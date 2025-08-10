Haber Tarihi: 10 Ağustos 2025 16:01 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025 16:01

Bodrum FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? | Bodrum FK - Pendikspor maçı canlı izle şifresiz

Bodrum FK - Pendikspor maçını ücretsiz beIN Sports MAX 2 izle | Bodrum FK - Pendikspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports MAX 2'tan canlı izlenebilecek olan Bodrum FK - Pendikspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Bodrum FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bodrum FK - Pendikspor maçı canlı yayın izleme detayları

Bodrum FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? | Bodrum FK - Pendikspor maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
TFF 1. Lig'de bu hafta Bodrum FK ve Pendikspor karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports MAX 2 canlı izle, beIN Sports MAX 2 şifresiz" araması yapıyor. Bodrum FK - Pendikspor maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

BODRUM FK - PENDIKSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Bodrum FK - Pendikspor maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports MAX 2'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports MAX 2'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

BODRUM FK - PENDIKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

TFF 1. Lig'de bu Bodrum FK, Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Bodrum FK - Pendikspor maçı beIN Sports MAX 2 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

BODRUM FK - PENDIKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrum FK - Pendikspor maçı 10 Ağustos Pazar günü saat 21:30'da oynanacak mücadele, beIN Sports MAX 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de Zinchenko gündemi! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Zinchenko gündemi!
Arda Turan'ın Shakhtar'ı, 3 puanı uzatmalarda kaçırdı! Futbol Arda Turan'ın Shakhtar'ı, 3 puanı uzatmalarda kaçırdı!
Göztepe, Süper Lig'e galibiyetle başladı! Göztepe Göztepe, Süper Lig'e galibiyetle başladı!
Futbol kulüplerinden deprem sonrası geçmiş olsun mesajları Fenerbahçe Futbol kulüplerinden deprem sonrası geçmiş olsun mesajları
Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken hamle! Futbol Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken hamle!
Community Shield draması: Şampiyon Crystal Palace! Liverpool Community Shield draması: Şampiyon Crystal Palace!
Chelsea, Milan'ı 4 golle devirdi! Dünya Futbolu Chelsea, Milan'ı 4 golle devirdi!
11 Ağustos BİM Kataloğu 2025 | BİM Aktüel İndirimli Ürünler Gündem 11 Ağustos BİM Kataloğu 2025 | BİM Aktüel İndirimli Ürünler
Bandırma'da puanlar dağıtıldı! Spor Toto 1. Lig Bandırma'da puanlar dağıtıldı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Romulo, Almanya'ya çok yakın!
2
Lille, Berke Özer'i istiyor!
3
Jonathan Rowe için transfer açıklaması!
4
Cengiz Ünder'den Bologna kararı!
5
Fenerbahçe'de Jankovic gelişmesi!
6
Beşiktaş'ta çılgınlık: Jadon Sancho
7
Fenerbahçe'den orta sahaya maestro: Tielemans!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.