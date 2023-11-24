Haber Tarihi: 24 Kasım 2023 11:41 - Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 11:41

Çates halka arz ne zaman, kaç lot verir? Çates Elektrik halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Çates Elektrik halka arz ne zaman, kaç lot verir sorusu gündemde. Sermaye Piyasası Kurulu, son haftalık bülteninde 3 şirketin halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Çates Elektrik Üretim, Şeker Yatırım Menkul Değerler ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, bu hafta SPK'den halka arz onay alan şirketler oldu. Peki, Çates Elektrik halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ve kodu nedir? Çates Elektrik halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi? Çates Elektrik kimin, ne iş yapar?

Çates halka arz ne zaman, kaç lot verir? Çates Elektrik halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?
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SPK yeni hafta yayınlanan bülteninde Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arzını onayladı. Şirketin talep toplama tarihleri, dağıtılacak lot sayısı, hisse fiyatı ve kodu araştırılıyor. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar, ''Çates Elektrik halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?'' sorularına yanıt arıyor. Şirketin halka arzının büyüklüğü 1.8 milyar TL olacak. İnfo Yatırım Menkel Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemi başlanacakken, daha sonra Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Çates Elektrik hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, talep toplama süreci hakkında detaylar.
ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

ÇATES Elektrik A.Ş'nin halka arzı SPK tarafından onaylandı. Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bülteninde açıklanan karara göre Şirket'in mevcut 140 milyon 405 bin TL olan sermayesinin 165,2 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 24 milyon 795 bin TL pay ile Çates Elektrik Üretim AŞ'nin mevcut ortağı Parla Enerji Yatırımları AŞ'ye ait 8 milyon 255 bin TL nominal değerli (B) grubu pay olmak üzere toplam 30 milyon 50 bin TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 57,15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
ÇATES Halka arz talep toplama tarihleri ve katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz belli olmadı. Yeni haftada şirketin halka arz olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylara haberimizde yer verilecek.

ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ FİYATI NEDİR?

Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz fiyat aralığı 57,15 TL olarak açıklandı.

 

ÇATES ELEKTRİK KAÇ LOT VERİR?

1 TL nominal değerli paylar 57,15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

ÇATES ELEKTRİK HANGİ BANKALARDA VAR?

Cuma gününe kadar banka bilgilerinin gelmesi bekleniyor.


 
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