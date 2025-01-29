Milwaukee Bucks'ın, son takas gününe dek bir anlaşma yapmaya "kararlı" olduğu iddia edildi.



The Stein Line'dan Marc Stein, Bucks'ın gelecekteki takas edilebilir seçimlerinin azlığı ve ikinci apronda yer alışı nedeniyle, oldukça sınırlı takas seçeneklerine sahip olsa da son tarihten önce bir anlaşma yapmaya "çok kararlı" olduğunu belirtti.



Stein, Butler veya herhangi bir oyuncu için bir teklifte sözleşmeleri birleştirmek için Milwaukee'nin önce Pat Connaughton'ın üç yıllık 28.271 milyon dolarlık sözleşmesini feshetmesi gerektiğini belirtti. Connaughton'ın sözleşmesinden kurtulmak, Heat isterse Butler için bir takasla gerçekleştirilebilir.



Ayrıca Bucks'ın takas edebileceği tek seçimin, 2031 birinci tur seçimi olduğu biliniyor.



Milwaukee ekibi sezonda 26-19'luk derecesiyle Doğu Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor.



