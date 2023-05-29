Haber Tarihi: 29 Mayıs 2023 15:06 - Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 15:06

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu 29 Mayıs 2023

Bankalar açık mı? Bugün 29 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından Pazartesi günü kapalı olacak yerler belli oldu. Seçim günü 28 Mayıs'ta eğlence yerleri, alkollü mekanlar faaliyetlerine ara verecek. Seçimin ertesi günü banka şubelerinde işi olan vatandaşlar, 29 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? sorularına cevap arıyor. İşte, 29 Mayıs bankaların çalışma saati ve günleri...

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu 29 Mayıs 2023
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Bankalar açık mı? Bugün 29 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 29 Mayıs bankalar çalışacak mı, sorusunun yanıt merak edilen konulardan birisi oldu. Bankaların internet bankacılığından yapılamayan birçok işlem şubeler üzerinden gerçekleştiriliyor. Kredi başvurusu, fatura ödeme, para transferi, yatırım işlemleri ve diğer başvuruları için Pazartesi günü bankaya gitmeyi düşünenler açık olup olmadığını merak ediyor. Bankalar normal şartlarda resmi tatillerde çalışmıyor. Kamu kurumları ve özel bankalar hafta içi müşterilerine sabah saat 09.00 kapılarını açıyor. 29 Mayıs bankalar açık mı? İşte, yanıtı...
29 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

29 Mayıs resmi tatil değildir. 28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek seçimin ertesi günü kamu bankaları ve özel bankalar çalışmaya devam edecek. Müşteriler banka şubelerinden para transferi, ödeme ve diğer birçok işlemi gerçekleştirebilecek.

BANKALAR HAFTA SONU KAPALI OLUYOR

Bankalar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri müşterilerine hizmet vermektedir. Bu sebeple bankalar 13-14 Mayıs günlerinde kapalı olacak. İşte, güncel banka çalışma saatleri;

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

VakıfBank Çalışma Saatleri


Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

Halkbank Çalışma Saatleri

Halkbank Çalışma Saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

YSK'nin açıkladığı seçim günü yasakları şunlar:

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (27 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
2023 Türkiye genel seçimleri
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