Burak Yılmaz derbi suskunluğunu bitirmek istiyor

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Galatasaray maçını bekliyor. Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısındaki maçı kaçıran yıldız futbolcu, Türk Telekom Stadı'nda fileleri bularak derbilerde bu sezonki suskunluğuna da son vermek istiyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
Burak Yılmaz derbi suskunluğunu bitirmek istiyor
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10 Mart 2020 09:43
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde en önemli kozların başında Burak Yılmaz geliyor. Kartal'ın oynadığı son 7 maçta 6 gol atıp 1 asist yapan tecrübeli futbolcu, dev maçta da fileleri havalandırmanın peşinde.

Bu sezon derbilerde sessiz kalan tecrübeli futbolcu, dev maçlardaki suskunluğunu da bozmak istiyor. Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la oynanan maçlarda gol atamamış, sadece bordo-mavililerle İstanbul'da 2-2 biten mücadelede asist yapmıştı.

ATTIĞI MAÇLARDA 1 YENİLGİ

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın gol attığı maçlarda başarılı bir görüntü sergiliyor. 34 yaşındaki futbolcunun bu sezon ağları havalandırdığı 9 maçta sadece 1 kez kaybeden siyah-beyazlılar, 7 galibiyet ile 1 beraberlik elde etti.

YAKINDAN İLGİLENİYOR

Beşiktaş'ın kaptanı, kritik maç öncesi takımla da yakından ilgileniyor. Zorlu deplasman öncesi, özellikle yabancı futbolcularla yakından ilgilenen Burak, rakip ve atmosfer hakkında bilgiler vererek arkadaşlarını motive ediyor.

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