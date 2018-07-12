Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı CANLI İZLE hangi kanalda? Beşiktaş maçını veren kanallar

Hazırlık maçında oynanacak Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı naklen yayınlanacak.
canlı yayınlanmayacak.
Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı 12 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren başlayacak.
İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Harry Kane
, Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi.
İşte Harry Kane'in açıklamaları;
"Çok çalıştık. Taraftarlar yanımızdaydı. Yüzde 50-50 bir maçtı. Bu sonuç bizi çok üzdü. Bir süre daha da üzecek. Fakat, harika bir turnuva yaptık. Başımız dik. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık." KÜÇÜK FARKLAR BELİRLEDİ
"1-0 öne geçtik. Koruyamadık. Topa yeterince baskı yapamadık. Bu tür maçlarda küçük farklar oyunu belirliyor. Onlar gol atan kadar gayet iyi oynuyorduk. 1-1'den sonra da oyuna ortaktık. İyi oynadık. Küçük farklılıklar buna sebep oldu." GURUR DUYUYORUM
"Buraya kadar gelmek de önemliydi. Yarı final önemli bir başarı. Yine de çok üzgünüz. Bundan ötesine de gitmek isterdik. Sağlam bir temel attık. Birkaç senede bunu başardık. Daha fazlasını yapacağız ileride. Hayat devam edecek. Bugün kazanmak isterdik, taraftarlarımızı mutlu etmek isterdik. Gurur duyuyorum bu takımla"
Transferde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı geçen Bernard, istekleriyle Benfica'yı şaşırttı.
Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Brezilyalı futbolcunun, Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ile masaya oturduğu ve 2.2 milyon Euro net maaş ve 7 milyon Euro imza parası
önerdiği yazıldı. Record'da çıkan haberde; Bernard'ın bu teklifi kabul etmediği ve daha yüksek talepleri olduğu ifade edildi. Bernard'ın Benfica'dan net 3 milyon Euro maaş ve 10 milyon Euro imza parası talep ettiği v
e bu rakamların altına inmeyeceğini Luis Filipe Vieira'ya ilettiği yazıldı. Benfica'nın da bu gelişmeler üzerine transferden vazgeçtiği kaydedildi.
Bernard'ın menajerinin Fenerbahçe, Beşiktaş, Benfica dışında İngiltere, İtalya ve Çin'den kulüplerle de görüştüğü kaydedildi.