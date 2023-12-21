CHP belediye başkan adayları tam listesi 2023/2024

CHP'nin yerel seçimler için aday gösterdiği isimler:

6 ilin belediye başkan adayı:

Bolu Belediye başkan adayı Tanju Özcan,

Bayburt Belediye başkan adayı Kubilay Erel,

Elazığ Belediye başkan adayı Coşkun Çağlar,

Gümüşhane Belediye başkan adayı Bedri Ağaç,

Karaman Belediye başkan adayı Recep Sertçelik,

Nevşehir Belediye başkan adayı Mehmet Bilgin

İlçe belediye başkan adayları

Gerger ilçesinde Nazim Kaya

Sincik ilçesinde Ramazan Şahin

Emirdağ ilçesi Barış Can,

Başmakçı ilçesi Selçuk Gönüllü

Dazkırı ilçesi İsmail Taylan

İhsaniye ilçesi Tunay Türkmen

Güzelyurt ilçesi Ramazan Pala

Göynücek ilçesi Musa Atılgan,

Hamamözü ilçesi Handan Candemir Ay

Suluova ilçesi Vedat Gülek

Taşova ilçesi Ömer Özalp

Merzifon ilçesi Alp Kargı

Posof ilçesi Erdem Demirci

Hanak ilçesi Ayhan Büyükkaya

Borçka ilçesi Ercan Orhan

Murgul ilçesi Mehmet Yıldırım

Pazaryeri ilçesi Ali Şahinoğlu

İnhisar ilçesi Cafer Gürel

Söğüt ilçesi Yusuf Sert

Hizan ilçesi Cezail Aktaş

Göynük ilçesi Ali Oral

Seben ilçesi Uygar Oturakdaş

Çeltikçi ilçesi Mehmet Şengil

Bucak ilçesi Hülya Gümüş

Çavdır ilçesi Ali Okan Yücel

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Ayvacık ilçesi Mesut Bayram

Bayramiç ilçesi Hasan Cem Atılgan

Bozcaada ilçesi Yahya Göztepe

Çan ilçesi Harun Arslan

Ezine ilçesi İrfan Ulusoy

Lapseki ilçesi Hasan Kart

Yenice ilçesi Olcay Balcı

Bayramören ilçesi Ayten İncikuşu

Çerkeş ilçesi Cengiz Elvanağacı

Ilgaz ilçesi Muharrem Lafcı

Korgun ilçesi Recep Sargın

Kurşunlu ilçesi Can Teneke

Şabanözü ilçesi Sadık Dülger

Gümüşova ilçesi Ahmet Çekiç

Yığılca ilçesi Önder Atasoy

Lalapaşa ilçesi Zafer Sezgin Geldi

Süloğlu ilçesi Mehmet Ormankıran

Karakoçan ilçesi Mahmut Okçuoğlu

Keban ilçesi Ahmet Alagöz

Kemah ilçesi Sinan Karaalp

Kemaliye ilçesi Ahmet Sezai Ercantürk

Üzümlü ilçesi Cem Özkaya

Tercan ilçesi Nejdet Karahan

Alucra ilçesi Necati Kavukcu

Çamoluk ilçesi Uğur Nazlı

Çanakçı ilçesi Mustafa Kudal

Dereli ilçesi Özlem Uzuner

Doğankent ilçesi İrfan Tüfekci

Güce ilçesi Ahmet Salih Bal

Keşap ilçesi Metin Öztürk

Şebinkarahisar ilçesi Murat Kömbe

Eynesil ilçesi Ahmet Latif Karadeniz

Görele ilçesi Hasbi Dede

Piraziz ilçesi Hüseyin Görgülüoğlu

Köse ilçesinde Dursun Ali Kesler

Şiran ilçesi Cüneyt Kılıç

Kelkit ilçesi Hami Aydın Akkan

Karakoyunlu ilçesi Cafer Dalga

Gönen ilçesi Osman Kesmen

Yenişarbademli ilçesi Selami Öztaş

Andırın ilçesi Turan Tekatlı

Onikişubat ilçesi Oktay Tolga Büyükhilal

Afşin ilçesi Murat Bozkurt

Safranbolu ilçesi Elif Köse

Yenice ilçesi Enver Özgü

Kazımkarabekir ilçesi Hasibe Koçak

Ermenek ilçesi Mustafa Bozcu

Sarıkamış ilçesi Bülent Artaç

Susuz ilçesi Oğuz Yantemur

Hanönü ilçesi Ali Özkan

İhsangazi ilçesi Erol Sağlık

Küre ilçesi Şila Bihter Tolga Çelebi

Taşköprü ilçesi Ufuk Car

Araç ilçesi Satılmış Sarıkaya

Bünyan ilçesi İbrahim Marzıoğlu

Akkışla ilçesi Mustafa Dursun

Çelebi ilçesi Faik Keskinkılıç

Vize ilçesi Ercan Özalp

Çiçekdağı ilçesi Mete Aydın

Akpınar ilçesi Şükrü Turgut

Polateli ilçesi Ali Koyuncu

Aslanapa ilçesi Tuncay Tunçer

Domaniç ilçesi Engin Uysal

Emet ilçesi Devrim Samsar

Gediz ilçesi Erdoğan Dirican

Tavşanlı ilçesi Serkan Kılıç

Mazıdağı ilçesi Adem Denli

Nusaybin ilçesi Mehmet Doğan

Savur ilçesi İsmail Oktay

Yeşilli ilçesi Halil Çokan

Acıgöl ilçesi Kemal Aytekin

Çiftlik ilçesi Arif Çakıl

Altınordu ilçesi Ulaş Tepe

Kabadüz ilçesi Mustafa Okutan

Kumru ilçesi Şenol Özden

Mesudiye ilçesi Olgay Ünalan

Hasanbeyli ilçesi Erdoğan Boran

Toprakkale ilçesi Recep Aydede

Fındıklı ilçesi Ercüment Şahin Çervatoğlu

Erenler ilçesi Levent Şener

Ferizli ilçesi Önder Bahar

Pamukova ilçesi Ece Söyler

Sapanca ilçesi Nihat Arda Şahin

Asarcık ilçesi Ali Altundal

Ayvacık ilçesi Zeynep Töre

Canik ilçesi Özler Yılmaz

Ondokuzmayıs ilçesi Yakup Konuş

Salıpazarı ilçesi Ayhan Yazar

Yakakent ilçesi Burhan Bayrakdar

Boyabat ilçesi Ayşe Melek Günal

Dikmen ilçesi Remzi Ay

Türkeli ilçesi Ümüt Demir

Akıncılar ilçesi Cafer Kuzu

Altınyayla ilçesi Erhan Atalay

Gürün ilçesi İlyas Eşiyok

Hafik ilçesi Nizamettin Koçak

Kangal ilçesi Muhittin Demir

Koyulhisar ilçesi Yaşar Furtana

Şarkışla ilçesi Zeki Subaşı

Armutlu ilçesi Bekir Pamuk

Termal ilçesi Sabriye Sultan Yalçın

Çandır ilçesi Ali Rıza Bor

Çekerek ilçesi Ali Naci Kavcı

Kadışehri ilçesi Ali Kızılkaya

Saraykent ilçesi Ramazan Yalçın

Sarıkaya ilçesi Berkay Alpsalmış

Sorgun ilçesi Salih Soysal

Şefaatli ilçesi Şerife Kılıç

Alaplı ilçesi Nuri Tekin

Çaycuma ilçesi Bülent Kantarcı

İL



İLÇE



BELDE



İSİM



ADIYAMAN



BESNİ



ÇAKIRHÜYÜK



RECEP ÇETİN



ADIYAMAN



GERGER







NAZİM KAYA



ADIYAMAN



SİNCİK







RAMAZAN ŞAHİN



ADIYAMAN



BESNİ



KESMETEPE



ALİ YILMAZ



ADIYAMAN



BESNİ



KÖSECELİ



VEYSEL KORKMAZ



AFYONKARAHİSAR



DİNAR



TATARLI



ALİ KÖKSAL



AFYONKARAHİSAR



EMİRDAĞ



DAVULGA



MUSTAFA ÇİMEN



AFYONKARAHİSAR



EMİRDAĞ







BARIŞ CAN



AFYONKARAHİSAR



MERKEZ



ÇIKRIK



İDRİS ERUSLU



AFYONKARAHİSAR



MERKEZ



GEBECELER



MUSTAFA SATILMIŞ



AFYONKARAHİSAR



MERKEZ



NURİBEY



OSMAN SAĞ



AFYONKARAHİSAR



MERKEZ



SÜLÜMENLİ



AHMET SÜRGÜ



AFYONKARAHİSAR



SİNANPAŞA



AHMETPAŞA



BÜLENT ÖNEY



AFYONKARAHİSAR



SİNANPAŞA



KÜÇÜKHÜYÜK



CEYLAN KOCATÜRK



AFYONKARAHİSAR



BAŞMAKÇI







SELÇUK GÖNÜLLÜ



AFYONKARAHİSAR



DAZKIRI







İSMAİL TAYLAN



AFYONKARAHİSAR



İHSANİYE







TUNAY TÜRKMEN



AKSARAY



GÜZELYURT







RAMAZAN PALA



AKSARAY



MERKEZ



BAĞLIKAYA



ALİ AYDOĞDU



AKSARAY



MERKEZ



HELVADERE



SÜLEYMAN SEVDİ



AKSARAY



MERKEZ



TAŞPINAR



İSMAİL YILMAZ



AKSARAY



GÜLAĞAÇ



SARATLI



ZEKİ TÜRKER



AKSARAY



MERKEZ



YEŞİLTEPE



TAHSİN ÇELİK



AMASYA



GÖYNÜCEK







MUSA ATILGAN



AMASYA



HAMAMÖZÜ







HANDAN CANDEMİR AY



AMASYA



SULUOVA







VEDAT GÜLEK



AMASYA



TAŞOVA







ÖMER ÖZALP



AMASYA



MERZİFON







ALP KARGI



ANKARA



BÜYÜKŞEHİR







MANSUR YAVAŞ



ARDAHAN



POSOF







ERDEM DEMİRCİ



ARDAHAN



HANAK







AYHAN BÜYÜKKAYA



ARTVİN



BORÇKA







ERCAN ORHAN



ARTVİN



MURGUL







MEHMET YILDIRIM



BALIKESİR



BÜYÜKŞEHİR







AHMET AKIN



BAYBURT



MERKEZ







KUBİLAY EREL



BİLECİK



PAZARYERİ







ALİ ŞAHİNOĞLU



BİLECİK



İNHİSAR







CAFER GÜREL



BİLECİK



SÖĞÜT







YUSUF SERT



BİTLİS



HİZAN







CEZAİL AKTAŞ



BOLU



GÖYNÜK







ALİ ORAL



BOLU



MENGEN



GÖKÇESU



MEHMET YILMAZ



BOLU



SEBEN







UYGAR OTURAKDAŞ



BOLU



MERKEZ







TANJU ÖZCAN



BOLU



MUDURNU



TAŞKESTİ



YASİN ÖZDEMİR



BURDUR



ÇELTİKÇİ







MEHMET ŞENGİL



BURDUR



BUCAK







HÜLYA GÜMÜŞ



BURDUR



ÇAVDIR







ALİ OKAN YÜCEL



BURSA



BÜYÜKŞEHİR







MUSTAFA BOZBEY



ÇANAKKALE



ÇAN



TERZİALAN



YUSUF KURT



ÇANAKKALE



AYVACIK







MESUT BAYRAM



ÇANAKKALE



BAYRAMİÇ







HASAN CEM ATILGAN



ÇANAKKALE



BİGA



KARABİGA



SEMİH KIRBAÇ



ÇANAKKALE



BOZCAADA







YAHYA GÖZTEPE



ÇANAKKALE



ÇAN







HARUN ARSLAN



ÇANAKKALE



EZİNE







İRFAN ULUSOY



ÇANAKKALE



GELİBOLU



EVREŞE



ÖZKAN İNCE



ÇANAKKALE



LAPSEKİ



ÇARDAK



METİN SEMERCİ



ÇANAKKALE



LAPSEKİ



UMURBEY



ERDAL DOĞAN



ÇANAKKALE



LAPSEKİ







HASAN KART



ÇANAKKALE



YENİCE







OLCAY BALCI



ÇANKIRI



BAYRAMÖREN







AYTEN İNCİKUŞU



ÇANKIRI



ÇERKEŞ







CENGİZ ELVANAĞACI



ÇANKIRI



ILGAZ







MUHARREM LAFCI





İL



İLÇE



BELDE



İSİM



ÇANKIRI



KORGUN







RECEP SARGIN



ÇANKIRI



KURŞUNLU







CAN TENEKE



ÇANKIRI



ŞABANÖZÜ







SADIK DÜLGER



DÜZCE



GÜMÜŞOVA







AHMET ÇEKİÇ



DÜZCE



MERKEZ



BEYKÖY



EMİNE SATILMIŞ



DÜZCE



YIĞILCA







ÖNDER ATASOY



EDİRNE



İPSALA



ESETÇE



İBRAHİM ÖRS



EDİRNE



KEŞAN



BEĞENDİK



MUHAMMET ÖRNEK



EDİRNE



KEŞAN



YENİMUHACİR



TAMER KIRAL



EDİRNE



LALAPAŞA







ZAFER SEZGİN GELDİ



EDİRNE



MERİÇ



KÜPLÜ



GÖKMEN ALTAY



EDİRNE



SÜLOĞLU







MEHMET ORMANKIRAN



EDİRNE



UZUNKÖPRÜ



KIRCASALİH



HÜSEYİN TÜTÜNCÜ



ELAZIĞ



KARAKOÇAN







MAHMUT OKÇUOĞLU



ELAZIĞ



KEBAN







AHMET ALAGÖZ



ELAZIĞ



MERKEZ







COŞKUN ÇAĞLAR DURAN



ERZİNCAN



KEMAH







SİNAN KARAALP



ERZİNCAN



KEMALİYE







AHMET SEZAİ ERCANTÜRK



ERZİNCAN



ÜZÜMLÜ







CEM ÖZKAYA



ERZİNCAN



TERCAN







NEJDET KARAHAN



GİRESUN



ALUCRA







NECATİ KAVUKCU



GİRESUN



ÇAMOLUK







UĞUR NAZLI



GİRESUN



ÇANAKÇI







MUSTAFA KUDAL



GİRESUN



DERELİ







ÖZLEM UZUNER



GİRESUN



DOĞANKENT







İRFAN TÜFEKCİ



GİRESUN



GÜCE







AHMET SALİH BAL



GİRESUN



KEŞAP







METİN ÖZTÜRK



GİRESUN



MERKEZ



DUROĞLU



YAHYA ÇALCALI



GİRESUN



ŞEBİNKARAHİSAR







MURAT KÖMBE



GİRESUN



ESPİYE



SOĞUKPINAR



MUSTAFA EYİCE



GİRESUN



EYNESİL







AHMET LATİF KARADENİZ



GİRESUN



GÖRELE







HASBİ DEDE



GİRESUN



PİRAZİZ







HÜSEYİN GÖRGÜLÜOĞLU



GÜMÜŞHANE



KELKİT



ÖBEKTAŞ



NECİP SOYDAŞ



GÜMÜŞHANE



KÖSE







DURSUN ALİ KESLER



GÜMÜŞHANE



ŞİRAN







CÜNEYT KILIÇ



GÜMÜŞHANE



KELKİT







HAMİ AYDIN AKKAN



GÜMÜŞHANE



MERKEZ







BEDRİ AĞAÇ



IĞDIR



KARAKOYUNLU







CAFER DALGA



IĞDIR



MERKEZ



MELEKLİ



MURAT BEKEM



ISPARTA



KEÇİBORLU



SENİR



FERİT DÜNDER



ISPARTA



GÖNEN







OSMAN KESMEN



ISPARTA



YENİŞARBADEMLİ







SELAMİ ÖZTAŞ



İSTANBUL



BÜYÜKŞEHİR







EKREM İMAMOĞLU



KAHRAMANMARAŞ



ANDIRIN







TURAN TEKATLI



KAHRAMANMARAŞ



ONİKİŞUBAT







OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL



KAHRAMANMARAŞ



AFŞİN







MURAT BOZKURT



KARABÜK



YENİCE



YORTAN



RAMAZAN ISLAK



KARABÜK



SAFRANBOLU







ELİF KÖSE



KARABÜK



YENİCE







ENVER ÖZGÜ



KARAMAN



KAZIMKARABEKİR







HASİBE KOÇAK



KARAMAN



ERMENEK



KAZANCI



HAYDAR ÇALIŞKAN



KARAMAN



ERMENEK







MUSTAFA BOZCU



KARAMAN



MERKEZ







RECEP SERTÇELİK



KARS



DİGOR



DAĞPINAR



NURETTİN ALTUĞ



KARS



SARIKAMIŞ







BÜLENT ARTAÇ



KARS



SUSUZ







OĞUZ YANTEMUR



KASTAMONU



HANÖNÜ







ALİ ÖZKAN



KASTAMONU



İHSANGAZİ







EROL SAĞLIK



KASTAMONU



KÜRE







ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ



KASTAMONU



TAŞKÖPRÜ







UFUK CAR



KASTAMONU



ARAÇ







SATILMIŞ SARIKAYA



KAYSERİ



BÜNYAN







İBRAHİM MARZIOĞLU





KAYSERİ



AKKIŞLA







MUSTAFA DURSUN



KIRIKKALE



ÇELEBİ







FAİK KESKİNKILIÇ



KIRKLARELİ



BABAESKİ



KARAHALİL



AYKUT YAKUT



KIRKLARELİ



LÜLEBURGAZ



AHMETBEY



MUSTAFA ALTINTAŞ



KIRKLARELİ



LÜLEBURGAZ



BÜYÜKKARIŞTIRAN



ERTUĞRUL ÇAMLICA



KIRKLARELİ



LÜLEBURGAZ



EVRENSEKİZ



BİROL ÖZBAY



KIRKLARELİ



MERKEZ



KAVAKLI



UFUK İN



KIRKLARELİ



MERKEZ



ÜSKÜP



HALİL ÇALLI



KIRKLARELİ



VİZE







ERCAN ÖZALP



KIRŞEHİR



ÇİÇEKDAĞI







METE AYDIN



KIRŞEHİR



AKPINAR







ŞÜKRÜ TURGUT



KİLİS



POLATELİ







ALİ KOYUNCU



KÜTAHYA



ASLANAPA







TUNCAY TUNÇER



KÜTAHYA



DOMANİÇ







ENGİN UYSAL



KÜTAHYA



EMET







DEVRİM SAMSAR



KÜTAHYA



GEDİZ







ERDOĞAN DİRİCAN



KÜTAHYA



TAVŞANLI







SERKAN KILIÇ



MARDİN



MAZIDAĞI







ADEM DENLİ



MARDİN



NUSAYBİN







MEHMET DOĞAN



MARDİN



SAVUR







İSMAİL OKTAY



MARDİN



YEŞİLLİ







HALİL ÇOKAN



NEVŞEHİR



ACIGÖL







KEMAL AYTEKİN



NEVŞEHİR



MERKEZ



GÖRE



MUSTAFA EMİN GÜNEY



NEVŞEHİR



MERKEZ



KAYMAKLI



YAKUP TURHAN



NEVŞEHİR



MERKEZ



SULUSARAY



ERTUĞRUL ÖZTÜRK



NEVŞEHİR



MERKEZ







MEHMET BİLGİN



NİĞDE



ÇİFTLİK



BOZKÖY



MUAMMER ÇELİKBAŞ



NİĞDE



MERKEZ



EDİKLİ



MUSTAFA YILDIZER



NİĞDE



MERKEZ



HACIABDULLAH



EROL DABAN



NİĞDE



MERKEZ



KONAKLI



DERVİŞ KAR



NİĞDE



MERKEZ



ORHANLI



ZENNUN KILIÇ



NİĞDE



BOR



BAHÇELİ



ERTUĞRUL ÇELENKOĞLU



NİĞDE



BOR



KEMERHİSAR



RAMAZAN OYA



NİĞDE



ÇİFTLİK



AZATLI



MEHMET AKPINAR



NİĞDE



ÇİFTLİK







ARİF ÇAKIL



NİĞDE



MERKEZ



AKTAŞ



YAŞAR ÇAMUR



NİĞDE



MERKEZ



ALAY



YUSUF AKDEMİR



NİĞDE



MERKEZ



DÜNDARLI



ADEM ŞAHİN



NİĞDE



MERKEZ



YILDIZTEPE



İRFAN AKGÜMÜŞ



ORDU



ALTINORDU







ULAŞ TEPE



ORDU



KABADÜZ







MUSTAFA OKUTAN



ORDU



KUMRU







ŞENOL ÖZDEN



ORDU



MESUDİYE







OLGAY ÜNALAN



OSMANİYE



HASANBEYLİ







ERDOĞAN BORAN



OSMANİYE



TOPRAKKALE



TÜRKMEN



İBRAHİM DEMİRCİ



OSMANİYE



TOPRAKKALE







RECEP AYDEDE



OSMANİYE



DÜZİÇİ



BÖCEKLİ



MUSTAFA DONBALOĞLU



RİZE



FINDIKLI







ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU



SAKARYA



ERENLER







LEVENT ŞENER



SAKARYA



FERİZLİ







ÖNDER BAHAR



SAKARYA



PAMUKOVA







ECE SÖYLER



SAKARYA



SAPANCA







NİHAT ARDA ŞAHİN



SAMSUN



ASARCIK







ALİ ALTUNDAL



SAMSUN



AYVACIK







ZEYNEP TÖRE



SAMSUN



CANİK







ÖZLER YILMAZ



SAMSUN



ONDOKUZMAYIS







YAKUP KONUŞ



SAMSUN



SALIPAZARI







AYHAN YAZAR



SAMSUN



YAKAKENT







BURHAN BAYRAKDAR



SİNOP



BOYABAT







AYŞE MELEK GÜNAL



SİNOP



DİKMEN







REMZİ AY



SİNOP



TÜRKELİ







ÜMÜT DEMİR



SİVAS



AKINCILAR







CAFER KUZU



SİVAS



ALTINYAYLA







ERHAN ATALAY





SİVAS



GÜRÜN







İLYAS EŞİYOK



SİVAS



HAFİK







NİZAMETTİN KOÇAK



SİVAS



KANGAL







MUHİTTİN DEMİR



SİVAS



KOYULHİSAR







YAŞAR FURTANA



SİVAS



ŞARKIŞLA







ZEKİ SUBAŞI



SİVAS



ALTINYAYLA



DELİİLYAS



HAYATİ AKBULUT



UŞAK



SİVASLI



PINARBAŞI



NACİ AKYÜREK



UŞAK



SİVASLI



SELÇİKLER



ALİ EZBERCİ



UŞAK



SİVASLI



TATAR



RAMAZAN DÖNMEZ



YALOVA



ÇINARCIK



ESENKÖY



ÖZAY BİBER



YALOVA



ÇINARCIK



TEŞVİKİYE



AKIN BÜYÜKTURAN



YALOVA



ARMUTLU







BEKİR PAMUK



YALOVA



ÇINARCIK



KORU



KAMİL YAMAN



YALOVA



ÇİFTLİKKÖY



TAŞKÖPRÜ



ÜMİT KORKMAZ



YALOVA



TERMAL







SABRİYE SULTAN YALÇIN



YOZGAT



BOĞAZLIYAN



YAMAÇLI



MUSA ÖZTÜRK



YOZGAT



ÇANDIR







ALİ RIZA BOR



YOZGAT



ÇEKEREK







ALİ NACİ KAVCI



YOZGAT



KADIŞEHRİ







ALİ KIZILKAYA



YOZGAT



SARAYKENT







RAMAZAN YALÇIN



YOZGAT



SARIKAYA



KARAYAKUP



ALİ SONKUR



YOZGAT



SARIKAYA







BERKAY ALPSALMIŞ



YOZGAT



SORGUN







SALİH SOYSAL



YOZGAT



ŞEFAATLİ







ŞERİFE KILIÇ



YOZGAT



BOĞAZLIYAN



UZUNLU



OKAN YAŞAR ELBAŞI



ZONGULDAK



DEVREK



ÇAYDEĞİRMENİ



MURAT ÇAKIR



ZONGULDAK



MERKEZ



ELVANPAZARCIK



HASAN ŞEKER



ZONGULDAK



ALAPLI







NURİ TEKİN



ZONGULDAK



ÇAYCUMA



NEBİOĞLU



ÇETİN VERİM



ZONGULDAK



ÇAYCUMA



PERŞEMBE



İSMAİL İNAM



ZONGULDAK



ÇAYCUMA



SALTUKOVA



ALİM GENÇ



ZONGULDAK



ÇAYCUMA







BÜLENT KANTARCI



ZONGULDAK



EREĞLİ



KANDİLLİ



MUSTAFA AYDIN



ZONGULDAK



GÖKÇEBEY



BAKACAKKADI



OKTAY ALBUZ



ZONGULDAK



KİLİMLİ



ÇATALAĞZI



ADNAN AKGÜN



ZONGULDAK



KİLİMLİ



MUSLU



FIRAT KABADAYI



ZONGULDAK



MERKEZ



KARAMAN



MUSTAFA KALAYCI





Son olarak 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra, 2024 yılında yeni bir yerel seçim yapılacak olması nedeniyle partilerin adayları belli olmaya başladı. Yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binin üzerinde başvuru alan CHP, dördü büyükşehir belediye başkan adayı olmak üzere, 226 seçim çevresinde adaylar belirlendi.CHP sözcüsü Deniz Yücel CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. CHP'nin adayları belli oldu. 126 aday açıklandı.BoluBurdurÇanakkaleÇankırıDüzceEdirneElazığErzincanGiresunGümüşhaneIğdırIspartaKahramanmaraşKarabükKaramanKarsKastamonuKayseriKırıkkaleKırklareliKırşehirKilisKütahyaMardinNevşehirYalovaYozgatZonguldakİsimleri belirlenen adayların tam listesi: