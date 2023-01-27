Haber Tarihi: 27 Ocak 2023 20:43 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 20:43

Beşiktaş Alanyaspor maçı CANLI İZLE! Şifresiz Beşiktaş Alanyaspor maçı Bein Sport'ta

Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izle! Şifresiz Beşiktaş Alanyaspor maçı Bein Sport'ta | Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş 5'te 5 peşinde. Alanyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Alanyaspor maçı CANLI İZLE! Şifresiz Beşiktaş Alanyaspor maçı Bein Sport'ta
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de son 4 maçı kazanan Beşiktaş, Alanyaspor'a üstünlük kurarak çıkışını sürdürmek istiyor. Geride kalan kısımda oynadığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sından mağlup olan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek. Uğurlu'nun yardımcılığını Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken yaparken, dördüncü hakem Ali Şansalan olacak. 

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM




Vincent Aboubakar, rakip yarı alanda harika bir çalımla rakibini ekarte etti. Yanındaki Muleka'ya bıraktı. Onun tek pası Gedson'a gitmedi.
25'   Umut Güneş'in savunma arkasına gönderdiği topa son anda Welinton dokundu ve tehlikeyi önledi.
24'   Candeias'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Ahmed Hassan Koka vurdu. Kaleci Mert gole izin vermedi.
23'   Alanyaspor telaşlı bir görüntü sergiliyor. Çıkarken kaptırdığı toplarla kalesinde ciddi tehlikeler veriyor.
22'   Beşiktaş'ın mücadelede 2'si isabetli 8 şutu bulunuyor.
21'   Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, iki oyuncudan sıyrılıp kaleye vurmak isterken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.
20' GOL Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 öne geçti.
18'   PENALTI! Furkan'ın kısa düşen pasında Cenk Tosun araya girdi. Golcü oyuncu rakibinden sıyrılıp topu ağlara göndermek isterken yerde kaldı, penaltı.
17'   Arthur Masuaku'nun ceza sahasına gönderdiği topa Dele Alli yükseldi ama istediği vuruşu yapamadı, aut.
16'   Tayfur'un ceza sahasına gönderdiği iyi topa Cenk Tosun gelişine vurmak istedi ama top Beşiktaş kalesine doğru yöneldi.
15'   Vodafone Park'ta Beşiktaş taraftarının yoğun desteği sürüyor.
14'   Çıkarken kaptırılan topta Efecan savunma arkasına çok iyi kaçtı. Tecribeli ismin karşı karşıya yaptığı vuruşu kaleci Mert çıkardı.
13'   Beşiktaş şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
12'   Masuaku'nun soldan ceza sahasına yaptığı ortaya kale önünde Cenk Tosun kafayı vurdu, aut.
11'   Fatih, savunma arkasına koşu yapan Efecan'ı düşündü ama bu top hızlı.
10'   Mücadelenin ilk 10 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.
9'   Arthur Masuaku'nun soldan ceza sahasına gönderdiği topu savunmada Leroy Fer uzaklaştırdı.
8'   Dele Alli'nin pasında sol çaprazda topu alan Cenk Tosun'un yerden sert vuruşu uzak direğin dibinden auta gitti.
7'   Cenk Tosun'un ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı.
6'   Sağ köşe gönderi yakınlarında kazanılan serbest vuruşu Dele Alli ortaladı, Muleka'nın vuruşu üstten dışarı gitti.
5'   Beşiktaş'ta Rosier'in yokluğunda bugün Tayfur Bingöl sağ bekte görev yapıyor.
4'   Beşiktaş maça çok baskılı başladı. Bu bölümde Alanyaspor tamamen kapanmış durumda.
3'   NET FIRSAT! Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, kaleci Runar Alex Runarsson'dan sıyrılıp topu boş kaleye gönderdi. Savunma topu çizgi üzerinden çıkardı.
2'   Beşiktaş kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
1'   İlk düdük geldi ve maç başladı.
M.Ö.   Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
M.Ö.   Beşiktaş'ta Alanyaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
M.Ö.   Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle oynadığı 6 mücadeleyi de kazanmayı başardı.
M.Ö.   Söz konusu maçlarda Beşiktaş 28 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 GOL kaydetti.
M.Ö.   Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile 14. kez mücadele edecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.
M.Ö.   Alanyaspor'da Balkovec cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.
M.Ö.   Beşiktaş'ta sarı kart cezalıları Nathan Redmond ve Romain Saiss, kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile birlikte sakat olan Rachid Ghezzal ile Josef de Souza kamp kadrosuna dahil edilmedi.
M.Ö.   Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi.
M.Ö.   Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazanan Beşiktaş, taraftarı önünde Alanyaspor'a üstünlük kurarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor.
M.Ö.   Vodafone Park'ta oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.
M.Ö.   Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
 




BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI MUHTEME 11'LER
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Talha, Masuaku, Salih, Gedson, Dele, Alli, Muleka, Cenk, Aboubakar

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Fer, Umut, Lusamba, Ferhat, Yusuf, Efecan, Efkan, Koka

Balkovec cezalı!


Akdeniz ekibinde Beşiktaş maçı öncesindetek eksik var. Jure Balkovec, kart cezası sebebiyle Siyah-Beyazlılar karşısında takımını yalnız bırakacak. Öteyandan Famara Diedhiou'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Evinde hiç yenilmedi

Siyah-Beyazlılar, kulüp tarihinde Alanyaspor kulübünü tam 6 kez evinde ağırladı. Kara Kartal, bu süreiçerisinde oynadığı tüm maçları da kazandı.

Vodafone Park kapalı gişe

Son 4 maçını kazanan Kara Kartal, yeniden şampiyonluk için ümitlendi. Seri galibiyetler de taraftarın motivasyonunu iyice artırdı. Bu doğrultuda, bugün evinde Alanyaspor ilekozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ta taraftar da takımını yalnız bırakmayacak. Vodafone Park'ta satışa çıkarılan tüm biletler tükendi. Zorlu karşılaşmada tribünler tıklım tıklım dolacak.

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