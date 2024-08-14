Haber Tarihi: 14 Ağustos 2024 12:11 - Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024 12:11

Bolu Tüneli açık mı, kapalı mı? 14 Ağustos 2024

Bolu Dağı Tünelinde son durum, yola çıkacakların gündeminde. Yoğun olarak kullanılan Bolu Tüneli zaman zaman çeşitli nedenler trafiğe kapatılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünden yeni bir açıklama geldi. Peki, 14 Ağustos Bolu Tüneli açık mı, kapalı mı?

Bolu Tüneli açık mı, kapalı mı? 14 Ağustos 2024
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Seyahate çıkacaklar, trafikte olanların öncelikli konularından biri Bolu Dağı Tünelinin son durumu oldu. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Bolu Tünelinin İstanbul yönünün geçiçi olarak ulaşıma kapatıldığı bildirildi. Bolu Dağı Tüneli ulaşıma ne zaman açılacak?
BOLU DAĞI TÜNELİ AÇIK MI, KAPALI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönü 14 saat süreyle ulaşıma kapatılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi, bakım onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde 21 Kasım 2023 Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak. Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun, İstanbul-Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet vermeye devam edecek." ifadeleri yer aldı.



Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinde Karayolları Genel Müdürlüğünce bakım ve onarım yapılacağı duyuruldu. İstanbul istikametine gidecek olan sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilecek. Yoldaki onarım çalışması 14 saat sürecek.

 
 
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