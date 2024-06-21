Haber Tarihi: 21 Haziran 2024 09:53 - Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 09:53

Bugün sağlık ocakları açık mı? 21 haziran Sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu?

Sağlık ocakları ve hastanelerin çalışma saatleri, bayramın ardından öne çıkıyor. 20-21 Haziran günleri Aile Sağlığı Merkezi ve hastaneler açık mı, kapalı mı merakla araştırılıyor. Sağlık ocağı bugün açık mı, kapalı mı? Hastaneler ne zaman açılıyor?

Bugün sağlık ocakları açık mı? 21 haziran Sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu?
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Kurban Bayramı geride kaldı ve sağlık ocakları ve hastanelerin açılış saati sorgulanıyor. Bayram tatili idari izinle beraber 9 gün olmuştu. Bu nedenle ''Sağlık ocakları ve hastaneler kapalı mı, açık mı?'' sorusu yöneltiliyor.

SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILIYOR?

Kurban Bayramı 19 Haziran günü sonlandı ancak tatil süresi 9 gün olarak duyurulmuştu. 20-21 Haziran günleri idari izin söz konusu oldu ve kamu çalışanları bu tarihlerde hizmet vermeyecek. Perşembe ve cuma günleri sağlık ocakları ve hastaneler kapalı olacak.

24 Haziran itibariyle sağlık kuruluşları normal çalışma düzenine geri dönecek.
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