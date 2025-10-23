Haber Tarihi: 23 Ekim 2025 12:47 -
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 23 Ekim 2025
Bugün (23 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 23 Ekim maç takvimi
23 Ekim Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 23 Ekim Perşembe günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
23 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 23 Ekim maç takvimi 23 EKIM GÜNÜN MAÇLARI UEFA Avrupa Ligi17:30 Feyenoord - Panathinaikos19:45 Sporting Braga - Kızılyıldız19:45 FCSB - Bologna (TRT Tabii Spor 2)19:45 Genk - Real Betis (TRT Tabii Spor 5)19:45 Lyon - Basel (TRT Tabii Spor)19:45 Fenerbahçe - Stuttgart (TRT 1)19:45 Ahead Eagles - Aston Villa (TRT Tabii Spor 3)19:45 Salzburg - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 1)19:45 Brann - Rangers (TRT Tabii Spor 4)22:00 Nottingham Forest - Porto (TRT Tabii Spor 2)22:00 Young Boys - Ludogorets Razgrad22:00 Lille - PAOK (TRT Tabii Spor 2)22:00 Celta Vigo - Nice (TRT Tabii Spor 3)22:00 Freiburg - Utrecht22:00 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland22:00 Roma - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 1)22:00 Celtic - Sturm Graz22:00 Malmö FF - Dinamo ZagrebUEFA Konferans Ligi19:45 Shakhtar Donetsk - Legia Varşova (TRT Tabii Spor 6)19:45 Breidablik - KuPS Kuopio19:45 Hacken - Rayo Vallecano19:45 Drita - Omonia Nicosia19:45 Rapid Wien - Fiorentina19:45 Rijeka - Sparta Prag19:45 RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok19:45 KF Shkendija - Shelbourne19:45 AEK Atina - Aberdeen22:00 AZ Alkmaar - Slovan Bratislava22:00 Shamrock Rovers - Celje22:00 Universitatea Craiova - Noah22:00 Lincoln Red Imps - Lech Poznan22:00 Hamrun Spartans - Lausanne Sports22:00 Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa22:00 Crystal Palace - AEK Larnaca22:00 Mainz 05 - Zrinjski Mostar (TRT Tabii Spor 4)22:00 Samsunspor - Dynamo Kiev (TRT 1)
