Haber Tarihi: 21 Kasım 2025 09:45 - Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2025 09:45

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 21 Kasım 2025

Bugün (21 Kasım) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 21 Kasım maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 21 Kasım 2025
21 Kasım Cuma bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 21 Kasım Cuma günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

21 Kasım Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 21 Kasım maç takvimi

21 KASIM GÜNÜN MAÇLARI

22 Kasım Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

17.00 ikas Eyüpspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Ozan Ergün

23 Kasım Pazar:

14.30 Göztepe-Kocaelispor: Ali Yılmaz

17.00 Beşiktaş-Samsunspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Yiğit Arslan

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Çağdaş Altay

24 Kasım Pazartesi:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

21 Kasım 2025 maç programı belli oldu. Bugün sahne alacak karşılaşmalar şöyle:

Trendyol 1. Lig

20:00 Manisa FK vs Adana Demirspor

LaLiga

23:00 Valencia vs Levante

Ligue 1

22:45 Nice vs Marsilya

Bundesliga

22:30 Mainz vs Hoffenheim

Suudi Pro Lig

17:50 Al Kholood vs Al Hazem

18:15 Al Ittihad vs Al Riyadh

20:30 Al Ahli vs Al-Qadisiah

Belçika Pro Lig

22:45 Standard Liege vs Zulte Waregem

