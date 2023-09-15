Biga Güreşleri'nde başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren

Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren oldu.



Biga Belediyesince İrfan Şahin Er Meydanı'nda düzenlenen yağlı güreşlerde, 400 pehlivan kol bağladı.



Türk bayrağı ile er meydanına çıkan pehlivanlar izleyiciler tarafından alkışlandı. Müsabakalar minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta, baş altı ve baş kategorilerinde gerçekleştirildi.



Kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen önce peşrev çeken güreşçiler, ardından rakibinin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele etti.



Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde heyecan dolu bir mücadele yaşanırken rakibi Hamza Köseoğlu'nu yenen Ertuğrul Dağdeviren başpehlivan oldu.



AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Dağdeviren'e altın kemeri takdim etti.



