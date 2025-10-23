Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 23 Ekim 2025

UEFA Avrupa Ligi

17:30 Feyenoord - Panathinaikos

19:45 Sporting Braga - Kızılyıldız

19:45 FCSB - Bologna (TRT Tabii Spor 2)

19:45 Genk - Real Betis (TRT Tabii Spor 5)

19:45 Lyon - Basel (TRT Tabii Spor)

19:45 Fenerbahçe - Stuttgart (TRT 1)

19:45 Ahead Eagles - Aston Villa (TRT Tabii Spor 3)

19:45 Salzburg - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 1)

19:45 Brann - Rangers (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Nottingham Forest - Porto (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Young Boys - Ludogorets Razgrad

22:00 Lille - PAOK (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Celta Vigo - Nice (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Freiburg - Utrecht

22:00 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland

22:00 Roma - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Celtic - Sturm Graz

22:00 Malmö FF - Dinamo Zagreb

UEFA Konferans Ligi

19:45 Shakhtar Donetsk - Legia Varşova (TRT Tabii Spor 6)

19:45 Breidablik - KuPS Kuopio

19:45 Hacken - Rayo Vallecano

19:45 Drita - Omonia Nicosia

19:45 Rapid Wien - Fiorentina

19:45 Rijeka - Sparta Prag

19:45 RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok

19:45 KF Shkendija - Shelbourne

19:45 AEK Atina - Aberdeen

22:00 AZ Alkmaar - Slovan Bratislava

22:00 Shamrock Rovers - Celje

22:00 Universitatea Craiova - Noah

22:00 Lincoln Red Imps - Lech Poznan

22:00 Hamrun Spartans - Lausanne Sports

22:00 Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa

22:00 Crystal Palace - AEK Larnaca

22:00 Mainz 05 - Zrinjski Mostar (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Samsunspor - Dynamo Kiev (TRT 1)

23 Ekim Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 23 Ekim Perşembe günün maçları listesi...23 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 23 Ekim maç takvimi