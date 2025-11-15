Haber Tarihi: 15 Kasım 2025 13:53 - Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 13:53

Bosna Hersek - Romanya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Bosna Hersek - Romanya maçı canlı izle şifresiz

Exxen Spor'tan canlı izlenebilecek olan Bosna Hersek - Romanya maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Bosna Hersek - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bosna Hersek - Romanya maçı canlı yayın izleme detayları

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Bosna Hersek ve Romanya karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Exxen Spor canlı izle, Exxen Spor şifresiz" araması yapıyor. Bosna Hersek - Romanya maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Bosna Hersek - Romanya maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Bosna Hersek, Romanya ile karşı karşıya gelecek. Bosna Hersek - Romanya maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Bosna Hersek - Romanya maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 22:45'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.


