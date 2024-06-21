Bugün sağlık ocakları açık mı? 21 haziran Sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu?

Kurban Bayramı geride kaldı ve sağlık ocakları ve hastanelerin açılış saati sorgulanıyor. Bayram tatili idari izinle beraber 9 gün olmuştu. Bu nedenle ''Sağlık ocakları ve hastaneler kapalı mı, açık mı?'' sorusu yöneltiliyor.

Kurban Bayramı 19 Haziran günü sonlandı ancak tatil süresi 9 gün olarak duyurulmuştu. 20-21 Haziran günleri idari izin söz konusu oldu ve kamu çalışanları bu tarihlerde hizmet vermeyecek. Perşembe ve cuma günleri sağlık ocakları ve hastaneler kapalı olacak.

24 Haziran itibariyle sağlık kuruluşları normal çalışma düzenine geri dönecek.