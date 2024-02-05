Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy tarih yazıyor

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki santrforu Semih Kılıçsoy, İlhan Mansız'dan (Eylül 2003) sonra Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig maçında Trabzonspor'a iki gol birden kaydeden ilk Türk oyuncu oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy tarih yazıyor
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05 Şubat 2024 12:29
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Trabzonspor'a attığı gollerle toplamda 7 kez ağları sarsarken takımının da ligde en skorer oyuncusu unvanına erişti. Siyah-Beyazlı takım, 18 yaşındaki yeteneğinin fileleri sarstığı 6 maçta 5 galibiyet elde etti ve sadece 1 yenilgi aldı.

Genç forvet, oynadığı son 8 maçta 13 golün de yüzde 54'ünü kaydetti. Ayrıca, Tyler Boyd'dan (Eylül 2020) bu yana siyah-beyazlı formayla Trabzonspor'a ceza sahası dışından gol atan ilk isim; İlhan Mansız'dan (Eylül 2003) sonra da Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig maçında Trabzonspor'a iki gol birden kaydeden ilk Türk oyuncu oldu.

BATAKLIKTA AÇAN ÇİÇEK!

Semih Kılıçsoy, sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Genç yeteneğe, sadece Beşiktaşlılar değil, Fenerbahçeli ve Galatasaraylı futbolseverler de övgü yağdırdı.

İşte Semih'le ilgili yorumların bazıları:

"Zeki, çevik, ahlaklı, yetenekli, güçlü ve Beşiktaşlı. Beşiktaş'ın öz evladı Semih Kılıçsoy.", "Semih'in mesajı: Bu ülkenin en iyi Türk golcüsü benim.", "Bataklıkta açan çiçek gibi.", "Rabbim sakatlıklardan korusun." "Agüero futbolu erken bırakmak zorunda kaldı diye üzülürken birkaç sene sonra bize Semih'i gönderdiler." 

 
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