okan Yücel
Çanakkale
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  • Ayvacık ilçesi Mesut Bayram
  • Bayramiç ilçesi Hasan Cem Atılgan
  • Bozcaada ilçesi Yahya Göztepe
  • Çan ilçesi Harun Arslan
  • Ezine ilçesi İrfan Ulusoy
  • Lapseki ilçesi Hasan Kart
  • Yenice ilçesi Olcay Balcı
Çankırı

  • Bayramören ilçesi Ayten İncikuşu
  • Çerkeş ilçesi Cengiz Elvanağacı
  • Ilgaz ilçesi Muharrem Lafcı
  • Korgun ilçesi Recep Sargın
  • Kurşunlu ilçesi Can Teneke
  • Şabanözü ilçesi Sadık Dülger
Düzce

  • Gümüşova ilçesi Ahmet Çekiç
  • Yığılca ilçesi Önder Atasoy
Edirne

  • Lalapaşa ilçesi Zafer Sezgin Geldi
  • Süloğlu ilçesi Mehmet Ormankıran
Elazığ

  • Karakoçan ilçesi Mahmut Okçuoğlu
  • Keban ilçesi Ahmet Alagöz
Erzincan

  • Kemah ilçesi Sinan Karaalp
  • Kemaliye ilçesi Ahmet Sezai Ercantürk
  • Üzümlü ilçesi Cem Özkaya
  • Tercan ilçesi Nejdet Karahan
Giresun

  • Alucra ilçesi Necati Kavukcu
  • Çamoluk ilçesi Uğur Nazlı
  • Çanakçı ilçesi Mustafa Kudal
  • Dereli ilçesi Özlem Uzuner
  • Doğankent ilçesi İrfan Tüfekci
  • Güce ilçesi Ahmet Salih Bal
  • Keşap ilçesi Metin Öztürk
  • Şebinkarahisar ilçesi Murat Kömbe
  • Eynesil ilçesi Ahmet Latif Karadeniz
  • Görele ilçesi Hasbi Dede
  • Piraziz ilçesi Hüseyin Görgülüoğlu
Gümüşhane

  • Köse ilçesinde Dursun Ali Kesler
  • Şiran ilçesi Cüneyt Kılıç
  • Kelkit ilçesi Hami Aydın Akkan
Iğdır

  • Karakoyunlu ilçesi Cafer Dalga
Isparta

  • Gönen ilçesi Osman Kesmen
  • Yenişarbademli ilçesi Selami Öztaş
Kahramanmaraş

  • Andırın ilçesi Turan Tekatlı
  • Onikişubat ilçesi Oktay Tolga Büyükhilal
  • Afşin ilçesi Murat Bozkurt
Karabük

  • Safranbolu ilçesi Elif Köse
  • Yenice ilçesi Enver Özgü
Karaman

  • Kazımkarabekir ilçesi Hasibe Koçak
  • Ermenek ilçesi Mustafa Bozcu
Kars

  • Sarıkamış ilçesi Bülent Artaç
  • Susuz ilçesi Oğuz Yantemur
Kastamonu

  • Hanönü ilçesi Ali Özkan
  • İhsangazi ilçesi Erol Sağlık
  • Küre ilçesi Şila Bihter Tolga Çelebi
  • Taşköprü ilçesi Ufuk Car
  • Araç ilçesi Satılmış Sarıkaya
Kayseri

  • Bünyan ilçesi İbrahim Marzıoğlu
  • Akkışla ilçesi Mustafa Dursun
Kırıkkale

  • Çelebi ilçesi Faik Keskinkılıç
Kırklareli

  • Vize ilçesi Ercan Özalp
Kırşehir

  • Çiçekdağı ilçesi Mete Aydın
  • Akpınar ilçesi Şükrü Turgut
Kilis

  • Polateli ilçesi Ali Koyuncu
Kütahya

  • Aslanapa ilçesi Tuncay Tunçer
  • Domaniç ilçesi Engin Uysal
  • Emet ilçesi Devrim Samsar
  • Gediz ilçesi Erdoğan Dirican
  • Tavşanlı ilçesi Serkan Kılıç
Mardin

  • Mazıdağı ilçesi Adem Denli
  • Nusaybin ilçesi Mehmet Doğan
  • Savur ilçesi İsmail Oktay
  • Yeşilli ilçesi Halil Çokan
Nevşehir

  • Acıgöl ilçesi Kemal Aytekin
Niğde

  • Çiftlik ilçesi Arif Çakıl
Ordu

  • Altınordu ilçesi Ulaş Tepe
  • Kabadüz ilçesi Mustafa Okutan
  • Kumru ilçesi Şenol Özden
  • Mesudiye ilçesi Olgay Ünalan
Osmaniye

  • Hasanbeyli ilçesi Erdoğan Boran
  • Toprakkale ilçesi Recep Aydede
Rize

  • Fındıklı ilçesi Ercüment Şahin Çervatoğlu
Sakarya

  • Erenler ilçesi Levent Şener
  • Ferizli ilçesi Önder Bahar
  • Pamukova ilçesi Ece Söyler
  • Sapanca ilçesi Nihat Arda Şahin
Samsun

  • Asarcık ilçesi Ali Altundal
  • Ayvacık ilçesi Zeynep Töre
  • Canik ilçesi Özler Yılmaz
  • Ondokuzmayıs ilçesi Yakup Konuş
  • Salıpazarı ilçesi Ayhan Yazar
  • Yakakent ilçesi Burhan Bayrakdar
Sinop

  • Boyabat ilçesi Ayşe Melek Günal
  • Dikmen ilçesi Remzi Ay
  • Türkeli ilçesi Ümüt Demir
Sivas

  • Akıncılar ilçesi Cafer Kuzu
  • Altınyayla ilçesi Erhan Atalay
  • Gürün ilçesi İlyas Eşiyok
  • Hafik ilçesi Nizamettin Koçak
  • Kangal ilçesi Muhittin Demir
  • Koyulhisar ilçesi Yaşar Furtana
  • Şarkışla ilçesi Zeki Subaşı
Yalova

  • Armutlu ilçesi Bekir Pamuk
  • Termal ilçesi Sabriye Sultan Yalçın
Yozgat

  • Çandır ilçesi Ali Rıza Bor
  • Çekerek ilçesi Ali Naci Kavcı
  • Kadışehri ilçesi Ali Kızılkaya
  • Saraykent ilçesi Ramazan Yalçın
  • Sarıkaya ilçesi Berkay Alpsalmış
  • Sorgun ilçesi Salih Soysal
  • Şefaatli ilçesi Şerife Kılıç
Zonguldak

  • Alaplı ilçesi Nuri Tekin
  • Çaycuma ilçesi Bülent Kantarcı
İsimleri belirlenen adayların tam listesi:

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ

İL

 İLÇE

 BELDE

 İSİM
ADIYAMAN

 BESNİ

 ÇAKIRHÜYÜK

 RECEP ÇETİN
ADIYAMAN

 GERGER

  

 NAZİM KAYA
ADIYAMAN

 SİNCİK

  

 RAMAZAN ŞAHİN
ADIYAMAN

 BESNİ

 KESMETEPE

 ALİ YILMAZ
ADIYAMAN

 BESNİ

 KÖSECELİ

 VEYSEL KORKMAZ
AFYONKARAHİSAR

 DİNAR

 TATARLI

 ALİ KÖKSAL
AFYONKARAHİSAR

 EMİRDAĞ

 DAVULGA

 MUSTAFA ÇİMEN
AFYONKARAHİSAR

 EMİRDAĞ

  

 BARIŞ CAN
AFYONKARAHİSAR

 MERKEZ

 ÇIKRIK

 İDRİS ERUSLU
AFYONKARAHİSAR

 MERKEZ

 GEBECELER

 MUSTAFA SATILMIŞ
AFYONKARAHİSAR

 MERKEZ

 NURİBEY

 OSMAN SAĞ
AFYONKARAHİSAR

 MERKEZ

 SÜLÜMENLİ

 AHMET SÜRGÜ
AFYONKARAHİSAR

 SİNANPAŞA

 AHMETPAŞA

 BÜLENT ÖNEY
AFYONKARAHİSAR

 SİNANPAŞA

 KÜÇÜKHÜYÜK

 CEYLAN KOCATÜRK
AFYONKARAHİSAR

 BAŞMAKÇI

  

 SELÇUK GÖNÜLLÜ
AFYONKARAHİSAR

 DAZKIRI

  

 İSMAİL TAYLAN
AFYONKARAHİSAR

 İHSANİYE

  

 TUNAY TÜRKMEN
AKSARAY

 GÜZELYURT

  

 RAMAZAN PALA
AKSARAY

 MERKEZ

 BAĞLIKAYA

 ALİ AYDOĞDU
AKSARAY

 MERKEZ

 HELVADERE

 SÜLEYMAN SEVDİ
AKSARAY

 MERKEZ

 TAŞPINAR

 İSMAİL YILMAZ
AKSARAY

 GÜLAĞAÇ

 SARATLI

 ZEKİ TÜRKER
AKSARAY

 MERKEZ

 YEŞİLTEPE

 TAHSİN ÇELİK
AMASYA

 GÖYNÜCEK

  

 MUSA ATILGAN
AMASYA

 HAMAMÖZÜ

  

 HANDAN CANDEMİR AY
AMASYA

 SULUOVA

  

 VEDAT GÜLEK
AMASYA

 TAŞOVA

  

 ÖMER ÖZALP
AMASYA

 MERZİFON

  

 ALP KARGI
ANKARA

 BÜYÜKŞEHİR

  

 MANSUR YAVAŞ
ARDAHAN

 POSOF

  

 ERDEM DEMİRCİ
ARDAHAN

 HANAK

  

 AYHAN BÜYÜKKAYA
ARTVİN

 BORÇKA

  

 ERCAN ORHAN
ARTVİN

 MURGUL

  

 MEHMET YILDIRIM
BALIKESİR

 BÜYÜKŞEHİR

  

 AHMET AKIN
BAYBURT

 MERKEZ

  

 KUBİLAY EREL
BİLECİK

 PAZARYERİ

  

 ALİ ŞAHİNOĞLU
BİLECİK

 İNHİSAR

  

 CAFER GÜREL
BİLECİK

 SÖĞÜT

  

 YUSUF SERT
BİTLİS

 HİZAN

  

 CEZAİL AKTAŞ
BOLU

 GÖYNÜK

  

 ALİ ORAL
BOLU

 MENGEN

 GÖKÇESU

 MEHMET YILMAZ
BOLU

 SEBEN

  

 UYGAR OTURAKDAŞ
BOLU

 MERKEZ

  

 TANJU ÖZCAN
BOLU

 MUDURNU

 TAŞKESTİ

 YASİN ÖZDEMİR
BURDUR

 ÇELTİKÇİ

  

 MEHMET ŞENGİL
BURDUR

 BUCAK

  

 HÜLYA GÜMÜŞ
BURDUR

 ÇAVDIR

  

 ALİ OKAN YÜCEL
BURSA

 BÜYÜKŞEHİR

  

 MUSTAFA BOZBEY
ÇANAKKALE

 ÇAN

 TERZİALAN

 YUSUF KURT
ÇANAKKALE

 AYVACIK

  

 MESUT BAYRAM
ÇANAKKALE

 BAYRAMİÇ

  

 HASAN CEM ATILGAN
ÇANAKKALE

 BİGA

 KARABİGA

 SEMİH KIRBAÇ
ÇANAKKALE

 BOZCAADA

  

 YAHYA GÖZTEPE
ÇANAKKALE

 ÇAN

  

 HARUN ARSLAN
ÇANAKKALE

 EZİNE

  

 İRFAN ULUSOY
ÇANAKKALE

 GELİBOLU

 EVREŞE

 ÖZKAN İNCE
ÇANAKKALE

 LAPSEKİ

 ÇARDAK

 METİN SEMERCİ
ÇANAKKALE

 LAPSEKİ

 UMURBEY

 ERDAL DOĞAN
ÇANAKKALE

 LAPSEKİ

  

 HASAN KART
ÇANAKKALE

 YENİCE

  

 OLCAY BALCI
ÇANKIRI

 BAYRAMÖREN

  

 AYTEN İNCİKUŞU
ÇANKIRI

 ÇERKEŞ

  

 CENGİZ ELVANAĞACI
ÇANKIRI

 ILGAZ

  

 MUHARREM LAFCI
 

İL

 İLÇE

 BELDE

 İSİM
ÇANKIRI

 KORGUN

  

 RECEP SARGIN
ÇANKIRI

 KURŞUNLU

  

 CAN TENEKE
ÇANKIRI

 ŞABANÖZÜ

  

 SADIK DÜLGER
DÜZCE

 GÜMÜŞOVA

  

 AHMET ÇEKİÇ
DÜZCE

 MERKEZ

 BEYKÖY

 EMİNE SATILMIŞ
DÜZCE

 YIĞILCA

  

 ÖNDER ATASOY
EDİRNE

 İPSALA

 ESETÇE

 İBRAHİM ÖRS
EDİRNE

 KEŞAN

 BEĞENDİK

 MUHAMMET ÖRNEK
EDİRNE

 KEŞAN

 YENİMUHACİR

 TAMER KIRAL
EDİRNE

 LALAPAŞA

  

 ZAFER SEZGİN GELDİ
EDİRNE

 MERİÇ

 KÜPLÜ

 GÖKMEN ALTAY
EDİRNE

 SÜLOĞLU

  

 MEHMET ORMANKIRAN
EDİRNE

 UZUNKÖPRÜ

 KIRCASALİH

 HÜSEYİN TÜTÜNCÜ
ELAZIĞ

 KARAKOÇAN

  

 MAHMUT OKÇUOĞLU
ELAZIĞ

 KEBAN

  

 AHMET ALAGÖZ
ELAZIĞ

 MERKEZ

  

 COŞKUN ÇAĞLAR DURAN
ERZİNCAN

 KEMAH

  

 SİNAN KARAALP
ERZİNCAN

 KEMALİYE

  

 AHMET SEZAİ ERCANTÜRK
ERZİNCAN

 ÜZÜMLÜ

  

 CEM ÖZKAYA
ERZİNCAN

 TERCAN

  

 NEJDET KARAHAN
GİRESUN

 ALUCRA

  

 NECATİ KAVUKCU
GİRESUN

 ÇAMOLUK

  

 UĞUR NAZLI
GİRESUN

 ÇANAKÇI

  

 MUSTAFA KUDAL
GİRESUN

 DERELİ

  

 ÖZLEM UZUNER
GİRESUN

 DOĞANKENT

  

 İRFAN TÜFEKCİ
GİRESUN

 GÜCE

  

 AHMET SALİH BAL
GİRESUN

 KEŞAP

  

 METİN ÖZTÜRK
GİRESUN

 MERKEZ

 DUROĞLU

 YAHYA ÇALCALI
GİRESUN

 ŞEBİNKARAHİSAR

  

 MURAT KÖMBE
GİRESUN

 ESPİYE

 SOĞUKPINAR

 MUSTAFA EYİCE
GİRESUN

 EYNESİL

  

 AHMET LATİF KARADENİZ
GİRESUN        

 GÖRELE

  

 HASBİ DEDE
GİRESUN

 PİRAZİZ

  

 HÜSEYİN GÖRGÜLÜOĞLU
GÜMÜŞHANE

 KELKİT

 ÖBEKTAŞ

 NECİP SOYDAŞ
GÜMÜŞHANE

 KÖSE

  

 DURSUN ALİ KESLER
GÜMÜŞHANE

 ŞİRAN

  

 CÜNEYT KILIÇ
GÜMÜŞHANE

 KELKİT

  

 HAMİ AYDIN AKKAN
GÜMÜŞHANE

 MERKEZ

  

 BEDRİ AĞAÇ
IĞDIR

 KARAKOYUNLU

  

 CAFER DALGA
IĞDIR

 MERKEZ

 MELEKLİ

 MURAT BEKEM
ISPARTA

 KEÇİBORLU

 SENİR

 FERİT DÜNDER
ISPARTA

 GÖNEN

  

 OSMAN KESMEN
ISPARTA

 YENİŞARBADEMLİ

  

 SELAMİ ÖZTAŞ
İSTANBUL

 BÜYÜKŞEHİR

  

 EKREM İMAMOĞLU
KAHRAMANMARAŞ

 ANDIRIN

  

 TURAN TEKATLI
KAHRAMANMARAŞ

 ONİKİŞUBAT

  

 OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL
KAHRAMANMARAŞ

 AFŞİN

  

 MURAT BOZKURT
KARABÜK

 YENİCE

 YORTAN

 RAMAZAN ISLAK
KARABÜK

 SAFRANBOLU

  

 ELİF KÖSE
KARABÜK

 YENİCE

  

 ENVER ÖZGÜ
KARAMAN

 KAZIMKARABEKİR

  

 HASİBE KOÇAK
KARAMAN

 ERMENEK

 KAZANCI

 HAYDAR ÇALIŞKAN
KARAMAN

 ERMENEK

  

 MUSTAFA BOZCU
KARAMAN

 MERKEZ

  

 RECEP SERTÇELİK
KARS

 DİGOR

 DAĞPINAR

 NURETTİN ALTUĞ
KARS

 SARIKAMIŞ

  

 BÜLENT ARTAÇ
KARS

 SUSUZ

  

 OĞUZ YANTEMUR
KASTAMONU

 HANÖNÜ

  

 ALİ ÖZKAN
KASTAMONU

 İHSANGAZİ

  

 EROL SAĞLIK
KASTAMONU

 KÜRE

  

 ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ
KASTAMONU

 TAŞKÖPRÜ

  

 UFUK CAR
KASTAMONU

 ARAÇ

  

 SATILMIŞ SARIKAYA
KAYSERİ

 BÜNYAN

  

 İBRAHİM MARZIOĞLU
 

       
KAYSERİ

 AKKIŞLA

  

 MUSTAFA DURSUN
KIRIKKALE

 ÇELEBİ

  

 FAİK KESKİNKILIÇ
KIRKLARELİ

 BABAESKİ

 KARAHALİL

 AYKUT YAKUT
KIRKLARELİ

 LÜLEBURGAZ

 AHMETBEY

 MUSTAFA ALTINTAŞ
KIRKLARELİ

 LÜLEBURGAZ

 BÜYÜKKARIŞTIRAN

 ERTUĞRUL ÇAMLICA
KIRKLARELİ

 LÜLEBURGAZ

 EVRENSEKİZ

 BİROL ÖZBAY
KIRKLARELİ

 MERKEZ

 KAVAKLI

 UFUK İN
KIRKLARELİ

 MERKEZ

 ÜSKÜP

 HALİL ÇALLI
KIRKLARELİ

 VİZE

  

 ERCAN ÖZALP
KIRŞEHİR

 ÇİÇEKDAĞI

  

 METE AYDIN
KIRŞEHİR

 AKPINAR

  

 ŞÜKRÜ TURGUT
KİLİS

 POLATELİ

  

 ALİ KOYUNCU
KÜTAHYA

 ASLANAPA

  

 TUNCAY TUNÇER
KÜTAHYA

 DOMANİÇ

  

 ENGİN UYSAL
KÜTAHYA

 EMET

  

 DEVRİM SAMSAR
KÜTAHYA

 GEDİZ

  

 ERDOĞAN DİRİCAN
KÜTAHYA

 TAVŞANLI

  

 SERKAN KILIÇ
MARDİN

 MAZIDAĞI

  

 ADEM DENLİ
MARDİN

 NUSAYBİN

  

 MEHMET DOĞAN
MARDİN

 SAVUR

  

 İSMAİL OKTAY
MARDİN

 YEŞİLLİ

  

 HALİL ÇOKAN
NEVŞEHİR

 ACIGÖL

  

 KEMAL AYTEKİN
NEVŞEHİR

 MERKEZ

 GÖRE

 MUSTAFA EMİN GÜNEY
NEVŞEHİR

 MERKEZ

 KAYMAKLI

 YAKUP TURHAN
NEVŞEHİR

 MERKEZ

 SULUSARAY

 ERTUĞRUL ÖZTÜRK
NEVŞEHİR

 MERKEZ

  

 MEHMET BİLGİN
NİĞDE

 ÇİFTLİK

 BOZKÖY

 MUAMMER ÇELİKBAŞ
NİĞDE

 MERKEZ

 EDİKLİ

 MUSTAFA YILDIZER
NİĞDE

 MERKEZ

 HACIABDULLAH

 EROL DABAN
NİĞDE

 MERKEZ

 KONAKLI

 DERVİŞ KAR
NİĞDE

 MERKEZ

 ORHANLI

 ZENNUN KILIÇ
NİĞDE

 BOR

 BAHÇELİ

 ERTUĞRUL ÇELENKOĞLU
NİĞDE

 BOR

 KEMERHİSAR

 RAMAZAN OYA
NİĞDE

 ÇİFTLİK

 AZATLI

 MEHMET AKPINAR
NİĞDE

 ÇİFTLİK

  

 ARİF ÇAKIL
NİĞDE

 MERKEZ

 AKTAŞ

 YAŞAR ÇAMUR
NİĞDE

 MERKEZ

 ALAY

 YUSUF AKDEMİR
NİĞDE

 MERKEZ

 DÜNDARLI

 ADEM ŞAHİN
NİĞDE

 MERKEZ

 YILDIZTEPE

 İRFAN AKGÜMÜŞ
ORDU

 ALTINORDU

  

 ULAŞ TEPE
ORDU

 KABADÜZ

  

 MUSTAFA OKUTAN
ORDU

 KUMRU

  

 ŞENOL ÖZDEN
ORDU

 MESUDİYE

  

 OLGAY ÜNALAN
OSMANİYE

 HASANBEYLİ

  

 ERDOĞAN BORAN
OSMANİYE

 TOPRAKKALE

 TÜRKMEN

 İBRAHİM DEMİRCİ
OSMANİYE

 TOPRAKKALE

  

 RECEP AYDEDE
OSMANİYE

 DÜZİÇİ

 BÖCEKLİ

 MUSTAFA DONBALOĞLU
RİZE

 FINDIKLI

  

 ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU
SAKARYA

 ERENLER

  

 LEVENT ŞENER
SAKARYA

 FERİZLİ

  

 ÖNDER BAHAR
SAKARYA

 PAMUKOVA

  

 ECE SÖYLER
SAKARYA

 SAPANCA

  

 NİHAT ARDA ŞAHİN
SAMSUN

 ASARCIK

  

 ALİ ALTUNDAL
SAMSUN

 AYVACIK

  

 ZEYNEP TÖRE
SAMSUN

 CANİK

  

 ÖZLER YILMAZ
SAMSUN

 ONDOKUZMAYIS

  

 YAKUP KONUŞ
SAMSUN

 SALIPAZARI

  

 AYHAN YAZAR
SAMSUN

 YAKAKENT

  

 BURHAN BAYRAKDAR
SİNOP

 BOYABAT

  

 AYŞE MELEK GÜNAL
SİNOP

 DİKMEN

  

 REMZİ AY
SİNOP

 TÜRKELİ

  

 ÜMÜT DEMİR
SİVAS

 AKINCILAR

  

 CAFER KUZU
SİVAS

 ALTINYAYLA

  

 ERHAN ATALAY
 

       
SİVAS

 GÜRÜN

  

 İLYAS EŞİYOK
SİVAS

 HAFİK

  

 NİZAMETTİN KOÇAK
SİVAS

 KANGAL

  

 MUHİTTİN DEMİR
SİVAS

 KOYULHİSAR

  

 YAŞAR FURTANA
SİVAS

 ŞARKIŞLA

  

 ZEKİ SUBAŞI
SİVAS

 ALTINYAYLA

 DELİİLYAS

 HAYATİ AKBULUT
UŞAK

 SİVASLI

 PINARBAŞI

 NACİ AKYÜREK
UŞAK

 SİVASLI

 SELÇİKLER

 ALİ EZBERCİ
UŞAK

 SİVASLI

 TATAR

 RAMAZAN DÖNMEZ
YALOVA

 ÇINARCIK

 ESENKÖY

 ÖZAY BİBER
YALOVA

 ÇINARCIK

 TEŞVİKİYE

 AKIN BÜYÜKTURAN
YALOVA

 ARMUTLU

  

 BEKİR PAMUK
YALOVA

 ÇINARCIK

 KORU

 KAMİL YAMAN
YALOVA

 ÇİFTLİKKÖY

 TAŞKÖPRÜ

 ÜMİT KORKMAZ
YALOVA

 TERMAL

  

 SABRİYE SULTAN YALÇIN
YOZGAT

 BOĞAZLIYAN

 YAMAÇLI

 MUSA ÖZTÜRK
YOZGAT

 ÇANDIR

  

 ALİ RIZA BOR
YOZGAT

 ÇEKEREK

  

 ALİ NACİ KAVCI
YOZGAT

 KADIŞEHRİ

  

 ALİ KIZILKAYA
YOZGAT

 SARAYKENT

  

 RAMAZAN YALÇIN
YOZGAT

 SARIKAYA

 KARAYAKUP

 ALİ SONKUR
YOZGAT

 SARIKAYA

  

 BERKAY ALPSALMIŞ
YOZGAT

 SORGUN

  

 SALİH SOYSAL
YOZGAT

 ŞEFAATLİ

  

 ŞERİFE KILIÇ
YOZGAT

 BOĞAZLIYAN

 UZUNLU

 OKAN YAŞAR ELBAŞI
ZONGULDAK

 DEVREK

 ÇAYDEĞİRMENİ

 MURAT ÇAKIR
ZONGULDAK

 MERKEZ

 ELVANPAZARCIK

 HASAN ŞEKER
ZONGULDAK

 ALAPLI

  

 NURİ TEKİN
ZONGULDAK

 ÇAYCUMA

 NEBİOĞLU

 ÇETİN VERİM
ZONGULDAK

 ÇAYCUMA

 PERŞEMBE

 İSMAİL İNAM
ZONGULDAK

 ÇAYCUMA

 SALTUKOVA

 ALİM GENÇ
ZONGULDAK

 ÇAYCUMA

  

 BÜLENT KANTARCI
ZONGULDAK

 EREĞLİ

 KANDİLLİ

 MUSTAFA AYDIN
ZONGULDAK

 GÖKÇEBEY

 BAKACAKKADI

 OKTAY ALBUZ
ZONGULDAK

 KİLİMLİ

 ÇATALAĞZI

 ADNAN AKGÜN
ZONGULDAK

 KİLİMLİ

 MUSLU

 FIRAT KABADAYI
ZONGULDAK

 MERKEZ

 KARAMAN

 MUSTAFA KALAYCI
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