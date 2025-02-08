Haber Tarihi: 08 Şubat 2025 20:27 - Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 20:27

Beyaz Show Ne Zaman Başlayacak? - 2025

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve sevilen talk show programlarından biri olan Beyaz Show, 2025 yılında izleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün üstlendiği program, yıllar boyunca milyonları ekran başına toplamış ve unutulmaz anlara imza atmıştı. Peki, Beyaz Show ne zaman başlayacak? ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

Beyaz Show Ne Zaman Başlayacak? - 2025
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1996 yılında yayın hayatına başlayan ve 22 sezon boyunca izleyicilere keyifli anlar yaşatan Beyaz Show, 2018 yılında ekranlara veda etmişti. Ancak, programın hayranları yıllardır yeniden başlamasını umutla bekliyordu. Bu bekleyiş, Beyazıt Öztürk'ün O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında yaptığı açıklamayla sona erdi. Ünlü sunucu, Beyaz Show'un 2025 yılında yeniden ekranlara döneceğini müjdeledi. 

Beyaz Show Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Beyaz Show, yeni sezonda TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Bu gelişme, programın hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Beyaz Show'un Önceki Başarıları

Beyaz Show, yayınlandığı dönem boyunca:

Ünlü konukları,

Eğlenceli skeçleri,

Canlı performansları,

İzleyiciyle interaktif bölümleri

ile izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Beyazıt Öztürk'ün kendine has sunum tarzı ve enerjisi, programın başarısında büyük rol oynadı. Program, hem stüdyodaki izleyicilere hem de ekran başındakilere unutulmaz anlar yaşattı.

Sonuç

Beyaz Show, 2025 yılında TV8 ekranlarında izleyicileriyle yeniden buluşacak. Kesin yayın tarihi henüz açıklanmasa da, programın hayranları şimdiden büyük bir heyecanla bu dönüşü bekliyor. Güncel bilgiler ve gelişmeler için resmi duyuruları takip etmekte fayda var.

Unutulmaz anlara ve keyifli sohbetlere sahne olan Beyaz Show, yeni sezonda da izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
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