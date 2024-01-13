Beşiktaş Karagümrük maçı canlı izle şifresiz (beİN Sports izle HD)
Haber Tarihi: 13 Ocak 2024 18:36 -
Güncelleme Tarihi:
13 Ocak 2024 18:36
Beşiktaş Karagümrük maçı canlı izle şifresiz (beİN Sports izle HD)
Beşiktaş Karagümrük maçı şifresiz bein sports izle | Beşiktaş Karagümrük maçı kaçak olarak Netspor, İnat TV Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 20. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Karagümrük maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Karagümrük maçı canlı izleme detaylarıle şifresiz (beİN Sports izle HD)
Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Beşiktaş'ta gözler genç forvet Semih Kılıçsoy'da olacak.... Atakaş Hatayspor ve Corendon Alanyaspor maçlarında 1'er gol atan Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç forveti Semih Kılıçsoy, hafta içinde Çaykur Rizespor deplasmanında da yıldızlaşmıştı. Genç oyuncu, 4-0 biten mücadelede 2 kez fileleri sarsarken; Cenk Tosun'a asist yapma başarısı göstermişti. Karagümrük mücadelesi öncesindeki takım çalışmalarında ortaya koyduğu hırslı görüntüyle dikkat çeken Semih, tenik direktör Fernando Santos'un da beğenisini kazandı. Genç yıldız, bugün de atacağı gollerle Kartal'a zaferi getiren isim olmaya çalışacak. 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş ile çıktığı 14 resmi maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
Beşiktaş, kötü gidişatı değiştirmek istiyor
Beşiktaş, yeni hocası Fernando Santos ile ilk maçına çıkıyor. Kartal, Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi. Siyah Beyazlılar, sahasında çıktığı söz konusu 3 karşılaşmada Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Beşiktaş, bu maçlarında hepsine sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sezon iç sahada 9 maça çıkan Beşiktaş, 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, aldığı 3 mağlubiyeti son haftalarda yaşadı. Kara Kartal, yeni hocasıyla bugün kazanıp kötü gidişatı değiştirmek istiyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi olarak Mert Güzenge görev yapacak. VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev alacak.
BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen siyah-beyazlı ekip 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayarak 4. basamakta yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.
Fatih Karagümrük XI: Emre, Biraschi, Salih Dursun, Dresevic, Levent, Rohden, Paoletti, Eysseric, Güven Yalçın, Can Keleş, Lasagna.
FERNANDO SANTOS'UN İLK MAÇI
Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat tarafından göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos, ilk kez siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak. Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş taraftarlarının karşısında yeni görevine başlayacak Santos, siyah-beyazlı takımda bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'den sonra kulübede görev alan 5. teknik adam olacak. Santos'un yanı sıra siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson da görev verilmesi halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla sahada yer alacak.
İÇ SAHADA GALİBİYETİ UNUTTU
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı. Bu sezon şampiyonluk yarışında en ciddi darbeleri iç sahada alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından 3-1'lik skorlarla yenik ayrılarak taraftarlarını üzdü
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Siyah-beyazlı ekipte sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak. Kadro dışı bırakılan oyunculardan Valentin Rosier'in durumu ise henüz netlik kazanmadı. Sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş'ın 4-0 kazandığı Çaykur Rizespor deplasmanında görev yapamayan Salih Uçan, cezasını tamamladı. Tecrübeli oyuncu, Santos'un forma vermesi halinde karşılaşmada görev yapacak.
KARAGÜMRÜK'TE EKSİKLER
Fatih Karagümrük'te ise Afrika Kupası'nda bulunan Sofiane Feghouli ve Ryan Mendes'in yanı sıra Federico Ceccherini ve Stefano Sturaro'nun kadroda olması beklenmiyor.
Fernando Santos: "Yeni bir sayfa açmalıyız!"
Trendyol Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremese de son maçını kazanarak ayağa kalmak için ilk adımı atan Beşiktaş'ta yeni Teknik Direktör Fernando Santos siyah-beyazlı takımın başında ilk mücadelesine taraftar önünde çıkacak. Taraftarların tecrübeli çalıştırıcının ilk maçında Portekizli çalıştırıcıyı yalnız bırakmayacağı ve tribünleri doldurarak hem takıma hem de ona büyük destek vereceği öğrenildi. Beşiktaş ile idmanına çarşamba günü çıkan, o günden itibaren hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Santos dün idman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı. İlk hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası olduğunu ancak Trendyol Süper Lig'de de yakaladıkları çıkışı sürdürmeleri gerektiğini belirten siyah-beyazlı takımın teknik patronunun, "Kupa bizim için ilk hedef ama lig maçlarına da tam konsantrasyon ile çıkmamız şart. En kötü olasılıkla sezonu üçüncü bitirmeliyiz. Bunun için de Fatih Karagümrük'ü yenmeliyiz. Çaykur Rize maçında aldığımız galibiyet böylece daha anlamlı hale gelecektir. Rize karşısındaki performansınız çok iyiydi. Aynı anlayış ile sahaya çıkarsak kazanan taraf biz oluruz. Eski dönemi unutup yeni bir sayfa açmalıyız" dediği öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktör Fernando Santos ile teknik ekibi, bugün oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi dün Tüpraş Stadı'nda saha zeminiyle kapalı alanlarında incelemelerde bulundu. Portekizli çalıştırıcı, stat sorumlusu personelden saha zemini ve stadın genel durumu hakkında bilgiler aldı. Öte yandan siyah-beyazlılar, bugünkü maçın hazırlıklarını tamamladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda, pas ile şut çalışmasının ardından taktik çalışmalar yapıldı.
Beşiktaş'ta Fernando Santos etkisi!
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Fernando Santos, kısa sürede Beşiktaş'ın üzerindeki ölü toprağını atmayı başardı Siyah-beyazlılar, salı akşamı Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederken Fernando Santos'un tribünde oturmasının, takımı ayağa kaldırmaya yettiği şeklindeki yorumları da beraberinde getirmişti. Çarşamba günü işbaşı yapan tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına beklentilerini açıkladı. İletişime açık olduğunu, sorun ya da sıkıntı yaşayanın, odasına gelerek bizzat kendisiyle görüşebileceğini dile getirdi. Portekizli hoca, futbolcuların yanı sıra tesislerdeki tüm birimlerle toplantılar gerçekleştirdi. Birlikte nasıl çalışmaları gerektiğini, işlerin nasıl yürüyeceğini personele anlattı. Fernando Santos'un pozitif ve kararlı tavrı, oyuncularına kısa sürede öz güven olarak yansıdı. Özellikle, "Ben duyduklarıma göre değil, gördüklerime göre hareket ederim" sözleri oyuncuları olumlu bir şekilde etkiledi. Takımın üzerindeki ölü toprağı kalkarken, futbolcuların yeni teknik direktörlerinin gözüne girebilmek için idmanlarda canla-başla çalıştıkları öğrenildi.