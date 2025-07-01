Bursa Gemlik'te 5.4 Büyüklüğünde Deprem! İstanbul ve Çevre İllerde Hissedildi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, deprem saat 12:01 sıralarında gerçekleşti ve büyüklüğü 5.4 olarak kayıtlara geçti. Bursa Gemlik depremi, bölgedeki fay hatlarının aktivitesini bir kez daha gündeme getirdi. Gemlik deprem haberleri hızla yayılırken, vatandaşlar deprem mi oldu sorusunun cevabını araştırdı.

İstanbul'da deprem hissedildi mi? Evet, Bursa Gemlik'te meydana gelen bu şiddetli sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, Yalova, Sakarya, Balıkesir ve Çanakkale gibi Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilde yoğun bir şekilde hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar sarsıntıyı daha belirgin hissettiklerini belirtti. İstanbul deprem son dakika gelişmeleri anbean takip edildi.

AFAD'dan yapılan ilk açıklamalara göre, deprem sonrası olumsuz bir durum veya hasar ihbarı henüz gelmediği belirtildi. Ancak ekiplerin saha taraması ve incelemeleri devam ediyor. Son dakika deprem haberleri ve deprem son dakika Türkiye gelişmeleri, resmi kurumlar tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

Vatandaşların, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilinçli olması, panikten uzak durması ve resmi kaynaklardan (AFAD, Kandilli Rasathanesi) gelecek uyarılara dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Türkiye deprem haritası üzerinden bölgenin sismik durumu sürekli olarak izleniyor.