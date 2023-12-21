CHP belediye başkan adayları tam listesi 2023/2024

Son olarak 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra, 2024 yılında yeni bir yerel seçim yapılacak olması nedeniyle partilerin adayları belli olmaya başladı. Yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binin üzerinde başvuru alan CHP, dördü büyükşehir belediye başkan adayı olmak üzere, 226 seçim çevresinde adaylar belirlendi.
CHP sözcüsü Deniz Yücel CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. CHP'nin adayları belli oldu. 126 aday açıklandı.
CHP'nin yerel seçimler için aday gösterdiği isimler:
6 ilin belediye başkan adayı:
- Bolu Belediye başkan adayı Tanju Özcan,
- Bayburt Belediye başkan adayı Kubilay Erel,
- Elazığ Belediye başkan adayı Coşkun Çağlar,
- Gümüşhane Belediye başkan adayı Bedri Ağaç,
- Karaman Belediye başkan adayı Recep Sertçelik,
- Nevşehir Belediye başkan adayı Mehmet Bilgin
İlçe belediye başkan adayları Adıyaman
Afyonkarahisar
- Gerger ilçesinde Nazim Kaya
- Sincik ilçesinde Ramazan Şahin
Aksaray
- Emirdağ ilçesi Barış Can,
- Başmakçı ilçesi Selçuk Gönüllü
- Dazkırı ilçesi İsmail Taylan
- İhsaniye ilçesi Tunay Türkmen
Amasya
- Güzelyurt ilçesi Ramazan Pala
Ardahan
- Göynücek ilçesi Musa Atılgan,
- Hamamözü ilçesi Handan Candemir Ay
- Suluova ilçesi Vedat Gülek
- Taşova ilçesi Ömer Özalp
- Merzifon ilçesi Alp Kargı
Artvin
- Posof ilçesi Erdem Demirci
- Hanak ilçesi Ayhan Büyükkaya
Bilecik
- Borçka ilçesi Ercan Orhan
- Murgul ilçesi Mehmet Yıldırım
Bitlis
- Pazaryeri ilçesi Ali Şahinoğlu
- İnhisar ilçesi Cafer Gürel
- Söğüt ilçesi Yusuf Sert
- Hizan ilçesi Cezail Aktaş
Bolu
- Göynük ilçesi Ali Oral
- Seben ilçesi Uygar Oturakdaş
Burdur
- Çeltikçi ilçesi Mehmet Şengil
- Bucak ilçesi Hülya Gümüş
- Çavdır ilçesi Ali Okan Yücel
Çanakkale
- Ayvacık ilçesi Mesut Bayram
- Bayramiç ilçesi Hasan Cem Atılgan
- Bozcaada ilçesi Yahya Göztepe
- Çan ilçesi Harun Arslan
- Ezine ilçesi İrfan Ulusoy
- Lapseki ilçesi Hasan Kart
- Yenice ilçesi Olcay Balcı
Çankırı
- Bayramören ilçesi Ayten İncikuşu
- Çerkeş ilçesi Cengiz Elvanağacı
- Ilgaz ilçesi Muharrem Lafcı
- Korgun ilçesi Recep Sargın
- Kurşunlu ilçesi Can Teneke
- Şabanözü ilçesi Sadık Dülger
Düzce
- Gümüşova ilçesi Ahmet Çekiç
- Yığılca ilçesi Önder Atasoy
Edirne
- Lalapaşa ilçesi Zafer Sezgin Geldi
- Süloğlu ilçesi Mehmet Ormankıran
Elazığ
- Karakoçan ilçesi Mahmut Okçuoğlu
- Keban ilçesi Ahmet Alagöz
Erzincan
- Kemah ilçesi Sinan Karaalp
- Kemaliye ilçesi Ahmet Sezai Ercantürk
- Üzümlü ilçesi Cem Özkaya
- Tercan ilçesi Nejdet Karahan
Giresun
- Alucra ilçesi Necati Kavukcu
- Çamoluk ilçesi Uğur Nazlı
- Çanakçı ilçesi Mustafa Kudal
- Dereli ilçesi Özlem Uzuner
- Doğankent ilçesi İrfan Tüfekci
- Güce ilçesi Ahmet Salih Bal
- Keşap ilçesi Metin Öztürk
- Şebinkarahisar ilçesi Murat Kömbe
- Eynesil ilçesi Ahmet Latif Karadeniz
- Görele ilçesi Hasbi Dede
- Piraziz ilçesi Hüseyin Görgülüoğlu
Gümüşhane
- Köse ilçesinde Dursun Ali Kesler
- Şiran ilçesi Cüneyt Kılıç
- Kelkit ilçesi Hami Aydın Akkan
Iğdır
- Karakoyunlu ilçesi Cafer Dalga
Isparta
- Gönen ilçesi Osman Kesmen
- Yenişarbademli ilçesi Selami Öztaş
Kahramanmaraş
- Andırın ilçesi Turan Tekatlı
- Onikişubat ilçesi Oktay Tolga Büyükhilal
- Afşin ilçesi Murat Bozkurt
Karabük
- Safranbolu ilçesi Elif Köse
- Yenice ilçesi Enver Özgü
Karaman
- Kazımkarabekir ilçesi Hasibe Koçak
- Ermenek ilçesi Mustafa Bozcu
Kars
- Sarıkamış ilçesi Bülent Artaç
- Susuz ilçesi Oğuz Yantemur
Kastamonu
- Hanönü ilçesi Ali Özkan
- İhsangazi ilçesi Erol Sağlık
- Küre ilçesi Şila Bihter Tolga Çelebi
- Taşköprü ilçesi Ufuk Car
- Araç ilçesi Satılmış Sarıkaya
Kayseri
- Bünyan ilçesi İbrahim Marzıoğlu
- Akkışla ilçesi Mustafa Dursun
Kırıkkale
- Çelebi ilçesi Faik Keskinkılıç
Kırklareli
Kırşehir
- Çiçekdağı ilçesi Mete Aydın
- Akpınar ilçesi Şükrü Turgut
Kilis
- Polateli ilçesi Ali Koyuncu
Kütahya
- Aslanapa ilçesi Tuncay Tunçer
- Domaniç ilçesi Engin Uysal
- Emet ilçesi Devrim Samsar
- Gediz ilçesi Erdoğan Dirican
- Tavşanlı ilçesi Serkan Kılıç
Mardin
- Mazıdağı ilçesi Adem Denli
- Nusaybin ilçesi Mehmet Doğan
- Savur ilçesi İsmail Oktay
- Yeşilli ilçesi Halil Çokan
Nevşehir
Niğde
- Acıgöl ilçesi Kemal Aytekin
Ordu
- Çiftlik ilçesi Arif Çakıl
Osmaniye
- Altınordu ilçesi Ulaş Tepe
- Kabadüz ilçesi Mustafa Okutan
- Kumru ilçesi Şenol Özden
- Mesudiye ilçesi Olgay Ünalan
Rize
- Hasanbeyli ilçesi Erdoğan Boran
- Toprakkale ilçesi Recep Aydede
Sakarya
- Fındıklı ilçesi Ercüment Şahin Çervatoğlu
Samsun
- Erenler ilçesi Levent Şener
- Ferizli ilçesi Önder Bahar
- Pamukova ilçesi Ece Söyler
- Sapanca ilçesi Nihat Arda Şahin
Sinop
- Asarcık ilçesi Ali Altundal
- Ayvacık ilçesi Zeynep Töre
- Canik ilçesi Özler Yılmaz
- Ondokuzmayıs ilçesi Yakup Konuş
- Salıpazarı ilçesi Ayhan Yazar
- Yakakent ilçesi Burhan Bayrakdar
Sivas
- Boyabat ilçesi Ayşe Melek Günal
- Dikmen ilçesi Remzi Ay
- Türkeli ilçesi Ümüt Demir
- Akıncılar ilçesi Cafer Kuzu
- Altınyayla ilçesi Erhan Atalay
- Gürün ilçesi İlyas Eşiyok
- Hafik ilçesi Nizamettin Koçak
- Kangal ilçesi Muhittin Demir
- Koyulhisar ilçesi Yaşar Furtana
- Şarkışla ilçesi Zeki Subaşı
Yalova
- Armutlu ilçesi Bekir Pamuk
- Termal ilçesi Sabriye Sultan Yalçın
Yozgat
- Çandır ilçesi Ali Rıza Bor
- Çekerek ilçesi Ali Naci Kavcı
- Kadışehri ilçesi Ali Kızılkaya
- Saraykent ilçesi Ramazan Yalçın
- Sarıkaya ilçesi Berkay Alpsalmış
- Sorgun ilçesi Salih Soysal
- Şefaatli ilçesi Şerife Kılıç
Zonguldak
- Alaplı ilçesi Nuri Tekin
- Çaycuma ilçesi Bülent Kantarcı
İsimleri belirlenen adayların tam listesi: CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ
| İL
| İLÇE
| BELDE
| İSİM
| ADIYAMAN
| BESNİ
| ÇAKIRHÜYÜK
| RECEP ÇETİN
| ADIYAMAN
| GERGER
|
| NAZİM KAYA
| ADIYAMAN
| SİNCİK
|
| RAMAZAN ŞAHİN
| ADIYAMAN
| BESNİ
| KESMETEPE
| ALİ YILMAZ
| ADIYAMAN
| BESNİ
| KÖSECELİ
| VEYSEL KORKMAZ
| AFYONKARAHİSAR
| DİNAR
| TATARLI
| ALİ KÖKSAL
| AFYONKARAHİSAR
| EMİRDAĞ
| DAVULGA
| MUSTAFA ÇİMEN
| AFYONKARAHİSAR
| EMİRDAĞ
|
| BARIŞ CAN
| AFYONKARAHİSAR
| MERKEZ
| ÇIKRIK
| İDRİS ERUSLU
| AFYONKARAHİSAR
| MERKEZ
| GEBECELER
| MUSTAFA SATILMIŞ
| AFYONKARAHİSAR
| MERKEZ
| NURİBEY
| OSMAN SAĞ
| AFYONKARAHİSAR
| MERKEZ
| SÜLÜMENLİ
| AHMET SÜRGÜ
| AFYONKARAHİSAR
| SİNANPAŞA
| AHMETPAŞA
| BÜLENT ÖNEY
| AFYONKARAHİSAR
| SİNANPAŞA
| KÜÇÜKHÜYÜK
| CEYLAN KOCATÜRK
| AFYONKARAHİSAR
| BAŞMAKÇI
|
| SELÇUK GÖNÜLLÜ
| AFYONKARAHİSAR
| DAZKIRI
|
| İSMAİL TAYLAN
| AFYONKARAHİSAR
| İHSANİYE
|
| TUNAY TÜRKMEN
| AKSARAY
| GÜZELYURT
|
| RAMAZAN PALA
| AKSARAY
| MERKEZ
| BAĞLIKAYA
| ALİ AYDOĞDU
| AKSARAY
| MERKEZ
| HELVADERE
| SÜLEYMAN SEVDİ
| AKSARAY
| MERKEZ
| TAŞPINAR
| İSMAİL YILMAZ
| AKSARAY
| GÜLAĞAÇ
| SARATLI
| ZEKİ TÜRKER
| AKSARAY
| MERKEZ
| YEŞİLTEPE
| TAHSİN ÇELİK
| AMASYA
| GÖYNÜCEK
|
| MUSA ATILGAN
| AMASYA
| HAMAMÖZÜ
|
| HANDAN CANDEMİR AY
| AMASYA
| SULUOVA
|
| VEDAT GÜLEK
| AMASYA
| TAŞOVA
|
| ÖMER ÖZALP
| AMASYA
| MERZİFON
|
| ALP KARGI
| ANKARA
| BÜYÜKŞEHİR
|
| MANSUR YAVAŞ
| ARDAHAN
| POSOF
|
| ERDEM DEMİRCİ
| ARDAHAN
| HANAK
|
| AYHAN BÜYÜKKAYA
| ARTVİN
| BORÇKA
|
| ERCAN ORHAN
| ARTVİN
| MURGUL
|
| MEHMET YILDIRIM
| BALIKESİR
| BÜYÜKŞEHİR
|
| AHMET AKIN
| BAYBURT
| MERKEZ
|
| KUBİLAY EREL
| BİLECİK
| PAZARYERİ
|
| ALİ ŞAHİNOĞLU
| BİLECİK
| İNHİSAR
|
| CAFER GÜREL
| BİLECİK
| SÖĞÜT
|
| YUSUF SERT
| BİTLİS
| HİZAN
|
| CEZAİL AKTAŞ
| BOLU
| GÖYNÜK
|
| ALİ ORAL
| BOLU
| MENGEN
| GÖKÇESU
| MEHMET YILMAZ
| BOLU
| SEBEN
|
| UYGAR OTURAKDAŞ
| BOLU
| MERKEZ
|
| TANJU ÖZCAN
| BOLU
| MUDURNU
| TAŞKESTİ
| YASİN ÖZDEMİR
| BURDUR
| ÇELTİKÇİ
|
| MEHMET ŞENGİL
| BURDUR
| BUCAK
|
| HÜLYA GÜMÜŞ
| BURDUR
| ÇAVDIR
|
| ALİ OKAN YÜCEL
| BURSA
| BÜYÜKŞEHİR
|
| MUSTAFA BOZBEY
| ÇANAKKALE
| ÇAN
| TERZİALAN
| YUSUF KURT
| ÇANAKKALE
| AYVACIK
|
| MESUT BAYRAM
| ÇANAKKALE
| BAYRAMİÇ
|
| HASAN CEM ATILGAN
| ÇANAKKALE
| BİGA
| KARABİGA
| SEMİH KIRBAÇ
| ÇANAKKALE
| BOZCAADA
|
| YAHYA GÖZTEPE
| ÇANAKKALE
| ÇAN
|
| HARUN ARSLAN
| ÇANAKKALE
| EZİNE
|
| İRFAN ULUSOY
| ÇANAKKALE
| GELİBOLU
| EVREŞE
| ÖZKAN İNCE
| ÇANAKKALE
| LAPSEKİ
| ÇARDAK
| METİN SEMERCİ
| ÇANAKKALE
| LAPSEKİ
| UMURBEY
| ERDAL DOĞAN
| ÇANAKKALE
| LAPSEKİ
|
| HASAN KART
| ÇANAKKALE
| YENİCE
|
| OLCAY BALCI
| ÇANKIRI
| BAYRAMÖREN
|
| AYTEN İNCİKUŞU
| ÇANKIRI
| ÇERKEŞ
|
| CENGİZ ELVANAĞACI
| ÇANKIRI
| ILGAZ
|
| MUHARREM LAFCI
| İL
| İLÇE
| BELDE
| İSİM
| ÇANKIRI
| KORGUN
|
| RECEP SARGIN
| ÇANKIRI
| KURŞUNLU
|
| CAN TENEKE
| ÇANKIRI
| ŞABANÖZÜ
|
| SADIK DÜLGER
| DÜZCE
| GÜMÜŞOVA
|
| AHMET ÇEKİÇ
| DÜZCE
| MERKEZ
| BEYKÖY
| EMİNE SATILMIŞ
| DÜZCE
| YIĞILCA
|
| ÖNDER ATASOY
| EDİRNE
| İPSALA
| ESETÇE
| İBRAHİM ÖRS
| EDİRNE
| KEŞAN
| BEĞENDİK
| MUHAMMET ÖRNEK
| EDİRNE
| KEŞAN
| YENİMUHACİR
| TAMER KIRAL
| EDİRNE
| LALAPAŞA
|
| ZAFER SEZGİN GELDİ
| EDİRNE
| MERİÇ
| KÜPLÜ
| GÖKMEN ALTAY
| EDİRNE
| SÜLOĞLU
|
| MEHMET ORMANKIRAN
| EDİRNE
| UZUNKÖPRÜ
| KIRCASALİH
| HÜSEYİN TÜTÜNCÜ
| ELAZIĞ
| KARAKOÇAN
|
| MAHMUT OKÇUOĞLU
| ELAZIĞ
| KEBAN
|
| AHMET ALAGÖZ
| ELAZIĞ
| MERKEZ
|
| COŞKUN ÇAĞLAR DURAN
| ERZİNCAN
| KEMAH
|
| SİNAN KARAALP
| ERZİNCAN
| KEMALİYE
|
| AHMET SEZAİ ERCANTÜRK
| ERZİNCAN
| ÜZÜMLÜ
|
| CEM ÖZKAYA
| ERZİNCAN
| TERCAN
|
| NEJDET KARAHAN
| GİRESUN
| ALUCRA
|
| NECATİ KAVUKCU
| GİRESUN
| ÇAMOLUK
|
| UĞUR NAZLI
| GİRESUN
| ÇANAKÇI
|
| MUSTAFA KUDAL
| GİRESUN
| DERELİ
|
| ÖZLEM UZUNER
| GİRESUN
| DOĞANKENT
|
| İRFAN TÜFEKCİ
| GİRESUN
| GÜCE
|
| AHMET SALİH BAL
| GİRESUN
| KEŞAP
|
| METİN ÖZTÜRK
| GİRESUN
| MERKEZ
| DUROĞLU
| YAHYA ÇALCALI
| GİRESUN
| ŞEBİNKARAHİSAR
|
| MURAT KÖMBE
| GİRESUN
| ESPİYE
| SOĞUKPINAR
| MUSTAFA EYİCE
| GİRESUN
| EYNESİL
|
| AHMET LATİF KARADENİZ
| GİRESUN
| GÖRELE
|
| HASBİ DEDE
| GİRESUN
| PİRAZİZ
|
| HÜSEYİN GÖRGÜLÜOĞLU
| GÜMÜŞHANE
| KELKİT
| ÖBEKTAŞ
| NECİP SOYDAŞ
| GÜMÜŞHANE
| KÖSE
|
| DURSUN ALİ KESLER
| GÜMÜŞHANE
| ŞİRAN
|
| CÜNEYT KILIÇ
| GÜMÜŞHANE
| KELKİT
|
| HAMİ AYDIN AKKAN
| GÜMÜŞHANE
| MERKEZ
|
| BEDRİ AĞAÇ
| IĞDIR
| KARAKOYUNLU
|
| CAFER DALGA
| IĞDIR
| MERKEZ
| MELEKLİ
| MURAT BEKEM
| ISPARTA
| KEÇİBORLU
| SENİR
| FERİT DÜNDER
| ISPARTA
| GÖNEN
|
| OSMAN KESMEN
| ISPARTA
| YENİŞARBADEMLİ
|
| SELAMİ ÖZTAŞ
| İSTANBUL
| BÜYÜKŞEHİR
|
| EKREM İMAMOĞLU
| KAHRAMANMARAŞ
| ANDIRIN
|
| TURAN TEKATLI
| KAHRAMANMARAŞ
| ONİKİŞUBAT
|
| OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL
| KAHRAMANMARAŞ
| AFŞİN
|
| MURAT BOZKURT
| KARABÜK
| YENİCE
| YORTAN
| RAMAZAN ISLAK
| KARABÜK
| SAFRANBOLU
|
| ELİF KÖSE
| KARABÜK
| YENİCE
|
| ENVER ÖZGÜ
| KARAMAN
| KAZIMKARABEKİR
|
| HASİBE KOÇAK
| KARAMAN
| ERMENEK
| KAZANCI
| HAYDAR ÇALIŞKAN
| KARAMAN
| ERMENEK
|
| MUSTAFA BOZCU
| KARAMAN
| MERKEZ
|
| RECEP SERTÇELİK
| KARS
| DİGOR
| DAĞPINAR
| NURETTİN ALTUĞ
| KARS
| SARIKAMIŞ
|
| BÜLENT ARTAÇ
| KARS
| SUSUZ
|
| OĞUZ YANTEMUR
| KASTAMONU
| HANÖNÜ
|
| ALİ ÖZKAN
| KASTAMONU
| İHSANGAZİ
|
| EROL SAĞLIK
| KASTAMONU
| KÜRE
|
| ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ
| KASTAMONU
| TAŞKÖPRÜ
|
| UFUK CAR
| KASTAMONU
| ARAÇ
|
| SATILMIŞ SARIKAYA
| KAYSERİ
| BÜNYAN
|
| İBRAHİM MARZIOĞLU
|
|
|
|
| KAYSERİ
| AKKIŞLA
|
| MUSTAFA DURSUN
| KIRIKKALE
| ÇELEBİ
|
| FAİK KESKİNKILIÇ
| KIRKLARELİ
| BABAESKİ
| KARAHALİL
| AYKUT YAKUT
| KIRKLARELİ
| LÜLEBURGAZ
| AHMETBEY
| MUSTAFA ALTINTAŞ
| KIRKLARELİ
| LÜLEBURGAZ
| BÜYÜKKARIŞTIRAN
| ERTUĞRUL ÇAMLICA
| KIRKLARELİ
| LÜLEBURGAZ
| EVRENSEKİZ
| BİROL ÖZBAY
| KIRKLARELİ
| MERKEZ
| KAVAKLI
| UFUK İN
| KIRKLARELİ
| MERKEZ
| ÜSKÜP
| HALİL ÇALLI
| KIRKLARELİ
| VİZE
|
| ERCAN ÖZALP
| KIRŞEHİR
| ÇİÇEKDAĞI
|
| METE AYDIN
| KIRŞEHİR
| AKPINAR
|
| ŞÜKRÜ TURGUT
| KİLİS
| POLATELİ
|
| ALİ KOYUNCU
| KÜTAHYA
| ASLANAPA
|
| TUNCAY TUNÇER
| KÜTAHYA
| DOMANİÇ
|
| ENGİN UYSAL
| KÜTAHYA
| EMET
|
| DEVRİM SAMSAR
| KÜTAHYA
| GEDİZ
|
| ERDOĞAN DİRİCAN
| KÜTAHYA
| TAVŞANLI
|
| SERKAN KILIÇ
| MARDİN
| MAZIDAĞI
|
| ADEM DENLİ
| MARDİN
| NUSAYBİN
|
| MEHMET DOĞAN
| MARDİN
| SAVUR
|
| İSMAİL OKTAY
| MARDİN
| YEŞİLLİ
|
| HALİL ÇOKAN
| NEVŞEHİR
| ACIGÖL
|
| KEMAL AYTEKİN
| NEVŞEHİR
| MERKEZ
| GÖRE
| MUSTAFA EMİN GÜNEY
| NEVŞEHİR
| MERKEZ
| KAYMAKLI
| YAKUP TURHAN
| NEVŞEHİR
| MERKEZ
| SULUSARAY
| ERTUĞRUL ÖZTÜRK
| NEVŞEHİR
| MERKEZ
|
| MEHMET BİLGİN
| NİĞDE
| ÇİFTLİK
| BOZKÖY
| MUAMMER ÇELİKBAŞ
| NİĞDE
| MERKEZ
| EDİKLİ
| MUSTAFA YILDIZER
| NİĞDE
| MERKEZ
| HACIABDULLAH
| EROL DABAN
| NİĞDE
| MERKEZ
| KONAKLI
| DERVİŞ KAR
| NİĞDE
| MERKEZ
| ORHANLI
| ZENNUN KILIÇ
| NİĞDE
| BOR
| BAHÇELİ
| ERTUĞRUL ÇELENKOĞLU
| NİĞDE
| BOR
| KEMERHİSAR
| RAMAZAN OYA
| NİĞDE
| ÇİFTLİK
| AZATLI
| MEHMET AKPINAR
| NİĞDE
| ÇİFTLİK
|
| ARİF ÇAKIL
| NİĞDE
| MERKEZ
| AKTAŞ
| YAŞAR ÇAMUR
| NİĞDE
| MERKEZ
| ALAY
| YUSUF AKDEMİR
| NİĞDE
| MERKEZ
| DÜNDARLI
| ADEM ŞAHİN
| NİĞDE
| MERKEZ
| YILDIZTEPE
| İRFAN AKGÜMÜŞ
| ORDU
| ALTINORDU
|
| ULAŞ TEPE
| ORDU
| KABADÜZ
|
| MUSTAFA OKUTAN
| ORDU
| KUMRU
|
| ŞENOL ÖZDEN
| ORDU
| MESUDİYE
|
| OLGAY ÜNALAN
| OSMANİYE
| HASANBEYLİ
|
| ERDOĞAN BORAN
| OSMANİYE
| TOPRAKKALE
| TÜRKMEN
| İBRAHİM DEMİRCİ
| OSMANİYE
| TOPRAKKALE
|
| RECEP AYDEDE
| OSMANİYE
| DÜZİÇİ
| BÖCEKLİ
| MUSTAFA DONBALOĞLU
| RİZE
| FINDIKLI
|
| ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU
| SAKARYA
| ERENLER
|
| LEVENT ŞENER
| SAKARYA
| FERİZLİ
|
| ÖNDER BAHAR
| SAKARYA
| PAMUKOVA
|
| ECE SÖYLER
| SAKARYA
| SAPANCA
|
| NİHAT ARDA ŞAHİN
| SAMSUN
| ASARCIK
|
| ALİ ALTUNDAL
| SAMSUN
| AYVACIK
|
| ZEYNEP TÖRE
| SAMSUN
| CANİK
|
| ÖZLER YILMAZ
| SAMSUN
| ONDOKUZMAYIS
|
| YAKUP KONUŞ
| SAMSUN
| SALIPAZARI
|
| AYHAN YAZAR
| SAMSUN
| YAKAKENT
|
| BURHAN BAYRAKDAR
| SİNOP
| BOYABAT
|
| AYŞE MELEK GÜNAL
| SİNOP
| DİKMEN
|
| REMZİ AY
| SİNOP
| TÜRKELİ
|
| ÜMÜT DEMİR
| SİVAS
| AKINCILAR
|
| CAFER KUZU
| SİVAS
| ALTINYAYLA
|
| ERHAN ATALAY
|
|
|
|
| SİVAS
| GÜRÜN
|
| İLYAS EŞİYOK
| SİVAS
| HAFİK
|
| NİZAMETTİN KOÇAK
| SİVAS
| KANGAL
|
| MUHİTTİN DEMİR
| SİVAS
| KOYULHİSAR
|
| YAŞAR FURTANA
| SİVAS
| ŞARKIŞLA
|
| ZEKİ SUBAŞI
| SİVAS
| ALTINYAYLA
| DELİİLYAS
| HAYATİ AKBULUT
| UŞAK
| SİVASLI
| PINARBAŞI
| NACİ AKYÜREK
| UŞAK
| SİVASLI
| SELÇİKLER
| ALİ EZBERCİ
| UŞAK
| SİVASLI
| TATAR
| RAMAZAN DÖNMEZ
| YALOVA
| ÇINARCIK
| ESENKÖY
| ÖZAY BİBER
| YALOVA
| ÇINARCIK
| TEŞVİKİYE
| AKIN BÜYÜKTURAN
| YALOVA
| ARMUTLU
|
| BEKİR PAMUK
| YALOVA
| ÇINARCIK
| KORU
| KAMİL YAMAN
| YALOVA
| ÇİFTLİKKÖY
| TAŞKÖPRÜ
| ÜMİT KORKMAZ
| YALOVA
| TERMAL
|
| SABRİYE SULTAN YALÇIN
| YOZGAT
| BOĞAZLIYAN
| YAMAÇLI
| MUSA ÖZTÜRK
| YOZGAT
| ÇANDIR
|
| ALİ RIZA BOR
| YOZGAT
| ÇEKEREK
|
| ALİ NACİ KAVCI
| YOZGAT
| KADIŞEHRİ
|
| ALİ KIZILKAYA
| YOZGAT
| SARAYKENT
|
| RAMAZAN YALÇIN
| YOZGAT
| SARIKAYA
| KARAYAKUP
| ALİ SONKUR
| YOZGAT
| SARIKAYA
|
| BERKAY ALPSALMIŞ
| YOZGAT
| SORGUN
|
| SALİH SOYSAL
| YOZGAT
| ŞEFAATLİ
|
| ŞERİFE KILIÇ
| YOZGAT
| BOĞAZLIYAN
| UZUNLU
| OKAN YAŞAR ELBAŞI
| ZONGULDAK
| DEVREK
| ÇAYDEĞİRMENİ
| MURAT ÇAKIR
| ZONGULDAK
| MERKEZ
| ELVANPAZARCIK
| HASAN ŞEKER
| ZONGULDAK
| ALAPLI
|
| NURİ TEKİN
| ZONGULDAK
| ÇAYCUMA
| NEBİOĞLU
| ÇETİN VERİM
| ZONGULDAK
| ÇAYCUMA
| PERŞEMBE
| İSMAİL İNAM
| ZONGULDAK
| ÇAYCUMA
| SALTUKOVA
| ALİM GENÇ
| ZONGULDAK
| ÇAYCUMA
|
| BÜLENT KANTARCI
| ZONGULDAK
| EREĞLİ
| KANDİLLİ
| MUSTAFA AYDIN
| ZONGULDAK
| GÖKÇEBEY
| BAKACAKKADI
| OKTAY ALBUZ
| ZONGULDAK
| KİLİMLİ
| ÇATALAĞZI
| ADNAN AKGÜN
| ZONGULDAK
| KİLİMLİ
| MUSLU
| FIRAT KABADAYI
| ZONGULDAK
| MERKEZ
| KARAMAN
| MUSTAFA KALAYCI
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