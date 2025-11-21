Haber Tarihi: 21 Kasım 2025 09:45 -
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 21 Kasım 2025
Bugün (21 Kasım) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 21 Kasım maç takvimi
21 Kasım Cuma bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 21 Kasım Cuma günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
21 Kasım Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 21 Kasım maç takvimi
21 KASIM GÜNÜN MAÇLARI 22 Kasım Cumartesi:14.30 Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen17.00 ikas Eyüpspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Ozan Ergün23 Kasım Pazar:14.30 Göztepe-Kocaelispor: Ali Yılmaz17.00 Beşiktaş-Samsunspor: Atilla Karaoğlan17.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Yiğit Arslan20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Çağdaş Altay24 Kasım Pazartesi:20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu20.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut MelerBUGÜN KİMİN MAÇI VAR?21 Kasım 2025 maç programı belli oldu. Bugün sahne alacak karşılaşmalar şöyle:Trendyol 1. Lig20:00 Manisa FK vs Adana DemirsporLaLiga23:00 Valencia vs LevanteLigue 122:45 Nice vs MarsilyaBundesliga22:30 Mainz vs HoffenheimSuudi Pro Lig17:50 Al Kholood vs Al Hazem18:15 Al Ittihad vs Al Riyadh20:30 Al Ahli vs Al-QadisiahBelçika Pro Lig22:45 Standard Liege vs Zulte Waregem
