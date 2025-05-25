Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaş ile Rizespor arasındaki mücadelenin ilk devresi 0-0 sona erdi.
Rizespor, 61. dakikada Samet Akaydin ile 1-0 öne geçti. Samet, Rizespor forması altında ilk golünü attı. Beşiktaş'ta bu gole cevabı 64. dakikada Joao Mario verdi. Rizespor, Ali Sowe'un 90+1. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'ta 40. dakikada sarı kart gören Ciro Immobile, cezalı duruma düştü. İtalyan golcü, ligin son haftasında Bodrum deplasmanında forma giyemeyecek.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, 59 puanda kaldı. Rizespor, 46 puana yükseldi.
Ligin gelecek ve son haftasında Beşiktaş, Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor, sahasında Hatayspor'u konuk edecek.
SOLSKJAER'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Corendon Alanyaspor maçı kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı takımda iç sahada oynanan sezonun son maçında önceki hafta forma giyen Joao Mario ve Mustafa Hekimoğlu yedek soyunurken Milot Rashica kadroya alınmadı.
Norveçli teknik adam, Joao Mario'nun yerine Gedson Fernandes'e forma verirken Mustafa Hekimoğlu'nun yerine ise Keny Arroyo'yu oynattı.
Milot Rashica'yı kadroya almayan Solskjaer, Ernest Muçi'yi Çaykur Rizespor'a karşı görevlendirdi.
ARROYO İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, ligde ilk kez 11'de şans buldu.
Lig ve kupada toplam 10 maçta sahaya çıkan 19 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, Antalyaspor ile oynanan kupa maçında ilk kez 11'de forma giymiş, lig müsabakalarına ise sonradan dahil olmuştu.
Siyah-beyazlı genç futbolcu, ikas Eyüpspor, Bellona Kayserispor, Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor ve Alanyaspor maçlarında oyuna sonra girdi.
TARAFTAR MORAL VERDİ
Siyah-beyazlı takımın bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynayacağı son maç öncesinde siyah-beyazlı futbolseverler, Beşiktaşlı futbolculara destek oldu.
Ümraniye'den taraftarların tezahüratlarıyla ayrılan Beşiktaşlı oyuncuları taşıyan otobüs, Çaykur Rizespor maçı öncesinde rotasını değiştirerek Beşiktaş merkezinde taraftarla buluştu.
Siyah-beyazlı kafileyi Deniz Müzesi civarında meşaleler ve tezahüratlarla karşılayan taraftarlar, stada kadar takıma eşlik etti.
BEŞİKTAŞ'A CENTİLMENLİK ÖDÜLÜ
Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, Çaykur Rizespor maçı öncesinde takımının centilmenlik ödülünü aldı.
Atakaş Hatayspor maçı sonrası küme düşen rakipleriyle birlikte tribünleri selamlayarak Hataysporlu oyuncuları onurlandıran siyah-beyazlı ekip ile Fenerbahçe derbisi sonrasında da sevinçlerini abartılı yaşamamaları konusunda takım arkadaşlarını uyaran Necip Uysal, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görüldü.
Kaptan Necip Uysal'a ödülleri TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Sedefhan Oğuz verdi.
RASHICA KADROYA ALINMADI
Milot Rashica ağrıları nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamadı.
Kasığında problem yaşayan tecrübeli futbolcunun bu maçta forma giyemeyeceği, gelecek hafta Bodrum FK maçında da oynayıp oynamayacağının belli olmadığı öğrenildi.
ŞAMPİYON GENÇLER KUPAYLA TUR ATTI
2024-25 Basketbol Gençler Ligi'ni şampiyon tamamlayan Beşiktaşlı genç basketbolcular ile 16 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde sezonu şampiyon bitiren genç futbolcular müsabaka öncesinde tribünleri selamladı.
Şampiyonluk sevincini kupayla birlikte tribünleri turlayarak kutlayan siyah-beyazlı genç sporcular, taraftardan alkış aldı.
Yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven basketbol takımına, Murat Kılıç ise futbol takımına başarı plaketi verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
25. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası önünden şutunda savunmadan seken topa Masuaku sol çaprazdan gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak uzak direkten auta gitti.
28. dakikada Zeqiri'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert, topu kontrol etti.
41. dakikada Beşiktaş, net pozisyondan yararlanamadı. Masuaku'nun rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girmesinin ardından savunmanın müdahalesi sonrası topu önünde bulan Rafa Silva, sağ tarafında müsait pozisyondaki Arroyo'ya meşin yuvarlağı çıkardı. Genç oyuncunun sol ayağıyla gelişine vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı.
Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Ghezzal'ın soldan içeri gönderdiği topa Varesenovic penaltı noktasının önünde kafayla vurdu, zayıf giden topu Mert son anda direk dibinden çıkardı.
52. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Grbic, topu kornere çeldi.
56. dakikada ceza sahası girişinde topla buluşan Joao Mario'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
57. dakikada Hojer'in ceza sahası sol çaprazından şutunda top Mert'in müdahalesiyle direğin yanından kornere çıktı.
61. dakikada Çaykur Rizespor'un golü geldi. Sol taraftan Hojer'in kullandığı köşe vuruşunda Samet Akaydın'ın kafayla kaleye gönderdiği top, direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.
64. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Masuaku'nun soldan taşıyıp içeri çevirdiği topla ceza sahasında buluşan Joao Mario'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Masuaku'nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.
90+1. dakikada Çaykur Rizespor'un golü geldi. Emirhan Topçu'dan sıyrılarak sağdan çizgiye inen Taha Şahin'in içeri çevirdiği topu arka direkte kontrol eden Sowe, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Emrah Ünal
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 90+1 Emirhan Topçu), Paulista, Uduokhai (Dk. 90+1 Emirhan Topçu), Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Arroyo (Dk. 53 Joao Mario), Rafa Silva, Muçi (Dk. 81 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk. 53 Mustafa Hekimoğlu)
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Mithat Pala (Dk. 87 Alikulov), Olawoyin, Ghezzal (Dk. 78 Buljubasic), Varesanovic (Dk. 68 Akintola), Zeqiri (Dk. 68 Berkay Özcan), Sowe
Goller: Dk. 61 Samet Akaydın, Dk. 90+1 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 64 Joao Mario (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 23 Varesanovic, Dk. 31 Mocsi, Dk. 37 Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Dk. 40 Immobile, Dk. 90 Svensson (Beşiktaş)
Beşiktaş ile Rizespor arasındaki mücadelenin ilk devresi 0-0 sona erdi.
Rizespor, 61. dakikada Samet Akaydin ile 1-0 öne geçti. Samet, Rizespor forması altında ilk golünü attı. Beşiktaş'ta bu gole cevabı 64. dakikada Joao Mario verdi. Rizespor, Ali Sowe'un 90+1. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'ta 40. dakikada sarı kart gören Ciro Immobile, cezalı duruma düştü. İtalyan golcü, ligin son haftasında Bodrum deplasmanında forma giyemeyecek.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, 59 puanda kaldı. Rizespor, 46 puana yükseldi.
Ligin gelecek ve son haftasında Beşiktaş, Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor, sahasında Hatayspor'u konuk edecek.
SOLSKJAER'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Corendon Alanyaspor maçı kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı takımda iç sahada oynanan sezonun son maçında önceki hafta forma giyen Joao Mario ve Mustafa Hekimoğlu yedek soyunurken Milot Rashica kadroya alınmadı.
Norveçli teknik adam, Joao Mario'nun yerine Gedson Fernandes'e forma verirken Mustafa Hekimoğlu'nun yerine ise Keny Arroyo'yu oynattı.
Milot Rashica'yı kadroya almayan Solskjaer, Ernest Muçi'yi Çaykur Rizespor'a karşı görevlendirdi.
ARROYO İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, ligde ilk kez 11'de şans buldu.
Lig ve kupada toplam 10 maçta sahaya çıkan 19 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, Antalyaspor ile oynanan kupa maçında ilk kez 11'de forma giymiş, lig müsabakalarına ise sonradan dahil olmuştu.
Siyah-beyazlı genç futbolcu, ikas Eyüpspor, Bellona Kayserispor, Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor ve Alanyaspor maçlarında oyuna sonra girdi.
TARAFTAR MORAL VERDİ
Siyah-beyazlı takımın bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynayacağı son maç öncesinde siyah-beyazlı futbolseverler, Beşiktaşlı futbolculara destek oldu.
Ümraniye'den taraftarların tezahüratlarıyla ayrılan Beşiktaşlı oyuncuları taşıyan otobüs, Çaykur Rizespor maçı öncesinde rotasını değiştirerek Beşiktaş merkezinde taraftarla buluştu.
Siyah-beyazlı kafileyi Deniz Müzesi civarında meşaleler ve tezahüratlarla karşılayan taraftarlar, stada kadar takıma eşlik etti.
BEŞİKTAŞ'A CENTİLMENLİK ÖDÜLÜ
Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, Çaykur Rizespor maçı öncesinde takımının centilmenlik ödülünü aldı.
Atakaş Hatayspor maçı sonrası küme düşen rakipleriyle birlikte tribünleri selamlayarak Hataysporlu oyuncuları onurlandıran siyah-beyazlı ekip ile Fenerbahçe derbisi sonrasında da sevinçlerini abartılı yaşamamaları konusunda takım arkadaşlarını uyaran Necip Uysal, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görüldü.
Kaptan Necip Uysal'a ödülleri TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Sedefhan Oğuz verdi.
RASHICA KADROYA ALINMADI
Milot Rashica ağrıları nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamadı.
Kasığında problem yaşayan tecrübeli futbolcunun bu maçta forma giyemeyeceği, gelecek hafta Bodrum FK maçında da oynayıp oynamayacağının belli olmadığı öğrenildi.
ŞAMPİYON GENÇLER KUPAYLA TUR ATTI
2024-25 Basketbol Gençler Ligi'ni şampiyon tamamlayan Beşiktaşlı genç basketbolcular ile 16 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde sezonu şampiyon bitiren genç futbolcular müsabaka öncesinde tribünleri selamladı.
Şampiyonluk sevincini kupayla birlikte tribünleri turlayarak kutlayan siyah-beyazlı genç sporcular, taraftardan alkış aldı.
Yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven basketbol takımına, Murat Kılıç ise futbol takımına başarı plaketi verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
25. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası önünden şutunda savunmadan seken topa Masuaku sol çaprazdan gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak uzak direkten auta gitti.
28. dakikada Zeqiri'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert, topu kontrol etti.
41. dakikada Beşiktaş, net pozisyondan yararlanamadı. Masuaku'nun rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girmesinin ardından savunmanın müdahalesi sonrası topu önünde bulan Rafa Silva, sağ tarafında müsait pozisyondaki Arroyo'ya meşin yuvarlağı çıkardı. Genç oyuncunun sol ayağıyla gelişine vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı.
Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Ghezzal'ın soldan içeri gönderdiği topa Varesenovic penaltı noktasının önünde kafayla vurdu, zayıf giden topu Mert son anda direk dibinden çıkardı.
52. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Grbic, topu kornere çeldi.
56. dakikada ceza sahası girişinde topla buluşan Joao Mario'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
57. dakikada Hojer'in ceza sahası sol çaprazından şutunda top Mert'in müdahalesiyle direğin yanından kornere çıktı.
61. dakikada Çaykur Rizespor'un golü geldi. Sol taraftan Hojer'in kullandığı köşe vuruşunda Samet Akaydın'ın kafayla kaleye gönderdiği top, direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.
64. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Masuaku'nun soldan taşıyıp içeri çevirdiği topla ceza sahasında buluşan Joao Mario'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Masuaku'nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.
90+1. dakikada Çaykur Rizespor'un golü geldi. Emirhan Topçu'dan sıyrılarak sağdan çizgiye inen Taha Şahin'in içeri çevirdiği topu arka direkte kontrol eden Sowe, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Emrah Ünal
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 90+1 Emirhan Topçu), Paulista, Uduokhai (Dk. 90+1 Emirhan Topçu), Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Arroyo (Dk. 53 Joao Mario), Rafa Silva, Muçi (Dk. 81 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk. 53 Mustafa Hekimoğlu)
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Mithat Pala (Dk. 87 Alikulov), Olawoyin, Ghezzal (Dk. 78 Buljubasic), Varesanovic (Dk. 68 Akintola), Zeqiri (Dk. 68 Berkay Özcan), Sowe
Goller: Dk. 61 Samet Akaydın, Dk. 90+1 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 64 Joao Mario (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 23 Varesanovic, Dk. 31 Mocsi, Dk. 37 Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Dk. 40 Immobile, Dk. 90 Svensson (Beşiktaş)
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