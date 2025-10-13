Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 13 Ekim 2025

Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri

A Grubu

21:45 Kuzey İrlanda-Almanya (EXXEN)

21:45 Slovakya-Lüksemburg (EXXEN)

B Grubu

21:45 Slovenya-İsviçre (EXXEN)

21:45 İsveç Kosova (EXXEN)

D Grubu

21:45 Ukrayna-Azerbaycan (EXXEN)

21:45 İzlanda-Fransa (EXXEN)

J Grubu

21:45 Galler-Belçika (EXXEN ve S Sport Plus)

21:45 Kuzey Makedonya-Kazakistan (EXXEN)

Dünya Kupası 2026 Afrika Elemeleri

B Grubu

16:00 Güney Sudan-Togo

C Grubu

19:00 Lesotho-Zimbabve

D Grubu

19:00 Yeşil Burun Adaları-Estavini

19:00 Kamerun-Angola

19:00 Mauritis-Libya

13 Ekim Pazartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 13 Ekim Pazartesi günün maçları listesi...13 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 13 Ekim maç takvimi