Bursaspor evinde son 6 yılın en kötüsü!

Bursaspor, bu sezon sahasında 15 puan toplarken, evindeki ilk 11 maçlar neticesinde son 6 sezonundaki puanların gerisinde kaldı.

06 Şubat 2019 12:51
Bursaspor evinde son 6 yılın en kötüsü!
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, bu sezon evindeki maçlarda zorlanıyor. Yeşil beyazlılar, son olarak sahasında Atiker Konyaspor ile de golsüz eşitlikle sahadan ayrılırken, evindeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Bu sezon toplamda evindeki 11 maçında yalnızca 3 galibiyet alabilen Bursaspor, 15 puanı hanesine yazdırırken, sahasındaki ilk 11 lig maçları baz alındığında bundan önceki 6 sezonun da gerisinde kaldı.
Son olarak 2011/12 sezonunda sahasındaki ilk 11 lig maçında 15 puan toplayan yeşil beyazlılar, daha sonraki 6 sezonda ise bu süreç zarfında şu an ki puanının üzerine çıktı. Evindeki ilk 11 maç kapsamında 2012/13 ve 2013/14 sezonlarında 17, 2014/15 sezonunda 19, 2015/16 sezonunda 16 ve 2016/17 ile 2017/18 sezonlarında ise Bursaspor 18 puan toplamıştı.

Kaynak: DHA

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