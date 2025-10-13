Haber Tarihi: 13 Ekim 2025 11:16 -
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 13 Ekim 2025
Bugün (13 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 13 Ekim maç takvimi
13 Ekim Pazartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 13 Ekim Pazartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
13 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 13 Ekim maç takvimi 13 EKIM GÜNÜN MAÇLARI Dünya Kupası 2026 Avrupa ElemeleriA Grubu21:45 Kuzey İrlanda-Almanya (EXXEN)21:45 Slovakya-Lüksemburg (EXXEN)B Grubu21:45 Slovenya-İsviçre (EXXEN)21:45 İsveç Kosova (EXXEN)D Grubu21:45 Ukrayna-Azerbaycan (EXXEN)21:45 İzlanda-Fransa (EXXEN)J Grubu21:45 Galler-Belçika (EXXEN ve S Sport Plus)21:45 Kuzey Makedonya-Kazakistan (EXXEN)Dünya Kupası 2026 Afrika ElemeleriB Grubu16:00 Güney Sudan-TogoC Grubu19:00 Lesotho-ZimbabveD Grubu19:00 Yeşil Burun Adaları-Estavini19:00 Kamerun-Angola19:00 Mauritis-Libya
