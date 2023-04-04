Benzine zam var mı? 4 Nisan (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

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Benzine zam var mı? 4 Nisan 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Benzine 5 Nisan Çarşamba günü itibariyle 1 lira 12 kuruşluk zam geliyor.Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.48 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21,36 liradan satılıyor.Motorin litresi 20.37Benzinin litresi 21.32Motorin litresi 20.73Benzinin litresi 21.67Motorin litresi 20.81Benzinin litresi 21.63Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.