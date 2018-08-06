Bordo Bereli Askerimiz Amerikan Delta Force askerinin Ciğerini Söktü

Türkün gücünü hafife aldı bedelini ağır ödedi

06 Ağustos 2018 13:30
Bordo Bereli Askerimiz Amerikan Delta Force askerinin Ciğerini Söktü
Türkün gücünü hafife aldı bedelini ağır ödedi



Bordo Bereliler Kimdir?
Halk arasında bilinen adıyla bordo bereliler TSK 'nın hali hazırda en elit birliğidir.Asıl ismi Özel Kuvvetler Komutanlığı olan bordo bereliler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değişik sınıf ve rütbelerdeki subay, astsubay ve uzman erbaşlarından oluşan, iç ve dış tehditlerin bertaraf edilmesine karşı her türlü arazi ve iklim koşullarında görev yapabilecek nitelikte üst düzey eğitime tabi tutularak yetiştirilmiş özel askerlerdir.

Bordo Bereliler gönüllülük esasıyla özel kuvvetlerde görev yapmak üzere başvuran personel arasından çeşitli sınavlara tabi tutularak seçilen profesyonel askerlerden oluşturulur. 1992 yılında Tugay seviyesinde kurulmuş olup doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olarak görev yaparlar.

Delta Force askerleri kimdir?
Delta Force veya Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nca Combat Applications Group (Türkçe: Muharebe Başvuru Grubu) olarak bilinir, elit Special Operations Force (Türkçe: Özel Operasyon Kuvveti) ve Joint Special Operations Command teşkilatını tamamlayan unsurdur.

Birleşmiş Devletler'in iki birincil anti-terörist biriminden biridir, diğeri ABD Navy DEVGRU, aynı zamanda SEAL team Six olarak bilinmektedir. Delta Force, özel en iyi operatörlerden ve özel eğitimlerden geçirilmiş ve dikkatlice seçilmiş ordu askerlerinden oluşmaktadır.

Delta Force'un birincil görevi anti-terörizm, isyan karşıtlığı ve ulusal arabuluculuk operasyonlarıdır, buna rağmen birçok gizli görevleri üstlenen fazlasıyla esnek bir teşkilattır, bu gizli görevler dahilinde rehine kurtarmak, baskın yapmak ve gizli düşman güçlerini ortadan kaldırmak bulunmaktadır. Delta Force, İngiliz Special Air Service (SAS) (Türkçe: Özel Hava Hizmeti)'e benzer şekilde yürüttüğü atfında bulunulmaktadır.

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