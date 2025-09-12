Chelsea'ye Delap'tan kötü haber!

Chelsea'ye sakatlığı bulunan Liam Delap'tan kötü haber geldi.



Delap, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay forma giyemeyecek. Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, yaptığı açıklamada, "Liam Delap, sakatlığı nedeniyle 10-12 hafta sahalardan uzak kalacak. Maalesef bizim için uzun bir süre olacak." diye konuştu.



22 yaşındaki futbolcu, Chelsea'ye transferinin ardından bu sezon Londra temsilcisinde 3 maçta süre bulmuştu.



