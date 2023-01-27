Beşiktaş Alanyaspor maçı CANLI İZLE! Şifresiz Beşiktaş Alanyaspor maçı Bein Sport'ta

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de son 4 maçı kazanan Beşiktaş, Alanyaspor'a üstünlük kurarak çıkışını sürdürmek istiyor. Geride kalan kısımda oynadığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sından mağlup olan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek. Uğurlu'nun yardımcılığını Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken yaparken, dördüncü hakem Ali Şansalan olacak.: Mert, Tayfur, Welinton, Talha, Masuaku, Salih, Gedson, Dele, Alli, Muleka, Cenk, Aboubakar: Runarsson, Furkan, Fatih, Fer, Umut, Lusamba, Ferhat, Yusuf, Efecan, Efkan, KokaAkdeniz ekibinde Beşiktaş maçı öncesindetek eksik var. Jure Balkovec, kart cezası sebebiyle Siyah-Beyazlılar karşısında takımını yalnız bırakacak. Öteyandan Famara Diedhiou'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.Siyah-Beyazlılar, kulüp tarihinde Alanyaspor kulübünü tam 6 kez evinde ağırladı. Kara Kartal, bu süreiçerisinde oynadığı tüm maçları da kazandı.Son 4 maçını kazanan Kara Kartal, yeniden şampiyonluk için ümitlendi. Seri galibiyetler de taraftarın motivasyonunu iyice artırdı. Bu doğrultuda, bugün evinde Alanyaspor ilekozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ta taraftar da takımını yalnız bırakmayacak. Vodafone Park'ta satışa çıkarılan tüm biletler tükendi. Zorlu karşılaşmada tribünler tıklım tıklım dolacak.