Beşiktaş 10 kişi kaldı; Valencia penaltı kaçırdı

Fenerbahçe, 50. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı yaptıran Welinton, ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Valencia ise 53. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş 10 kişi kaldı; Valencia penaltı kaçırdı
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02 Nisan 2023 21:51
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin 50. dakikasında hem penaltı kazandı hem de siyah beyazlılar 10 kişi kaldı.

Arda Güler, kendi ceza sahasının önünde Gedson'dan topu alıp hemen pasını Enner Valencia'ya aktardı. Arda Güler'in yerden ara pasıyla Enner Valencia, kaleciyle karşı karşıya geldi.

Enner Valencia ceza sahası içine girip topa vuruşunu yapacakken yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, bu pozisyonda Welinton'un müdahalesi olduğunu belirtti.

İlk yarıdan bir sarı kartı bulunan Welinton, ikinci sarı kartıyla birlikte oyun dışında kaldı.

Enner Valencia, 53. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.

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