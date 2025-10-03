Haber Tarihi: 03 Ekim 2025 16:31 - Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 16:31

Borsa Neden Düşüyor, Düştü?

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününe sert bir düşüşle başladı. Endeks, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP'nin olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasına ilişkin kararı sonrasında %1,80 geriledi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bugün yapılması planlanan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması yönünde valilik ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderme kararı, güne başlangıçta pozitif seyreden Borsa İstanbul'da sert satışlara neden oldu. Siyasi belirsizliğin arttığı endişesiyle yatırımcıların satışa yönelmesi sonucu BIST 100 endeksi, günü %1.80'lik bir düşüşle tamamladı.

PİYASALARDA "SİYASİ RİSK" FİYATLAMASI

Analistler, günün ilk yarısında sakin bir seyir izleyen piyasaların, öğleden sonra gelen mahkeme kararı haberiyle yönünü aşağı çevirdiğini belirtti. Kararın, ana muhalefet partisinin en büyük il örgütündeki yönetim belirsizliğini derinleştirmesi ve siyasi tansiyonu artırma potansiyeli taşıması, yatırımcılar nezdinde "siyasi risk" algısını yükseltti. Özellikle bankacılık ve holding endekslerindeki kayıplar dikkat çekerken, işlem hacminde de öğleden sonra belirgin bir artış gözlendi. Piyasa uzmanları, bu düşüşü "siyasi gündemin ekonominin önüne geçerek belirsizlik yaratmasının tipik bir sonucu" olarak yorumladı.

MAHKEME, ESKİ KARARINI HATIRLATTI

Piyasaları sarsan karar, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/254 Esas sayılı dosyası üzerinden alındı. Mahkeme, daha önce verdiği ve CHP İstanbul İl Yönetimi'ni geçici olarak görevden uzaklaştırarak kongre süreçlerini durduran 2 Eylül 2025 tarihli ara kararının halen geçerli ve güncel olduğunu vurguladı.

Valilik ve ilgili seçim kuruluna gönderilen yazıda, "Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

KONGRE SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, mahkemenin aldığı ilk kararla iptal edilmişti. Bu kararın ardından İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmış, yerlerine geçici bir kurul atanmıştı. Ancak Özgür Çelik ve yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle, bugün Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde tek adaylı bir olağanüstü kongre yapılması kararlaştırılmıştı. Sabah saatlerinde kongre için hazırlıklar tamamlanmış ve salon çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştı ki mahkemenin yeni yazısı gündeme düştü.

Bu son gelişme, hem CHP içindeki hukuki ve siyasi süreci hem de bu sürecin piyasalar üzerindeki etkilerini yeniden tartışmaya açtı. Yatırımcılar, siyasi cephedeki gelişmelerin ekonomik istikrar üzerindeki yansımalarını yakından izlemeye devam edecek.
