Çates halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir? | Çates Elektrik halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

SPK yeni hafta yayınlanan bülteninde Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arzını onayladı. Şirketin talep toplama tarihleri, dağıtılacak lot sayısı, hisse fiyatı ve kodu araştırılıyor. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar, ''Çates Elektrik halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?'' sorularına yanıt arıyor. Şirketin halka arzının büyüklüğü 1.8 milyar TL olacak. İnfo Yatırım Menkel Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemi başlanacakken, daha sonra Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Çates Elektrik hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, talep toplama süreci hakkında detaylar.Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz başvuru tarihi 30 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecektir.Çates Elektrik Üretim A.Ş. büyümekte olan ülke sanayisinin, artan elektrik enerjisi ihtiyacına katkı sağlamak üzere; Zonguldak, Çatalağzı'nda kurulan Çatalağzı Termik Santrali, bugün toplam 314,68 MW kurulu güç, 2.386 GWh yıllık üretim kapasitesi ile milli kaynaklarla elektrik üretimi faaliyetlerini sürdürmektedir.Elektrik arz güvenliğinin sağlanması için milli kaynakları kullanan santraller, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık 2,25% karşılamaktadır. Türkiye'nin ilk ve tek yerli taş kömürü santrali olan Çatalağzı Termik Santrali, Zonguldak gibi Türkiye'deki en zengin kömür rezervlerinin olduğu lokasyonda bulunması, deniz kıyısındaki konumu ile benzerlerinden ayrılmaktadır.Çates Elektrik Üretim A.Ş. hissesi 57,15 TL'den halka arz olacak.Çates Elektrik Üretim A.Ş. hissesinin sembolü "" olacak.Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arzının büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak açıklandı.Çates Elektrik Üretim A.Ş.'nun halka arz açıklık oranı 20,01%'dir. Toplamda 33 milyon 50 bin adet lot dağıtılacaktır.Çates Elektrik Üretim A.Ş.'nin katılım endeksine uygundur.Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arzı onaylı izahnameye göre tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.Çates Elektrik Üretim A.Ş. paylarının tamamı Parla Enerji Yatırımları A.Ş.'ye aittir.Şirketin 2023/6 döneminde hasılat rakamı 1,8 milyar TL, brüt kâr rakamı 303 milyon TL'dir. 2022 yılında toplam hasılat rakamı 3,3 milyar TL, brüt kâr rakamı 762 milyon TL'dir. 2021 yılında toplam hasılat rakamı 630 milyon TL, brüt kâr rakamı 22 milyon TL'dir.Çates Elektrik (CETAS)halka arz sürecinde, katılıma göre düşebilecek pay miktarları aşağıdaki gibi olabilir:2.500.000 katılımcı: 8 lot 457TL2.750.000 katılımcı: 7 lot 400TL3.000.000 katılımcı: 6-7 lot 343-400TL3.500.000 katılımcı: 5-6 lot 285-343TL4.000.000 katılımcı: 5 lot 285TL4.500.000 katılımcı: 4-5 lot 228-285TLA1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Acar Menkul Değerler A.Ş.Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Burgan Bank A.Ş.Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.DenizBank A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye Halk Bankası A.Ş.Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ing Bank A.Ş.Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye İş Bankası A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fibabanka A.Ş.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.Piramit Menkul Değerler A.Ş.Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Qnb Finansbank A.Ş.Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank T.A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odea Bank A.Ş.Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T. Vakıflar Bankası T.A.O.Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.