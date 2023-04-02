Beşiktaş 10 kişi kaldı; Valencia penaltı kaçırdı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin 50. dakikasında hem penaltı kazandı hem de siyah beyazlılar 10 kişi kaldı.



Arda Güler, kendi ceza sahasının önünde Gedson'dan topu alıp hemen pasını Enner Valencia'ya aktardı. Arda Güler'in yerden ara pasıyla Enner Valencia, kaleciyle karşı karşıya geldi.



Enner Valencia ceza sahası içine girip topa vuruşunu yapacakken yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, bu pozisyonda Welinton'un müdahalesi olduğunu belirtti.



İlk yarıdan bir sarı kartı bulunan Welinton, ikinci sarı kartıyla birlikte oyun dışında kaldı.



Enner Valencia, 53. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.





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