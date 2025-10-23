Haber Tarihi: 23 Ekim 2025 12:47 - Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 12:47

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 23 Ekim 2025

Bugün (23 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 23 Ekim maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 23 Ekim 2025
Abone Ol
23 Ekim Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 23 Ekim Perşembe günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

23 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 23 Ekim maç takvimi

23 EKIM GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Avrupa Ligi

17:30 Feyenoord - Panathinaikos

19:45 Sporting Braga - Kızılyıldız

19:45 FCSB - Bologna (TRT Tabii Spor 2)

19:45 Genk - Real Betis (TRT Tabii Spor 5)

19:45 Lyon - Basel (TRT Tabii Spor)

19:45 Fenerbahçe - Stuttgart (TRT 1)

19:45 Ahead Eagles - Aston Villa (TRT Tabii Spor 3)

19:45 Salzburg - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 1)

19:45 Brann - Rangers (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Nottingham Forest - Porto (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Young Boys - Ludogorets Razgrad

22:00 Lille - PAOK (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Celta Vigo - Nice (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Freiburg - Utrecht

22:00 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland

22:00 Roma - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Celtic - Sturm Graz

22:00 Malmö FF - Dinamo Zagreb

UEFA Konferans Ligi

19:45 Shakhtar Donetsk - Legia Varşova (TRT Tabii Spor 6)

19:45 Breidablik - KuPS Kuopio

19:45 Hacken - Rayo Vallecano

19:45 Drita - Omonia Nicosia

19:45 Rapid Wien - Fiorentina

19:45 Rijeka - Sparta Prag

19:45 RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok

19:45 KF Shkendija - Shelbourne

19:45 AEK Atina - Aberdeen

22:00 AZ Alkmaar - Slovan Bratislava

22:00 Shamrock Rovers - Celje

22:00 Universitatea Craiova - Noah

22:00 Lincoln Red Imps - Lech Poznan

22:00 Hamrun Spartans - Lausanne Sports

22:00 Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa

22:00 Crystal Palace - AEK Larnaca

22:00 Mainz 05 - Zrinjski Mostar (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Samsunspor - Dynamo Kiev (TRT 1)

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Lyon - Basel maçı ne zaman, saat kaçta? | Lyon - Basel maçı canlı izle şifresiz Gündem Lyon - Basel maçı ne zaman, saat kaçta? | Lyon - Basel maçı canlı izle şifresiz
Genk - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta? | Genk - Real Betis maçı canlı izle şifresiz Gündem Genk - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta? | Genk - Real Betis maçı canlı izle şifresiz
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri! Trendyol Süper Lig Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri!
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi Futbol TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
FCSB - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? | FCSB - Bologna maçı canlı izle şifresiz Gündem FCSB - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? | FCSB - Bologna maçı canlı izle şifresiz
Gasperini'den Zeki Çelik'e övgü: 'Üst düzey bir oyuncu' Roma Gasperini'den Zeki Çelik'e övgü: "Üst düzey bir oyuncu"
Ajax'tan Galatasaray'a övgü: 'Tarihin en iyilerinden' Şampiyonlar Ligi Ajax'tan Galatasaray'a övgü: "Tarihin en iyilerinden"
Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Galatasaray Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması!
Sporting Braga - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta? | Sporting Braga - Kızılyıldız maçı canlı izle şifresiz Gündem Sporting Braga - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta? | Sporting Braga - Kızılyıldız maçı canlı izle şifresiz
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İlkay Gündoğan: "Umarım en kısa sürede dönerim"
2
Galatasaray'da Torreira, ülkesine dönüyor!
3
Fenerbahçe - Stuttgart: Muhtemel 11'ler
4
Madrid'de Türk düellosu: Arda güldü, Kenan üzüldü!
5
Mario Lemina'dan Victor Osimhen açıklaması!
6
Galatasaray'da Barış Alper'e tepki!
7
Kenneth Taylor, Galatasaray maçında yok!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.