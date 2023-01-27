Beşiktaş Alanyaspor maçı CANLI İZLE! Şifresiz Beşiktaş Alanyaspor maçı Bein Sport'ta

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Vincent Aboubakar, rakip yarı alanda harika bir çalımla rakibini ekarte etti. Yanındaki Muleka'ya bıraktı. Onun tek pası Gedson'a gitmedi.
|25'
|Umut Güneş'in savunma arkasına gönderdiği topa son anda Welinton dokundu ve tehlikeyi önledi.
|24'
|Candeias'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Ahmed Hassan Koka vurdu. Kaleci Mert gole izin vermedi.
|23'
|Alanyaspor telaşlı bir görüntü sergiliyor. Çıkarken kaptırdığı toplarla kalesinde ciddi tehlikeler veriyor.
|22'
|Beşiktaş'ın mücadelede 2'si isabetli 8 şutu bulunuyor.
|21'
|Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, iki oyuncudan sıyrılıp kaleye vurmak isterken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.
|20'
|GOL Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 öne geçti.
|18'
|PENALTI! Furkan'ın kısa düşen pasında Cenk Tosun araya girdi. Golcü oyuncu rakibinden sıyrılıp topu ağlara göndermek isterken yerde kaldı, penaltı.
|17'
|Arthur Masuaku'nun ceza sahasına gönderdiği topa Dele Alli yükseldi ama istediği vuruşu yapamadı, aut.
|16'
|Tayfur'un ceza sahasına gönderdiği iyi topa Cenk Tosun gelişine vurmak istedi ama top Beşiktaş kalesine doğru yöneldi.
|15'
|Vodafone Park'ta Beşiktaş taraftarının yoğun desteği sürüyor.
|14'
|Çıkarken kaptırılan topta Efecan savunma arkasına çok iyi kaçtı. Tecribeli ismin karşı karşıya yaptığı vuruşu kaleci Mert çıkardı.
|13'
|Beşiktaş şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
|12'
|Masuaku'nun soldan ceza sahasına yaptığı ortaya kale önünde Cenk Tosun kafayı vurdu, aut.
|11'
|Fatih, savunma arkasına koşu yapan Efecan'ı düşündü ama bu top hızlı.
|10'
|Mücadelenin ilk 10 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.
|9'
|Arthur Masuaku'nun soldan ceza sahasına gönderdiği topu savunmada Leroy Fer uzaklaştırdı.
|8'
|Dele Alli'nin pasında sol çaprazda topu alan Cenk Tosun'un yerden sert vuruşu uzak direğin dibinden auta gitti.
|7'
|Cenk Tosun'un ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı.
|6'
|Sağ köşe gönderi yakınlarında kazanılan serbest vuruşu Dele Alli ortaladı, Muleka'nın vuruşu üstten dışarı gitti.
|5'
|Beşiktaş'ta Rosier'in yokluğunda bugün Tayfur Bingöl sağ bekte görev yapıyor.
|4'
|Beşiktaş maça çok baskılı başladı. Bu bölümde Alanyaspor tamamen kapanmış durumda.
|3'
|NET FIRSAT! Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, kaleci Runar Alex Runarsson'dan sıyrılıp topu boş kaleye gönderdi. Savunma topu çizgi üzerinden çıkardı.
|2'
|Beşiktaş kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
|1'
|İlk düdük geldi ve maç başladı.
|M.Ö.
|Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
|M.Ö.
|Beşiktaş'ta Alanyaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
|M.Ö.
|Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle oynadığı 6 mücadeleyi de kazanmayı başardı.
|M.Ö.
|Söz konusu maçlarda Beşiktaş 28 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 GOL kaydetti.
|M.Ö.
|Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile 14. kez mücadele edecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.
|M.Ö.
|Alanyaspor'da Balkovec cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.
|M.Ö.
|Beşiktaş'ta sarı kart cezalıları Nathan Redmond ve Romain Saiss, kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile birlikte sakat olan Rachid Ghezzal ile Josef de Souza kamp kadrosuna dahil edilmedi.
|M.Ö.
|Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi.
|M.Ö.
|Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazanan Beşiktaş, taraftarı önünde Alanyaspor'a üstünlük kurarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor.
|M.Ö.
|Vodafone Park'ta oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.
|M.Ö.
|Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.