Haber Tarihi: 06 Şubat 2025 12:38 - Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 12:38

Bianca Censori kimdir?

Kanye West ve eşi Bianca Censori Grammy ödül törenine katıldılar, poz verdiler ve söylendiğine göre oldukça iyi bir izlenim bırakarak ayrıldılar. Peki, Bianca Censori kimdir?

Bianca Censori kimdir?
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Bianca Censori, Avustralya'nın Melbourne şehrinde doğmuş bir mimar ve moda tasarımcısıdır. Melbourne Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi almış ve kariyerine bu alanda başlamıştır. Aynı zamanda "Nylons" adlı bir takı markasının kurucusudur.

Censori, ünlü rapçi ve moda tasarımcısı Kanye West'in moda markası YEEZY'de Mimari Departmanı Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu pozisyonu sırasında markanın yaratıcı süreçlerine önemli katkılarda bulunmuş ve Kanye West'in vizyonunu mimari ve estetik açıdan destekleyen projeler geliştirmiştir.

Kanye West ile olan ilişkisi, medyanın dikkatini çekmiştir. Çiftin 2022 yılında gizlice evlendiği iddia edilmiştir, ancak bu evliliğin resmi olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bianca Censori, Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'dan ayrılmasından kısa bir süre sonra onunla ilişki yaşamaya başlamış ve bu durum kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır.

2025 Grammy Ödülleri'nde Bianca Censori, kırmızı halıda giydiği cesur kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Siyah bir kürk manto ile kırmızı halıya çıkan Censori, daha sonra bu mantoyu çıkararak transparan bir mini elbise ile poz vermiştir. Bu tercih, etkinlikte ve sonrasında geniş çapta tartışmalara neden olmuştur.

Bianca Censori, mimarlık ve moda dünyasındaki çalışmaları ve Kanye West ile olan ilişkisiyle tanınan bir isimdir. Cesur moda tercihleri ve yaratıcı projeleriyle dikkat çekmeye devam etmektedir.
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