Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman? 12 Şubat 2024

12 Şubat 2024 Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Son yapılan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyaseti ve emekliye ek zam düzenlemesi ele alınmıştı. Şimdi gözler yapılacak olan yeni Kabine toplantısının gündemine çevrildi. Peki, kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?



2024'ün ilk öğretmen ataması için takvim nasıl işleyecek? Atama, ne zaman gerçekleşecek? Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?



On binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama için gözler Kabine toplantısında...



Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.



Atama takvimi nasıl olacak?



Öğretmenlere kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.



Kabine toplantısında, iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek.

Terörle mücadelede kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar değerlendirilecek.



31 Mart öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler görüşülecek.



Ekonomide yol haritası görüşülecek



Ekonomideki yol haritası da kabine toplantısında masada olacak...

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar ele alınacak.



Dış politikada ana gündem, 'Gazze' olacak.



İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve yaralıların tahliyesi konuları istişare edilecek.



BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?



Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. 14 günde bir gerçekleştirilen Kabine toplantısının 29 Ocak'ta yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun gündemi nedeniyle toplantı yapılmadı.



KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.



Öte yandan Kabine'de öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.



BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI



Diğer yandan öğretmen adaylarının beklediği öğretmen atamaları hakkında Bakan Tekin, şunları söylemişti;



"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."

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